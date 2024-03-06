Каким должен быть новый мэр Новосибирска и как победить грязь и разруху — эксклюзивное видеоинтервью Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал эксклюзивное интервью НГС. Он ответил на вопросы главного редактора сайта Марины Малковой о будущем Новосибирска.
Главной темой разговора стало назначение нового главы города. Мэра будет выбирать специально созданная комиссия. Затем одного из кандидатов, прошедших отбор, должен утвердить Горсовет. Если всё пойдет по плану, мэр у Новосибирска появится уже в апреле этого года.
Андрей Травников заявил, что консультировал семь кандидатов на пост, а также перечислил, какими качествами должен обладать новый глава города.
— Не функционер, а созидатель. И, в первую очередь, реформатор, а затем уже чиновник, — отметил Андрей Травников.
Он также перечислил первоочередные проблемы города, с которыми придется разбираться новому мэру: работа общественного транспорта, содержание города, ремонт дорог, проектирование крупных транспортных объектов и уличная торговля.
Полную версию интервью вы можете увидеть в ролике выше.
Прямые выборы мэра отменили в прошлом году, теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из 8 человек. В нее вошли четыре человека от горсовета и четыре — от губернатора.
В начале недели заявку на участие в выборах на пост мэра подал Александр Трушакин — военнослужащий и участник СВО. Прежде он не раз заявлял свою кандидатуру на разные выборы, в том числе в 2020 году подавал заявление на пост мэра Бердска, в 2019 году — на пост мэра Новосибирска, однако избирком снял его кандидатуру с выборов.
Выборы нового главы города в этот раз пройдут досрочно из-за отставки Анатолия Локтя, который по собственному желанию ушел в отпуск с последующим увольнением.