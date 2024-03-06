Каким должен быть новый мэр Новосибирска и как победить грязь и разруху — эксклюзивное видеоинтервью Андрея Травникова

Главной темой разговора стало назначение нового главы города. Мэра будет выбирать специально созданная комиссия. Затем одного из кандидатов, прошедших отбор, должен утвердить Горсовет. Если всё пойдет по плану, мэр у Новосибирска появится уже в апреле этого года.