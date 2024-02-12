Депутаты назвали фамилии тех, кто будет выбирать нового мэра Новосибирска

Депутаты назвали фамилии тех, кто может войти в комиссию по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска. Проект решения появился на официальном сайте Горсовета.



В проекте решения указано, что конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет 4 апреля в 9:00 в большом зале мэрии. Участие принимать в конкурсе не могут граждане, признанные недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы, осужденные, имеющие гражданство иностранного государства, младше 21 года. Также не могут принимать участие те, кто замещали должность мэра и ушли в отставку по собственному желанию, в документе указаны и другие ограничения.