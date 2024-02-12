Депутаты назвали фамилии тех, кто будет выбирать нового мэра Новосибирска

Депутаты назвали фамилии тех, кто может войти в комиссию по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска. Проект решения появился на официальном сайте Горсовета.
В проекте решения указано, что конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет 4 апреля в 9:00 в большом зале мэрии. Участие принимать в конкурсе не могут граждане, признанные недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы, осужденные, имеющие гражданство иностранного государства, младше 21 года. Также не могут принимать участие те, кто замещали должность мэра и ушли в отставку по собственному желанию, в документе указаны и другие ограничения.
Выбирать же мэра от Горсовета могут четыре депутата: Дмитрий Асанцев (председатель Совета депутатов), Игорь Атякшев (председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению), Антон Тыртышный (заместитель председателя Совета депутатов) и Николай Тямин (заместитель председателя Совета депутатов). Всего в конкурсной комиссии будет 8 человек, 4 участников назначит Совет депутатов, еще 4 — губернатор Новосибирской области.
Рассмотрение проекта решения назначено на 14 февраля.
Напомним, что отбирать кандидатов на должность мэра будут в два этапа: первый этап — письменное тестирование, второй этап — собеседование. Недавно в горсовете подвели итоги опроса, во время которого новосибирцы перечислили качества идеального мэра. В апреле прошлого года отменили прямые выборы мэра, теперь горожане не будут голосовать за кандидата, нового главу выберут члены специальной комиссии.
Конкурс проведут досрочно, потому что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинул свой пост в конце декабря: глава ушел в отпуск с последующим увольнением. Сейчас должность врио мэра Новосибирска занимает Олег Клемешов.
НГС пообщался с политологом, чтобы узнать кто может занять пост и какие фигуры мелькают в политическом поле. Также журналист спросил у экспертов, как горожане запомнят Локтя, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли будут вспоминать Локтя добрым словом — в частности, не простят, что он не смог победить грязь и пыль в городе. Но и похвалить мэра тоже есть за что.