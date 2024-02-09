Как будут собирать комиссию для выборов мэра Новосибирска: участников назначит губернатор и депутаты

Стало известно, сколько человек войдут в комиссию для выборов мэра Новосибирска и кто их будет отбирать. Об этом на запрос НГС ответили в пресс-службе Совета депутатов города.
По данным пресс-службы, всего в конкурсной комиссии будет 8 человек, половину ее участников назначит Совет депутатов, другую половину — губернатор Новосибирской области. Состав членов конкурсной комиссии от горсовета определят путем голосования на сессии 14 февраля.
Напомним, что отбирать кандидатов на должность мэра будут в два этапа: первый этап — письменное тестирование, второй этап — собеседование. Предполагаемая дата проведения конкурса назначена на 4 апреля, отбор будут проводить в большом зале мэрии в 9 утра. Недавно в горсовете подвели итоги опроса, во время которого новосибирцы перечислили качества идеального мэра. В апреле прошлого года отменили прямые выборы мэра, теперь горожане не будут голосовать за кандидата, нового главу выберут члены специальной комиссии.
Конкурс проведут досрочно, потому что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинул свой пост в конце декабря: глава ушел в отпуск с последующим увольнением. Сейчас должность врио мэра Новосибирска занимает Олег Клемешов.
НГС пообщался с политологом, чтобы узнать кто может занять пост и какие фигуры мелькают в политическом поле. Также журналист спросил у экспертов, как горожане запомнят Локтя, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли будут вспоминать Локтя добрым словом — в частности, не простят, что он не смог победить грязь и пыль в городе. Но и похвалить мэра тоже есть за что.