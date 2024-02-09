Как будут собирать комиссию для выборов мэра Новосибирска: участников назначит губернатор и депутаты

НГС пообщался с политологом, чтобы узнать кто может занять пост и какие фигуры мелькают в политическом поле. Также журналист спросил у экспертов, как горожане запомнят Локтя, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли будут вспоминать Локтя добрым словом — в частности, не простят, что он не смог победить грязь и пыль в городе. Но и похвалить мэра тоже есть за что.

