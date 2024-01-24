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«Местный, честный и чистый»: новосибирцы перечислили требования к новому идеальному мэру

Подведены итоги опроса среди жителей города

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Бывшие главы Новосибирска слева направо: Виктор Толоконский, Анатолий Локоть, Иван Индинок, Владимир Городецкий

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24 января в мэрии Новосибирска подвели итоги опроса «Идеальный мэр Новосибирска. Какой он?» В нём приняли участие 7569 респондентов, ответивших на девять вопросов о мэре и векторе развития города.

89% опрошенных заявили, что Новосибирску не хватает чистоты, оставшиеся 11% посчитали, что городу нужно больше «метро», «общественного транспорта», «освещения» и «доступной среды для маломобильных граждан».

Треть респондентов считают, что город должен стремиться к званию научной столицы, другая треть заявила, что Новосибирску суждено быть культурной столицей. 21% опрошенных думает, что городу полезней стать крупным логистическим центром.

42% опрошенных считают опыт работы на государственной службе обязательным для должности мэра Новосибирска, с ними не согласны 58% респондентов. 80% новосибирцев считают наличие высшего образования важным для нового градоначальника.

Приоритетом в развитии города 57% респондентов назвали создание новых транспортных развязок, остальные варианты распределились между строительством детских садов, объектов культуры и поликлиник.

Главными качествами идеального мэра большинство опрошенных назвали честность, неподкупность и ответственность. Во вторую очередь отмечены хозяйственность, патриотизм, лидерские качества и непредвзятость. Главным критерием успешности работы в должности градоначальника 71% респондентов назвали рост экономики.

30% опрошенных считают, что идеальный мэр может быть «варягом», остальные хотели бы видеть на этом посту коренного новосибирца или человека, прожившего здесь от десяти лет.

— Основная масса новосибирцев хотели бы, чтобы наш город стал комфортным для проживания. Те катаклизмы, которые происходят в городе, имею в виду аварии, растущее недовольство чистотой Новосибирска и прочее — результаты неправильной системы управления муниципалитетом в течение последних 10–15 лет. Уже скоро мы узнаем, совпадают ли программы кандидатов в мэры с запросами горожан, — прокомментировал результаты опроса депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский.

Итоги опроса подвели в конференц-зале мэрии Новосибирска

Итоги опроса подвели в конференц-зале мэрии Новосибирска

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Напомним, о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинет свой пост, официально объявил 28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В середине февраля будет объявлен конкурс на должность нового градоначальника.

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