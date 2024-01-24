«Местный, честный и чистый»: новосибирцы перечислили требования к новому идеальному мэру

89% опрошенных заявили, что Новосибирску не хватает чистоты, оставшиеся 11% посчитали, что городу нужно больше «метро», «общественного транспорта», «освещения» и «доступной среды для маломобильных граждан».



Треть респондентов считают, что город должен стремиться к званию научной столицы, другая треть заявила, что Новосибирску суждено быть культурной столицей. 21% опрошенных думает, что городу полезней стать крупным логистическим центром.

