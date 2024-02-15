Губернатор назначил еще четырех человек которые будут выбирать мэра Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выбрал тех, кто войдет в комиссию по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска. Постановление опубликовали на официальном сайте правовой информации сегодня, 15 февраля.
В документе указано, что членами комиссии назначены: первый заместитель руководителя администрации, руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства региона Валентин Дудникова, начальник управления правового организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Максим Зырянов, заместитель Председателя Правительства, министр региональной политики Андрей Клюзов, первый заместитель губернатора Юрий Петухов.
Всего в комиссии должно быть 8 человек: 4 участников назначил Совет депутатов, еще 4 — губернатор Новосибирской области. От горсовета выбирать мэра будут председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев, заместитель председателя Совета депутатов Антон Тыртышный и заместитель председателя Совета депутатов Николай Тямин.
Теперь комиссия полностью сформирована. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет 4 апреля в 9:00 в большом зале мэрии. Отбирать кандидатов на должность мэра будут в два этапа: первый этап — письменное тестирование, второй этап — собеседование. Недавно в горсовете подвели итоги опроса, во время которого новосибирцы перечислили качества идеального мэра. В апреле прошлого года отменили прямые выборы мэра, теперь горожане не будут голосовать за кандидата, нового главу выберут члены специальной комиссии.
Конкурс проведут досрочно, потому что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинул свой пост в конце декабря: глава ушел в отпуск с последующим увольнением. Сейчас должность врио мэра Новосибирска занимает Олег Клемешов.
НГС пообщался с политологом, чтобы узнать кто может занять пост и какие фигуры мелькают в политическом поле. Также журналист спросил у экспертов, как горожане запомнят Локтя, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли будут вспоминать Локтя добрым словом — в частности, не простят, что он не смог победить грязь и пыль в городе. Но и похвалить мэра тоже есть за что.