Губернатор назначил еще четырех человек которые будут выбирать мэра Новосибирска

Всего в комиссии должно быть 8 человек: 4 участников назначил Совет депутатов, еще 4 — губернатор Новосибирской области. От горсовета выбирать мэра будут председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев, заместитель председателя Совета депутатов Антон Тыртышный и заместитель председателя Совета депутатов Николай Тямин.

Теперь комиссия полностью сформирована. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет 4 апреля в 9:00 в большом зале мэрии. Отбирать кандидатов на должность мэра будут в два этапа: первый этап — письменное тестирование, второй этап — собеседование. Недавно в горсовете подвели итоги опроса, во время которого новосибирцы перечислили качества идеального мэра. В апреле прошлого года отменили прямые выборы мэра, теперь горожане не будут голосовать за кандидата, нового главу выберут члены специальной комиссии.