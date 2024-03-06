Губернатор назвал пять главных проблем Новосибирска — что Андрей Травников поставил на первое место

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью НГС назвал главные болевые точки города, с которыми придется работать новому мэру города.
Он отметил, что негативную динамику можно переломить в положительную сторону за год грамотной и активной работы.
— Среди основных проблем — работа общественного транспорта, содержание территории города, текущий ремонт улиц, тротуаров и проезжей части, несанкционированная уличная торговля. Также нужно решить такую системную проблему, как некачественное проектирование объектов, в основном транспортной инфраструктуры, — подчеркнул Андрей Травников.
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