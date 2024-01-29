«Спасибо, что помните»: НГС позвонил экс-мэру Новосибирска Анатолию Локтю — о чем был разговор

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока не раскрывает свои планы, которые у него есть после отставки с поста главы города.
Корреспондент НГС позвонила бывшему мэру Новосибирска Анатолию Локтю и попыталась выяснить, что он будет делать в ближайшем будущем и планирует ли возвращаться в Новосибирск, так как отпуск у него уже закончился.
— Я пока вам ничего комментировать не буду, в пресс-центр, моему пресс-секретарю звоните, там разберемся. До свидания. Спасибо, что не забываете, — сказал в телефонном разговоре Анатолий Локоть.
Бывший пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов подтвердил, что пока информации о дальнейших планах Локтя нет. Он также отметил, что сейчас экс-мэр находится в Новосибирске.
24 января у Анатолия Локтя был последний рабочий день.
На прошлой неделе в горсовете подвели итоги опроса, во время которого новосибирцы перечислили качества идеального мэра.