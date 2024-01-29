«Спасибо, что помните»: НГС позвонил экс-мэру Новосибирска Анатолию Локтю — о чем был разговор

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока не раскрывает свои планы, которые у него есть после отставки с поста главы города.

Корреспондент НГС позвонила бывшему мэру Новосибирска Анатолию Локтю и попыталась выяснить, что он будет делать в ближайшем будущем и планирует ли возвращаться в Новосибирск, так как отпуск у него уже закончился.

