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СрочноНГС позвонил экс-мэру Новосибирска Анатолию Локтю
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«Спасибо, что помните»: НГС позвонил экс-мэру Новосибирска Анатолию Локтю — о чем был разговор

24 января у бывшего главы города был последний рабочий день на посту

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Анатолий Локоть не раскрывает пока планов на ближайшее будущее

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Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока не раскрывает свои планы, которые у него есть после отставки с поста главы города.

Корреспондент НГС позвонила бывшему мэру Новосибирска Анатолию Локтю и попыталась выяснить, что он будет делать в ближайшем будущем и планирует ли возвращаться в Новосибирск, так как отпуск у него уже закончился.

— Я пока вам ничего комментировать не буду, в пресс-центр, моему пресс-секретарю звоните, там разберемся. До свидания. Спасибо, что не забываете, — сказал в телефонном разговоре Анатолий Локоть.

Бывший пресс-секретарь Анатолия Локтя Глеб Черепанов подтвердил, что пока информации о дальнейших планах Локтя нет. Он также отметил, что сейчас экс-мэр находится в Новосибирске.

24 января у Анатолия Локтя был последний рабочий день.

На прошлой неделе в горсовете подвели итоги опроса, во время которого новосибирцы перечислили качества идеального мэра.

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