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Что происходит в Новосибирске после теракта

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Нет оправдания терроризму»: Анатолий Локоть — о теракте в подмосковном Crocus City Hall

«Нет оправдания терроризму»: Анатолий Локоть — о теракте в подмосковном Crocus City Hall

Экс-мэр Новосибирска выразил соболезнования родным и близким погибших

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Трагедия произошла накануне

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о теракте, который случился в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. Обращение экс-главы города опубликовали в его телеграм-канале.

— Бесчеловечная террористическая атака на «Крокус Сити Холл» унесла жизни десятков наших соотечественников, — сказано в сообщении. — Нет оправдания терроризму, нет прощения организаторам и исполнителям этого чудовищного преступления. Неминуемая кара постигнет террористов.

Анатолий Локоть пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.

Ранее о трагедии в Crocus City Hall высказались и.о. мэра Новосибирска и губернатор Новосибирской области. Глава региона заявил, что в Новосибирской области в ближайшие выходные отменили все развлекательные и крупные массовые мероприятия.

После теракта в одном из университетов Новосибирска отменили очные занятия, а в аэропорту усилили меры безопасности. Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн.

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