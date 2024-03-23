«Нет оправдания терроризму»: Анатолий Локоть — о теракте в подмосковном Crocus City Hall

Трагедия произошла накануне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о теракте, который случился в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. Обращение экс-главы города опубликовали в его телеграм-канале.



— Бесчеловечная террористическая атака на «Крокус Сити Холл» унесла жизни десятков наших соотечественников, — сказано в сообщении. — Нет оправдания терроризму, нет прощения организаторам и исполнителям этого чудовищного преступления. Неминуемая кара постигнет террористов.



Анатолий Локоть пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта.



Ранее о трагедии в Crocus City Hall высказались и.о. мэра Новосибирска и губернатор Новосибирской области. Глава региона заявил, что в Новосибирской области в ближайшие выходные отменили все развлекательные и крупные массовые мероприятия.

