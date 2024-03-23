НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

4 м/c,

ю-з.

 750мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

В новосибирском вузе отменили очные занятия

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Кто жаловался на чиновников
Доступное протезирование зубов
Система с умными светофорами
Стильные сибирячки на улицах
Скандалы министра Архипова
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Досматривают всех подряд»: что происходит в Новосибирске после теракта в подмосковном Crocus City Hall

«Досматривают всех подряд»: что происходит в Новосибирске после теракта в подмосковном Crocus City Hall

Полицейские приближены к местам массового скопления людей

600
Написать комментарий
В аэропорту Толмачево усилили меры безопасности

В новосибирской полиции сообщили, усилены ли в городе меры безопасности после теракта, который случился накануне в подмосковном Crocus City Hall. В пресс-службе ведомства прокомментировали ситуацию редакции НГС.

Усиление мер безопасности в Новосибирске полицией не введено, уточнили в ведомстве. Вместе с тем сотрудники максимально приближены к местам массового скопления людей.

— Наружные экипажи максимально приближены к местам массового скопления граждан, — уточнили в ведомстве.

В аэропорту Толмачево НГС заявили, что в аэровокзальном комплексе усилены меры безопасности. Ситуацию также прокомментировали в РЖД.

— РЖД в связи с терактом в Московской области усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей, — сказано в официальном новостном телеграм-канале организации.

Специалисты уточнили, что сотрудники транспортной безопасности «переведены в режим повышенной готовности».

Читатель НГС также заявил об усилении мер в Новосибирском метрополитене. По его словам, в специалисты отправляют на досмотр тех сибиряков, у которых имеются сумки и рюкзаки.

— Всех подряд, а не как раньше, выборочно, — заявил читатель.

В пресс-службе метрополитена НГС сообщили, что в организации дали команду усилить режим бдительности.

Стрельба произошла в подмосковном концертном зале Crocus City Hall накануне, 22 марта. Как сообщили в СК России, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 60 человек, МЧС опубликовало список из 99 пострадавших после произошедшего. Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн.

Губернатор Новосибирской области заявил, что в ближайшие выходные в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. В области также принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Никита, 37

Тимур, 34

Василиса, 26

Лисичка, 41

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление