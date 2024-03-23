«Досматривают всех подряд»: что происходит в Новосибирске после теракта в подмосковном Crocus City Hall

В аэропорту Толмачево усилили меры безопасности Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В новосибирской полиции сообщили, усилены ли в городе меры безопасности после теракта, который случился накануне в подмосковном Crocus City Hall. В пресс-службе ведомства прокомментировали ситуацию редакции НГС.



Усиление мер безопасности в Новосибирске полицией не введено, уточнили в ведомстве. Вместе с тем сотрудники максимально приближены к местам массового скопления людей.

— Наружные экипажи максимально приближены к местам массового скопления граждан, — уточнили в ведомстве.



В аэропорту Толмачево НГС заявили, что в аэровокзальном комплексе усилены меры безопасности. Ситуацию также прокомментировали в РЖД.



— РЖД в связи с терактом в Московской области усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей, — сказано в официальном новостном телеграм-канале организации.

Специалисты уточнили, что сотрудники транспортной безопасности «переведены в режим повышенной готовности».



Читатель НГС также заявил об усилении мер в Новосибирском метрополитене. По его словам, в специалисты отправляют на досмотр тех сибиряков, у которых имеются сумки и рюкзаки.



— Всех подряд, а не как раньше, выборочно, — заявил читатель.



В пресс-службе метрополитена НГС сообщили, что в организации дали команду усилить режим бдительности.



Стрельба произошла в подмосковном концертном зале Crocus City Hall накануне, 22 марта. Как сообщили в СК России, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 60 человек, МЧС опубликовало список из 99 пострадавших после произошедшего. Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн.