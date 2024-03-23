«Досматривают всех подряд»: что происходит в Новосибирске после теракта в подмосковном Crocus City Hall

В новосибирской полиции сообщили, усилены ли в городе меры безопасности после теракта, который случился накануне в подмосковном Crocus City Hall. В пресс-службе ведомства прокомментировали ситуацию редакции НГС.
Усиление мер безопасности в Новосибирске полицией не введено, уточнили в ведомстве. Вместе с тем сотрудники максимально приближены к местам массового скопления людей.
— Наружные экипажи максимально приближены к местам массового скопления граждан, — уточнили в ведомстве.
В аэропорту Толмачево НГС заявили, что в аэровокзальном комплексе усилены меры безопасности. Ситуацию также прокомментировали в РЖД.
— РЖД в связи с терактом в Московской области усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей, — сказано в официальном новостном телеграм-канале организации.
Специалисты уточнили, что сотрудники транспортной безопасности «переведены в режим повышенной готовности».
Читатель НГС также заявил об усилении мер в Новосибирском метрополитене. По его словам, в специалисты отправляют на досмотр тех сибиряков, у которых имеются сумки и рюкзаки.
— Всех подряд, а не как раньше, выборочно, — заявил читатель.
В пресс-службе метрополитена НГС сообщили, что в организации дали команду усилить режим бдительности.
Стрельба произошла в подмосковном концертном зале Crocus City Hall накануне, 22 марта. Как сообщили в СК России, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 60 человек, МЧС опубликовало список из 99 пострадавших после произошедшего. Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн.
Губернатор Новосибирской области заявил, что в ближайшие выходные в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. В области также принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.