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Происшествия онлайн-трансляция Люди в панике выбегают из здания. В концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба: онлайн-репортаж

Люди в панике выбегают из здания. В концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба: онлайн-репортаж

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие

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Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Как пишет «Осторожно, Москва», по предварительным данным, есть погибшие. Люди в панике выбегают из здания.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.
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Вера Борисова

В клубе произошел взрыв  

Взрыв произошел в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник», музыканты не пострадали, сообщают оперативные службы.

Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.

Вера Борисова

Во время стрельбы ранены люди

Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» в Москве, как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.

Вера Борисова

Над клубом в подмосковном Красногорске после стрельбы поднимается столб дыма. Очевидцы сообщают о задымлении.

Вера Борисова

По предварительной информации, во время стрельбы в концертном зале есть несколько пострадавших. На кадрах видео, которые публикуют очевидцы, слышны звуки выстрелов.

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ЧП Происшествие Стрельба ЧС Crocus City Hall
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