Люди в панике выбегают из здания. В концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба: онлайн-репортаж

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. Как пишет «Осторожно, Москва», по предварительным данным, есть погибшие. Люди в панике выбегают из здания.
В клубе произошел взрыв
Взрыв произошел в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник», музыканты не пострадали, сообщают оперативные службы.
Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.
Во время стрельбы ранены люди
Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» в Москве, как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
Над клубом в подмосковном Красногорске после стрельбы поднимается столб дыма. Очевидцы сообщают о задымлении.
По предварительной информации, во время стрельбы в концертном зале есть несколько пострадавших. На кадрах видео, которые публикуют очевидцы, слышны звуки выстрелов.