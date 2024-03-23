«Подлый удар»: Олег Клемешов прокомментировал теракт в подмосковном Crocus City Hall

По данным СК, в результате теракта погибли 60 человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов выразил соболезнования близким погибших и пострадавших от теракта в Crocus City Hall. Его слова приводит телеграм-канал городской администрации 23 марта.



— Террористы нанесли подлый удар по мирным жителям в столице нашей Родины. Стреляли в безоружных людей, чтобы посеять панику и ужас в наших сердцах, — цитируют врио мэра в сообщении. — Но враги России не добьются своих низких целей — им не сломить дух нашего народа, его сплоченность и веру в Победу.

Ранее о трагедии, которая случилась в подмосковском концертном зале Crocus City Hall, высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он назвал произошедшее «нечеловеческой жестокостью».



В связи с терактом в Новосибирской области в ближайшие выходные отменяются развлекательные и крупные массовые мероприятия. В регионе принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности.

