Предписано сдать ключи и покинуть университет: в новосибирском вузе отменили очные занятия

23 марта в Новосибирском государственном техническом университете отменили очные занятия. Сообщение об этом появилось в группе «Новости кафедры ППиМЭ НГТУ (НЭТИ) во «ВКонтакте».
— В связи с терактом в Москве, и угрозой повторения подобных терактов все очные занятия сегодня, 23.03.2024 года в Новосибирском государственном техническом университете отменены, — сказано в сообщении.
Указано, что при необходимости сотрудники вуза могут организовать занятия для студентов в дистанционном режиме. Сообщение опубликовано со ссылкой на доцента кафедры ППиМЭ НГТУ-НЭТИ Александра Гридчина.
— Всем преподавателям предписано сдать ключи и покинуть помещения университета, — заявили в группе.
На сайте НГТУ на момент публикации новостного материала отсутствует информация об отмене очных занятий в учебном заведении.
Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн. Из-за произошедшего в Новосибирской области в ближайшие выходные решили отменить развлекательные и крупные массовые мероприятия.