Предписано сдать ключи и покинуть университет: в новосибирском вузе отменили очные занятия

При необходимости преподаватели могут организовать занятия студентов в дистанционном режиме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











23 марта в Новосибирском государственном техническом университете отменили очные занятия. Сообщение об этом появилось в группе «Новости кафедры ППиМЭ НГТУ (НЭТИ) во «ВКонтакте».

— В связи с терактом в Москве, и угрозой повторения подобных терактов все очные занятия сегодня, 23.03.2024 года в Новосибирском государственном техническом университете отменены, — сказано в сообщении.



Указано, что при необходимости сотрудники вуза могут организовать занятия для студентов в дистанционном режиме. Сообщение опубликовано со ссылкой на доцента кафедры ППиМЭ НГТУ-НЭТИ Александра Гридчина.

— Всем преподавателям предписано сдать ключи и покинуть помещения университета, — заявили в группе.



На сайте НГТУ на момент публикации новостного материала отсутствует информация об отмене очных занятий в учебном заведении.

