НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

4 м/c,

ю-з.

 750мм 69%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Список пострадавших во время теракта.

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Кто жаловался на чиновников
Доступное протезирование зубов
Система с умными светофорами
Стильные сибирячки на улицах
Скандалы министра Архипова
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall Предписано сдать ключи и покинуть университет: в новосибирском вузе отменили очные занятия

Предписано сдать ключи и покинуть университет: в новосибирском вузе отменили очные занятия

Решение принято из-за теракта

6 070
30 комментариев
При необходимости преподаватели могут организовать занятия студентов в дистанционном режиме

23 марта в Новосибирском государственном техническом университете отменили очные занятия. Сообщение об этом появилось в группе «Новости кафедры ППиМЭ НГТУ (НЭТИ) во «ВКонтакте».

— В связи с терактом в Москве, и угрозой повторения подобных терактов все очные занятия сегодня, 23.03.2024 года в Новосибирском государственном техническом университете отменены, — сказано в сообщении.

Указано, что при необходимости сотрудники вуза могут организовать занятия для студентов в дистанционном режиме. Сообщение опубликовано со ссылкой на доцента кафедры ППиМЭ НГТУ-НЭТИ Александра Гридчина.

— Всем преподавателям предписано сдать ключи и покинуть помещения университета, — заявили в группе.

На сайте НГТУ на момент публикации новостного материала отсутствует информация об отмене очных занятий в учебном заведении.

Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн. Из-за произошедшего в Новосибирской области в ближайшие выходные решили отменить развлекательные и крупные массовые мероприятия.

ПО ТЕМЕ
НГТУ Теракт Новосибирск Студенты Дистант
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Никита, 37

Тимур, 34

Василиса, 26

Лисичка, 41

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление