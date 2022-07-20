«Мужчины становятся похожи на женщин»: что будет, если пить пиво каждый день — медликбез

Заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог Государственной новосибирской областной клинической больницы Ольга Доровская напоминает о существовании гепатотоксических доз алкоголя — именно они вызывают заболевания печени. В частности, алкогольную болезнь печени — алкогольный гепатит, в дальнейшем с возможной трансформацией в цирроз печени.



— Эти токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых — это 60–80 грамм чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени. И ведь редко кто пьет пиво просто так: обычно это делают с разнообразными закусками — сухарики, фисташки и так далее, — рассказывает эксперт.

