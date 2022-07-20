«Мужчины становятся похожи на женщин»: что будет, если пить пиво каждый день — медликбез
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Мы запускаем сериал «Медликбез», в котором будем отвечать с помощью врачей на ваши вопросы. Один из популярных летних читательских запросов выглядит так: что будет, если пить пиво каждый день. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, что тогда произойдет с организмом. Вредно ли безалкогольное пиво? У кого может появиться пивной живот, а у кого баварские усики? И может ли от пива быть какая-то польза для организма? Читайте ответы на все эти вопросы.
Какие дозы пива опасны
Заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог Государственной новосибирской областной клинической больницы Ольга Доровская напоминает о существовании гепатотоксических доз алкоголя — именно они вызывают заболевания печени. В частности, алкогольную болезнь печени — алкогольный гепатит, в дальнейшем с возможной трансформацией в цирроз печени.
— Эти токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых — это 60–80 грамм чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени. И ведь редко кто пьет пиво просто так: обычно это делают с разнообразными закусками — сухарики, фисташки и так далее, — рассказывает эксперт.
По словам гастроэнтеролога, гиперкаллораж такой пищи, богатой натрием, приводит к ожирению, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Что страдает, кроме печени
Гастроэнтеролог, терапевт центра семейной медицины «Здравица» Наталья Шинкарёва замечает, что пиво является слабоалкогольным напитком, однако оно не менее вредное, чем, например, вино или водка:
— Для начала вспомним, что же входит в его состав — вода, солод, дрожжи и хмель. А также этиловый спирт (3–6, а иногда и 6–8 промилле), токсины и соли тяжелых металлов. Именно эти вещества и приносят вред. Разрушительное действие касается всего организма: нарушаются обменные процессы, гормональный фон, меняется внешность. Со временем вырабатывается психологическая и физическая зависимость. Первый удар принимает на себя желудок.
Наталья Шинкарёва уточняет, что пиво раздражает слизистую. Частое его употребление приводит к гастриту, язвенной болезни, нарушению стула. Пищеварение становится неполноценным, а, соответственно, полезные вещества из пищи усваиваются не в полном объеме. Появляются жалобы на боль и тяжесть в животе, горечь во рту, изжогу.
— Прием пива отражается и на печени — это наш детоксикационный фильтр, который впитывает все токсины. Этиловый спирт — провокатор гепатита, цирроза и рака. На начальном этапе прием пива приводит к увеличению и воспалению органа. Печень перестает в полном объеме выполнять антитоксическую функцию, из-за чего страдает весь организм. Если человек продолжает употреблять пиво в неограниченном количестве, то развивается алкогольный гепатит, который может протекать бессимптомно, пока не появятся осложнения, — подробнее объясняет гастроэнтеролог.
По ее словам, этиловый спирт, попадая в кровеносное русло, вызывает расширение сосудов — вследствие этого повышается артериальное давление, учащается сердцебиение.
Наталья Шинкарёва напоминает и о мочегонном эффекте пива:
— Усиление мочеотделения вызвано не поступившей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани. В результате ухудшается фильтрационная способность почек. Одномоментно с вредными веществами вымывается кальций, калий, магний и другие микроэлементы.
Она добавляет, что если постоянная нагрузка продолжается на почки, это может привести к нарушению их функционирования, поражению почечных сосудов, кровоизлиянию и даже инфаркту органа.
— Под действием употребления пива и тем более злоупотребления отмирают мозговые клетки. В результате ухудшается мозговая деятельность, появляются провалы в памяти и снижаются интеллектуальные способности, — подчеркивает врач.
Может ли печень сигнализировать о проблеме и болеть
Ольга Доровская замечает, что пациенты часто жалуются на то, что «печень болит», но в 90% случаев это неверная трактовка состояния. Потому что в подавляющем большинстве случаев боль под ребром имеет отношение к желче-выделительной системе.
— Печень в этом плане коварна, потому что при своих проблемах не вызывает каких-то болевых ощущений. До определенного времени заболевания печени могут протекат, действительно бессимптомно. Только в тяжелых случаях болезнь печени себя явно проявляет, речь может идти, например, о желтухе, кожном зуде, — объясняет гастроэнтеролог.
Основной возможный и важный симптом патологии печени — это нарастающая общая слабость, но у нее могут быть и другие причины, подчеркивает Ольга Доровская. Поэтому правильно оценить поражения печени могут лабораторные исследования — АЛТ, АСТ, билирубин. Но трактовать результаты анализов должен врач.
Феминизация мужчин и вред для женщин
Врач-гастроэнтеролог, терапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ирина Матюк уверена, что регулярный прием пива приводит к гормональному дисбалансу:
— У мужчин снижается выработка мужского гормона тестостерона, растет «пивной живот» и развивается ожирение. Состояние нервной системы также страдает: ухудшается память, беспокоят головные боли, настроение становится лабильным, возникают раздражительность и утомляемость.
Врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро — Воронеж» Елена Киселёва дополняет, что если рассматривать пиво со стороны влияния на эндокринную систему, то первое и самое главное воздействие происходит от содержащихся в пиве растительных веществ, похожих по строению и действию на женские половые гормоны — фитоэстрогены:
— При этом мужчины становятся и внешне, и внутренне похожи на женщин, то есть происходит феминизация мужчин. Развивается ожирение по женскому типу — жир откладывается на животе и бедрах, уменьшается рост волос на туловище, становится более высоким голос. Кроме того, страдает половая функция: снижается либидо, наступает эректильная дисфункция, ухудшается качество спермы, а значит, страдает детородная функция.
При чрезмерном поступлении в женский организм фитоэстрагенов, добавляет эндокринолог, они начинают работать по типу контрацептивов, снижая выработку ФСГ — гормона, регулирующего выработку собственных женских половых гормонов, созревание яйцеклетки.
— Вследствие чего у женщин становится более грубый голос, усиливается рост волос на лице, появляются «баварские усики», — добавляет Елена Киселёва.
А есть ли польза? И можно ли безалкогольное?
Наталья Шинкарёва обращает внимание на то, что безалкогольное пиво не совсем такое, как называется:
— Этиловый спирт в нем есть: конечно, доля его незначительная, всего 0,4–0,7 промилле, но оно также производит негативное воздействие. В составе напитка есть кобальт, а это вещество вредит сердцу и сосудам. Конечно, вред употребления пива зависит от физиологии каждого из нас, наличия проблем со здоровьем. Если у человека есть хронические болезни ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, почек или других органов, то однозначно положительного влияния ожидать не стоит.
При этом, говорит Наталья Шинкарёва, в натуральном продукте польза тоже может присутствовать:
— При отсутствии проблем со здоровьем 1–2 чашки натурального пивного напитка, наоборот, принесут пользу. Полезный лишь тот продукт, который производится без добавления порошка и другой химии, и только в умеренном количестве. В неразумных дозах пиво из лекарства превращается в яд, который незамедлительно распространяется по всему организму.
К пользе пива можно отнести его желчегонный эффект, но вред от него превышает эту потенциальную пользу, убеждена Ольга Доровская:
— В небольших дозах иногда употреблять пиво можно — при отсутствии исходно поражения печени — врачи не будут сильно препятствовать.
Если вы тоже хотите что-то узнать у врачей, присылайте свои вопросы медицинскому обозревателю НГС МарииТищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
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