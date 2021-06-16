Онколикбез: интервью о раке, который может начаться с ангины, — какие у него симптомы

— Как часто у новосибирцев находят онкологические заболевания крови?



— В 2020 году в Новосибирской области выявили впервые более 11 тысяч злокачественных новообразований. Среди них онкогематологических (заболеваний лимфатической и кроветворной ткани) — 5,1%. Это пятое место после заболеваний кожи, молочной железы, бронхолегочной системы и предстательной железы. Среди всех заболеваний онкогематологического профиля острые и хронические лейкозы составляют 35%, остальные — это пациенты с лимфомами, в том числе с лимфомой Ходжкина, множественной миеломой, часть из них просто с гематологическими заболеваниями — апластической анемией, тромбоцитопенической пурпурой, миелодиспластическим синдромом.



Лейкозы бывают острыми и хроническими, при этом острые делятся на лимфобластные, миелоидные и гематосаркомы. Хронические — миелолейкоз и лимфолейкоз. Хронических лейкозов больше, чем острых.