Молекула молодости: как работает коллаген, в каких продуктах его искать и как правильно принимать

Важно! Препараты, содержащие коллаген, относят к биологически активным добавкам, косметическим средствам, спортивному питанию, но не к лекарственным средствам. А значит, у них другие требования к доказательной базе по эффективности и безопасности. Поэтому использование их можно рекомендовать главным образом с профилактической целью.

Что такое коллаген

Коллаген — один из самых распространенных структурных белков в организме. Он выступает «строительным материалом» для зубов, костного аппарата, мускулатуры, кожи, соединительных тканей и составляет около 25–35% от всего объема белка в организме, а качество собственного коллагена человека определяется генетическими особенностями.

