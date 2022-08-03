Молекула молодости: как работает коллаген, в каких продуктах его искать и как правильно принимать
Какие симптомы у дефицита? Какой вид коллагена лучше помогает и для чего?
В сериале «Медликбез» мы продолжаем отвечать на ваши вопросы при помощи экспертов. Сейчас в аптеках и на маркетплейсах много биологически активных добавок и витаминов, поэтому легко можно растеряться, как выбрать необходимое. В частности, существует много видов коллагена, причем в разных формах — порошки, таблетки, жидкость. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, чем отличаются друг от друга коллагены, какой именно нужен для суставов, как понять, что у вас дефицит, и с какого возраста нужно принимать его профилактически.
Важно! Препараты, содержащие коллаген, относят к биологически активным добавкам, косметическим средствам, спортивному питанию, но не к лекарственным средствам. А значит, у них другие требования к доказательной базе по эффективности и безопасности. Поэтому использование их можно рекомендовать главным образом с профилактической целью.
Что такое коллаген
Коллаген — один из самых распространенных структурных белков в организме. Он выступает «строительным материалом» для зубов, костного аппарата, мускулатуры, кожи, соединительных тканей и составляет около 25–35% от всего объема белка в организме, а качество собственного коллагена человека определяется генетическими особенностями.
— В состав коллагена входит ряд аминокислот, в том числе глицин, гидроксипролин, пролин. Именно они способствуют выработке нового белка. Кроме того, коллаген образует стенки вен, артерий и капилляров, — объясняет заведующий отделением клинической фармакологии Новосибирской областной больницы Владислав Митрохин.
Владислав Митрохин — заведующий отделением клинической фармакологии Новосибирской областной больницы, главный клинический фармаколог Новосибирской области.
Название происходит от греческого слова kolla, которое переводится как «клей». Это неслучайно, замечает фармаколог: основную функцию коллагена многие специалисты сравнивают именно с клеем. Молекулы коллагена образуют длинные тонкие белковые волокна — фибриллы. Они служат для скрепления клеток, связывают наш организм в единое целое и позволяют тканям выдерживать растяжение.
— С возрастом количество коллагена в организме закономерно уменьшается. Фибриллы начинают разрушаться быстрее, тогда как синтез коллагена по естественным причинам замедляется. Это ведет к проявлению первых признаков старения — кожа истончается и теряет эластичность, образуются морщины, кости становятся более хрупкими, а суставы — менее подвижными, — рассказывает Владислав Митрохин.
Врач травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО им.
Александр Алекперов — заведующий отделением артроскопии (минимально инвазивная хирургическая манипуляция, осуществляемая в целях диагностики и/или лечения повреждений внутренней части сустава. — Прим. ред.) Новосибирского НИИТО им.
Какие бывают типы коллагена
Владислав Митрохин говорит, что в природе существует как минимум 28 разновидностей коллагена, каждый из которых содержит различный набор аминокислот и выполняет определенную роль в организме.
— Нарушения синтеза коллагена определенного типа могут приводить к заболеваниям — к счастью, редким. В большинстве работ специалисты выделяют четыре основных типа коллагена.
Тип I. Наиболее изученная и распространенная форма — на ее долю приходится около 90% всего коллагена, содержащегося в теле человека. Это прочные и эластичные волокна, сплетенные из пучков фибрилл. Они участвуют в формировании кожи, костей, сухожилий, зубов, кровеносных сосудов и соединительной ткани.
Тип II. Такой коллаген состоит из более рыхлых волокон. Он образует хрящевую ткань и делает суставы гибкими, прочными и здоровыми.
Тип III. Второй по распространенности в организме тип коллагена. Состоит из еще более тонких и растяжимых фибрилл. Он поддерживает структуру мышц, внутренних органов и крупных артерий, а также участвует в сборке коллагеновых волокон I типа. Основная часть такого коллагена сосредоточена в стенках кишечника. Его дефицит повышает риск разрыва кровеносных сосудов.
Тип IV. Это основной компонент базальных мембран — глубокого слоя кожи, который соединяет дерму и эпидермис. Кроме того, коллаген IV типа участвует в «строительстве» хрусталика глаза. Такой белок не способен формировать коллагеновые волокна. В отличие от первых трех типов, он относится к классу нефибриллярных коллагенов и существует в виде тонкой трехмерной решетчатой сети.
Александр Алекперов подчеркивает, что для опорно-двигательной системы значение имеют коллагены I и II типа: первый типичен для сухожилий и связок, а второй — для хряща:
— Если суставам и сухожилиям недостаточно коллагена, то они проще травмируются.
В каких продуктах содержится коллаген
Поддерживать необходимый уровень коллагена в организме можно с помощью правильного питания. Для этого в ежедневный рацион следует включить пищу, богатую «белком молодости». В частности: костный бульон, яичные белки, желатин, курицу, говядину, рыбу и морепродукты.
— Также рекомендуется увеличить потребление фруктов и овощей. В них нет коллагена, но есть аминокислоты и витамины, которые необходимы для производства этого белка. Особенно полезны цитрусовые, черная смородина, земляника, морковь, брокколи, красный перец, листья салата, орехи и бобовые, — замечает Владислав Митрохин.
Он уточняет, что, попадая в организм, под действием пищеварительных ферментов коллаген расщепляется на отдельные аминокислоты и пептиды. При этом в биодобавках белок уже расщеплен или гидролизован.
— Поэтому многие специалисты считают, что он усваивается более эффективно, чем коллаген из продуктов. Кроме того, прием добавок с коллагеном способствует синтезу других белков, которые улучшают состояние кожи, — говорит эксперт.
Что может снижать синтез коллагена
Выработка коллагена снижается в силу естественных возрастных изменений, но образ жизни человека также оказывает существенное влияние на состояние коллагеновых волокон.
К повреждению тканей, содержащих белок коллаген, приводят: неправильное питание с высоким содержанием сахара и низким содержанием белка; употребление алкоголя и наркотиков, курение; гормональные нарушения; недостаток сна; неблагоприятная экологическая обстановка; постоянные стрессы и малоподвижный образ жизни.
Признаки недостатка коллагена
— Синтез коллагена во многом зависит от содержания в организме человека некоторых микроэлементов, в частности цинка, селена, меди, кремния, серы и витаминов A, D, E. Признаками дефицита коллагена могут стать снижение тургора (эластичности и упругости. — Прим. ред.) кожи, ломкость и ухудшение роста ногтей, мышечная слабость, ухудшение зрения, боль в суставах и так далее, — приводит примеры Владислав Митрохин.
При обнаружении указанных симптомов желательно обратиться к терапевту или ортопеду для диагностики и подбора соответствующего лечения.
Врач-ревматолог «Инвитро — Воронеж» Елена Лебедева отмечает также следующие симптомы: постепенно провисает овал лица, появляется лишний вес, кожа становится сухой, «пергаментной», уголки губ опускаются вниз, верхнее веко начинает нависать над глазом, подвижность суставов ограничивается, появляется хруст и боль, волосы тускнеют и начинают расщепляться на концах.
А избыток коллагена, по ее словам, приводит к фиброзу какого-либо органа — разрастанию в нём соединительной ткани. Чаще всего такое бывает при хроническом воспалительном процессе. Выраженные фиброзные изменения, в свою очередь, ведут к тому, что орган перестает выполнять свои функции.
Как измерять уровень в организме?
Елена Лебедева говорит, что диагностика заболеваний или состояний, отражающих метаболизм коллагена в организме, осуществляется по назначению врача и чаще всего последовательно включает следующие параметры:
— Определение микро- и макроэлементов в крови и моче — кальция, меди, железа, фосфора, марганца, цинка, ряда биохимических параметров, некоторых гормонов, а также специфических маркеров обмена коллагена. Кроме того, необходим ряд инструментальных исследований.
Как принимать биодобавки с коллагеном
Владислав Митрохин поясняет, что чаще всего рекомендуется принимать 2500–5000 мг коллагена в день при дополнительном приеме витамина С, чтобы оптимизировать формирование коллагена и обеспечить антиоксидантную защиту.
— Порошок коллагена разводят в воде или соках, добавляют в смузи и супы. Как правило, он имеет неприятный запах. Если хотите избежать его — покупайте коллаген в жидком виде или в таблетках. А чтобы получать больше коллагена естественным путем, соблюдайте сбалансированную диету с высоким содержанием белка, меди, витаминов C и E. Коллаген можно принимать не только с пищей и биодобавками. Многие получают его с помощью инъекций, косметических процедур и специальных средств, которые наносятся на пострадавшие участки кожи. К сожалению, кремы, эмульсии и помады с коллагеном не приносят большой пользы, — акцентирует внимание Владислав Митрохин.
Фармаколог подчеркивает, что молекулы белка не способны проникать во внутренние слои кожи из-за своей величины — они слишком крупные.
— Такая косметика дает только местное увлажнение. Она создает на поверхности кожи защитную воздухопроницаемую «пленку», которая препятствует испарению влаги. Эффект от косметики будет лучше, если в ее составе, кроме коллагена, есть гиалуроновая кислота. Более продвинутый способ — коллагеновые инъекции. Они доставляют белок прямо в дерму. Его молекулы активизируют выработку натурального коллагена, восстанавливают разрушенные волокна, выравнивают рельеф, сокращают глубину морщин и дополнительно увлажняют кожу.
Возможные эффекты приема или введения коллагена
— У коллагена масса полезных свойств. Пожалуй, самое известное из них — способность замедлять появление морщин, делать кожу гладкой и повышать ее защитные свойства. Кроме того, считается, что этот белок уменьшает тревогу, улучшает настроение, помогает контролировать вес и нормализует работу кишечника. Однако исследований, которые бы подтверждали все эти свойства, пока нет, — замечает Владислав Митрохин.
При этом он перечисляет список научно доказанных преимуществ коллагена для организма, среди которых есть улучшение состояния кожи, уменьшение боли в суставах, профилактика остеопороза, рост ногтей и волос и набор мышечной массы.
Животный, морской и растительный — в чем разница?
Владислав Митрохин объясняет, что ближе всего по своему составу человеку коллаген животного происхождения. Его еще называют «бычий», так как это вещество получают из шкуры крупного рогатого скота. Поскольку у такого вида крупные молекулы, они не могут проникнуть сквозь защитный слой эпидермиса из-за своего размера, если содержатся в косметических средствах.
Проще всего организму усвоить коллаген морского происхождения, который производится из покрова и костного остова рыб. Основной недостаток косметических средств с морским коллагеном — вероятность возникновения аллергических реакций, предупреждает эксперт.
Кроме того, препараты с ним стоят дороже, потому что морской коллаген чувствителен к перепаду температур, при его производстве и хранении необходимо соблюдать определенные требования.
— В составе некоторых косметических средств можно увидеть термин «растительный коллаген». Это не совсем правильно. В любом случае коллаген — это белок животного происхождения. Растительным коллагеном принято называть гидролизированный белок пшеницы, который по своим свойствам похож на коллаген, — замечает Владислав Митрохин.
При этом, уточняет врач, растительный коллаген лучше проникает в кожу за счет своей низкой молекулярной массы. Но производство пшеничных протеинов высокотехнологическое и дорогостоящее, поэтому главным недостатком средств с растительным коллагеном является их цена.
Противопоказания
Владислав Митрохин поясняет, что коллагеновые биодобавки считаются безопасными для большинства людей и практически не имеют противопоказаний. Однако некоторые из них производят с использованием распространенных пищевых аллергенов: яиц, коровьего молока, рыбы, морепродуктов, орехов, пшеницы, сои. Поэтому перед приемом таких препаратов следует всегда внимательно изучать их состав. Возможна индивидуальная непереносимость какого-либо из компонентов.
— Также коллаген стоит с осторожностью принимать людям с почечной недостаточностью и заболеваниями печени. Переизбыток белка в рационе значительно увеличивает нагрузку на эти органы. Беременным и кормящим женщинам можно использовать коллагеновые биодобавки только под строгим наблюдением врача. Кроме того, в некоторых случаях биодобавки с коллагеном могут оставлять во рту неприятный привкус, вызывать изжогу и чувство тяжести, — добавляет фармаколог.
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