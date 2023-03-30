Гормон стресса: почему повышается кортизол и к чему это приводит

Уровень кортизола повышается в любых стрессовых ситуациях, то есть любая ситуация, которая является отклонением от «нормы», ведет к повышенной выработке кортизола. В умеренных количествах он жизненно необходим нашему организму.

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказывает, что выработка кортизола зависит еще и от времени суток: утром его вырабатывается больше, когда человек активен, вечером — меньше. Поэтому в лабораторной диагностике референсные значения (значения нормы) для утреннего и вечернего времени отличаются. Разброс достаточно широкий.

