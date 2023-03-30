Гормон стресса: почему повышается кортизол и к чему это приводит

Сегодня в рубрике «Медликбез» врачи отвечают на вопрос, почему повышается кортизол, который называют гормоном стресса. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, почему важно следить за его уровнем и на какие симптомы нужно обратить внимание.
Что такое кортизол
Кортизол — это стероидный гормон, который вырабатывается в коре надпочечников. Его функции в организме человека достаточно многообразны, но основная — адекватная защитная реакция организма на стресс. К этому гормону есть рецепторы во всех тканях организма.
Уровень кортизола повышается в любых стрессовых ситуациях, то есть любая ситуация, которая является отклонением от «нормы», ведет к повышенной выработке кортизола. В умеренных количествах он жизненно необходим нашему организму.
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказывает, что выработка кортизола зависит еще и от времени суток: утром его вырабатывается больше, когда человек активен, вечером — меньше. Поэтому в лабораторной диагностике референсные значения (значения нормы) для утреннего и вечернего времени отличаются. Разброс достаточно широкий.
Определить уровень кортизола можно, сделав анализ крови, мочи или слюны.
— Кортизол влияет на обмен веществ и иммунитет, участвует в регуляции циклов сна и бодрствования, помогает справляться с воспалением, поддерживать нормальное артериальное давление и тонус сосудов, — отмечает врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Как проверить уровень кортизола
Андрей Поздняков объясняет, что кортизол реагирует на стресс, а для кого-то сдать кровь — это уже стресс, и, естественно, кортизол у таких пациентов поднимется, для кого-то и легкая прогулка — стресс. То есть случайные колебания кортизола в крови — это далеко не всегда патология.
— Чтобы выявить истинную причину, необходим ряд дополнительных исследований, который включает, например, суточное определение свободного кортизола в моче, измерение кортизола в слюне. Анализы назначаются эндокринологом и должны быть расшифрованы им. Есть пробы с кортизолом, которые основываются на приеме дексаметазона и измерении уровня гормона до приема препарата и после. Самому этим заниматься не нужно, — предупреждает врач.
Врач-эндокринолог, диабетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Барухина дополняет, что для визуализации образований (опухолей) используется МРТ органов брюшной полости и гипофиза с контрастированием. Иногда опухоли надпочечников можно определить с помощью УЗИ.
Андрей Поздняков, говорит, что стойко и постоянно повышенный кортизол — это проблема либо самих надпочечников, либо гипофиза. Заболевания требуют соответствующей терапии. Самостоятельно пытаться корректировать уровень гормонов категорически не рекомендуется: это достаточно серьезная патология, требующая профессиональной консультации и грамотной терапии эндокринолога.
Ольга Филоненко замечает, что симптомами высокого уровня кортизола могут быть увеличение веса, повышение кровяного давления, тревожность и депрессия.
Синдром ночного переедания — пример влияния повышенного кортизола. Это состояние характеризуется тем, что человек потребляет большую часть своих калорий вечером или ночью, и оно связано с высоким уровнем кортизола.
— Исследования показали, что у людей с синдромом ночного переедания уровень кортизола повышен вечером и понижен утром, что может нарушить естественный циркадный ритм организма и привести к дальнейшим проблемам со здоровьем, — подчеркивает Ольга Филоненко.
Что бывает при пониженном кортизоле
Понижение функции выработки кортизола называется надпочечниковая недостаточность.
— Нужно четко понимать главное: любые доказанные отклонения кортизола от нормы, являющиеся патологией, корректируются только врачом-эндокринологом, — настаивает Андрей Поздняков.
Юлия Барухина подчеркивает, что важно обращать внимание на разные жалобы, которые могут беспокоить пациента. Среди них — быстрая усталость и утомляемость, снижение работоспособности, слабость в мышцах.
— Вес будет постепенно уменьшаться, а тяга к жизни пропадать. Пациент становится пассивным, перестает радоваться жизни. При хронической недостаточности отмечается усиленная пигментация кожи в местах, где натирает одежда. У больных на ранних стадиях отмечается пониженное артериальное давление. Могут быть боли в животе неясной этиологии, проявляться язвенные и другие заболевания ЖКТ. У женщин менструации становятся скудными, но длительными, вплоть до прекращения, — комментирует врач.
Почему кортизол повышается
Екатерина Демьяновская объясняет, что избыток кортизола часто связан со стрессом или депрессией. При физической или эмоциональной перегрузке мозг посылает надпочечникам сигнал — «необходима дополнительная энергия». Чтобы обеспечить клетки тела энергией, надпочечники выбрасывают в кровь повышенную дозу кортизола.
— Он запускает цепочку сложных биохимических реакций: растет уровень глюкозы в крови и ускоряется ее утилизация, повышается уровень холестерина, липидов, ускоряется кровоток, повышается давление — всё это необходимо для усиленного питания органов и тканей в стрессовой ситуации, — поясняет Екатерина Демьяновская.
По ее словам, аномально высокий уровень кортизола может быть признаком новообразований надпочечников или одного из отделов мозга — гипофиза, а также гиперфункции щитовидной железы:
— Причиной может быть прием некоторых лекарств или регулярные занятия спортом натощак. Для беременных повышение кортизола — нормальное явление, не связанное со стрессом, после рождения ребенка показатель стабилизируется.
Екатерина Демьяновская уточняет, что, если уровень кортизола в организме долго остается высоким, это негативно сказывается на сердце, сосудах и нервной системе, ведет к нарушению обмена веществ:
— В результате могут развиться артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, остеопороз, часто снижается либидо, нарушается работа репродуктивной системы вплоть до бесплодия и прекращения менструаций у женщин.
Юлия Барухина замечает, что повышение уровня кортизола увеличивает риск развития серьезных заболеваний, таких как: сахарный диабет, гипертония, сбои в работе щитовидной железы, остеопороз, бесплодие, ожирение и многие другие.
По ее словам, одним из основных факторов риска развития избыточной продукции кортизола является стресс, поэтому чаще страдают люди депрессивные, склонные к тревожным мыслям:
— Однако есть и другие причины, которые провоцируют избыточную выработку этого гормона: гормонпродуцирующие опухоли гипофиза, надпочечников, длительный прием глюкокортикоидов, некоторые лекарственные препараты (верошпирон, оральные контрацептивы), беременность, синдром поликистоза яичников, изнуряющие физические нагрузки, гипертиреоз.
Профилактика и лечение
По мнению Юлии Барухиной, лечение, как правило, необходимо проходить в стационаре под присмотром врача. Терапия подбирается индивидуально. Возможна как консервативная терапия (препараты), так и радикальное оперативное лечение (в случае опухолей).
Андрей Поздняков приводит пример, что в качестве профилактики могут использоваться сбалансированное и правильное питание, избегание гипер- и гипогликемии, так как это тоже стресс, который вызывает реакцию кортизола. По его словам, немаловажный фактор — нормальный сон. Недосып, особенно хронический — стрессовая ситуация для организма, а значит ведет к повышению кортизола.
— Было доказано, что некоторые добавки, такие как ашваганда, магний и омега-3 жирные кислоты, помогают снизить уровень кортизола. Однако перед началом приема любых новых добавок необходимо проконсультироваться с медицинским работником, — подчеркивает Ольга Филоненко.
Юлия Барухина замечает, что при повышенном уровне кортизола, если он не связан с органической патологией гипофиза и надпочечников, рекомендуется пересмотреть свой образ жизни и свести к минимуму количество стрессовых воздействий. Важно уметь расслабляться, отпускать тревожные мысли, настраиваться на позитив. По ее словам, хорошо помогают медитации, массаж, музыка.
— Для правильной выработки кортизола необходим здоровый сон продолжительностью не менее
Она уточняет, что нужно пересмотреть свою диету так, чтобы каждый прием пищи сопровождался употреблением белка. Для усвоения белка необходимы углеводы, они тоже в умеренном количестве должны присутствовать. Также важно употреблять достаточное количество воды. При отсутствии противопоказаний это не менее двух литров в день.
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