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«Безобидная чашка кофе становится причиной жгучей изжоги»: какими напитками можно заменить кофе — полезные советы

Мы узнали у врачей о плюсах и минусах кофе и о том, какие напитки действуют на организм мягче

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Эксперты говорят, что менее 400 мг кофеина в день (около 2–3 кружек) кажется безопасным

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Сегодня в рубрике «Медликбез» врачи отвечают на вопрос, который волнует многих читателей, решивших сократить потребление кофе — чем можно заменить этот напиток. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, какая польза и какой вред есть от кофе и какие напитки смогут тоже подарить вам бодрость и энергию.

Обратите внимание, что научные данные о пользе и вреде кофе активно обновляются. Врачи рассказали лишь о наиболее распространенных фактах, на которые у каждого специалиста мнение может отличаться.

Какая польза есть от кофе

Врач-эндокринолог, диабетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Барухина говорит, что кофе — это напиток из жареных зерен кофейного дерева, который благодаря содержанию кофеина оказывает стимулирующее действие.

— Кофеин — самый потребляемый стимулятор в мире, обычно в виде кофе и чая. Пока мало доказательств в пользу поощрения или против употребления кофе и/или чая в ежедневном рационе, — замечает диетолог, гастроэнтеролог центров семейной медицины «Здравица» Ирина Федорченко.

По ее словам, для большинства здоровых взрослых потребление менее 400 мг кофеина в день (около 2–3 кружек в день) кажется безопасным.

Кофе может улучшать когнитивные функции и концентрацию внимания

Кофе может улучшать когнитивные функции и концентрацию внимания

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Ирина Федорченко поясняет, что у напитков с кофеином есть краткосрочные преимущества: повышенная умственная активность, улучшение некоторых аспектов когнитивных функций: бдительности и времени реакции, улучшение спортивных результатов. Кофеин в умеренных дозах смягчает многие неблагоприятные последствия недосыпания и смены часовых поясов.

— Возможные долгосрочные преимущества напитков с кофеином зависят от дозы. Кофеин связан со снижением риска болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, цирроза печени и подагры. И кофе с кофеином, и кофе без кофеина также связаны с более низким риском развития диабета 2-го типа, — перечисляет Ирина Федорченко.

Юлия Барухина говорит, что кофе помогает при мигрени и способен снимать головную боль. В нем содержатся такие полезные для организма вещества, как кальций, калий, магний и фосфор.

— Натуральный черный кофе без сахара борется с возбудителями кариеса на зубах и улучшает состояние десен. Для курящих этот напиток и вовсе является жизненным эликсиром. Кофе заметно снижает вредное воздействие никотина на организм курильщика и риск возникновения онкологических заболеваний.

Часть врачей уверена, что кофе вызывает зависимость, привыкание, а часть считает этот факт спорным

Часть врачей уверена, что кофе вызывает зависимость, привыкание, а часть считает этот факт спорным

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Кофе без сахара и сливок ускоряет обмен веществ, сжигает жировые клетки и помогает сбросить вес.

— Американские ученые установили, что кофе заметно смягчает приступы астмы и аллергии. Кофеин улучшает кровоснабжение головного мозга, сердца и почек. Кофе является стимулятором центральной нервной системы, а его умеренные дозы улучшают нашу память, — уверяет Юлия Барухина.

Какой вред

Ирина Федорченко перечисляет и возможные краткосрочные побочные эффекты от потребления кофе: головная боль, тревога, тремор и бессонница:

— Употребление кофе в больших количествах может спровоцировать коронарные и аритмические события у восприимчивых людей, хотя потребление кофе не считается долгосрочным фактором риска заболевания миокарда. При этом умеренное потребление кофе (до трех чашек в день) может защитить от инфаркта миокарда.

Юлия Барухина уверена, что один из главных минусов кофе — обезвоживание организма. Поэтому кофеманам рекомендуется употреблять большое количество воды.

Врачи отмечают, что любители кофе должны пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание организма

Врачи отмечают, что любители кофе должны пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание организма

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Она добавляет, что пить кофе натощак нельзя ни в коем случае: в нем содержатся сильные кислоты, которые раздражают слизистую оболочку желудка:

— Безобидная чашечка кофе часто становится причиной жгучей изжоги. Кофе вреден для людей, страдающих артериальным давлением. Также он способен заметно увеличивать уровень холестерина.

Ирина Федорченко объясняет, что хоть и существование кофеиновой зависимости вызывает споры, отказ от кофеина является хорошо задокументированным клиническим синдромом, при этом головная боль является наиболее распространенным симптомом зависимости.

Юлия Барухина считает, что кофе вызывает сильное привыкание, а попытка резкого прекращения употребления кофеина приводит к заторможенности реакции, сонливости и постоянной усталости.

Чем можно заменить

По вкусовым качествам ближе всего к кофе находится цикорий.

— Он полезен для микрофлоры кишечника, потому что в нем содержится до 75 % инулина. Инулин — хороший пребиотик, иными словами, пища для полезной микрофлоры. При регулярном употреблении будет способствовать очищению кишечника от токсичных застоев пищевых отходов, — объясняет врач-терапевт многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Светлана Трунько.

Ближе всего по вкусовым качествам к кофе подходит цикорий, а остальные напитки тоже могут взбодрить

Ближе всего по вкусовым качествам к кофе подходит цикорий, а остальные напитки тоже могут взбодрить

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По словам Юлии Барухиной, зеленый чай содержит в три раза меньше кофеина, чем кофе:

— Более того, зеленый чай богат антиоксидантами катехинами, которые оказывают благотворное влияние на мозг и помогают избежать возрастного снижения умственных способностей.

Врач-спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин уверен, что в целом самая простая замена кофе — зеленый и черный чай:

— Они обладают аналогичным кофе действием. Менее выраженным, но более продолжительным.

Юлия Барухина замечает, что растительными антиоксидантами, органическими психостимуляторами также богат какао.

— Даже один стакан какао может увеличить кровоснабжение мозга, облегчить решение сложных умственных задач и уменьшить утомление, — говорит она.

Светлана Трунько добавляет, что в какао содержится большая доза триптофана — аминокислоты, которая участвует в синтезе серотонина, гормона радости и удовольствия, а также кофеин, хотя хоть и в меньших количествах.

Спортивный диетолог Антон Брыкин замечает, что самая простая замена кофе — черный и зеленый чай

Спортивный диетолог Антон Брыкин замечает, что самая простая замена кофе — черный и зеленый чай

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Юлия Барухина говорит также о свойствах мятного чая, в составе которого содержится ментол: его воздействие на различные рецепторы мозга хорошо сказывается на решении сложных умственных задач и помогает бороться с усталостью.

Женьшень — природный адаптоген, содержит антиоксиданты, которые обеспечивают защиту от окислительного стресса, повреждения и гибели клеток.

В магазинах также продается ячменный кофе — сделанный из ячменя. Он готовится в турке и обладает целым рядом полезных свойств: помогает нормализовать пищеварение и справиться с болезнями почек. Кроме того, в напитке содержатся магний, фосфор, кальций, йод и целый ряд витаминов.

— Есть множество рецептов зеленого сока, однако их все объединяет большое количество используемой зелени. Например, в блендере можно смешать шпинат, яблоко, лимон и сдобрить всё это небольшим количеством имбиря — такой напиток не только поможет вывести токсины из организма, но и взбодриться, — приводит пример Юлия Барухина.

По ее словам, еще один бодрящий и полезный напиток — имбирный. Нужно нарезать мелкими кусочками имбирь и лимон, положить смесь в заварник, добавив немного мяты и залив всё кипятком. Можно добавить мед.

Юлия Барухина добавляет, что для замены кофе во время обеденного перерыва идеальный вариант — гранатовый сок: он бодрит и содержит массу полезных витаминов. Но не нужно пить его натощак.

— Прием экстракта шалфея положительно сказывается на когнитивных функциях пожилых людей — улучшает результаты в задачах на память и внимание. Помогает он и молодым. Сухой шалфей в капсулах по 300–600 мг улучшает настроение, снижает тревожность, поднимает субъективный уровень бдительности и спокойствия, — резюмирует Юлия Барухина.

Врач Антон Брыкин говорит, что не стоит употреблять кофе после 16 часов дня, а некоторым людям позднее 12 часов во избежание бессонницы

Врач Антон Брыкин говорит, что не стоит употреблять кофе после 16 часов дня, а некоторым людям позднее 12 часов во избежание бессонницы

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При этом Антон Брыкин напоминает, что отдохнувший и выспавшийся человек не нуждается в дополнительном источнике бодрости.

— Употребление в большом количестве различных стимулирующих веществ и напитков может привести к различным заболеваниям, — резюмирует он.

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Если вы тоже хотите что-то узнать у врачей, присылайте свои вопросы медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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