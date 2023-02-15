«Безобидная чашка кофе становится причиной жгучей изжоги»: какими напитками можно заменить кофе — полезные советы

Сегодня в рубрике «Медликбез» врачи отвечают на вопрос, который волнует многих читателей, решивших сократить потребление кофе — чем можно заменить этот напиток. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, какая польза и какой вред есть от кофе и какие напитки смогут тоже подарить вам бодрость и энергию.
Обратите внимание, что научные данные о пользе и вреде кофе активно обновляются. Врачи рассказали лишь о наиболее распространенных фактах, на которые у каждого специалиста мнение может отличаться.
Какая польза есть от кофе
Врач-эндокринолог, диабетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Барухина говорит, что кофе — это напиток из жареных зерен кофейного дерева, который благодаря содержанию кофеина оказывает стимулирующее действие.
— Кофеин — самый потребляемый стимулятор в мире, обычно в виде кофе и чая. Пока мало доказательств в пользу поощрения или против употребления кофе и/или чая в ежедневном рационе, — замечает диетолог, гастроэнтеролог центров семейной медицины «Здравица» Ирина Федорченко.
По ее словам, для большинства здоровых взрослых потребление менее 400 мг кофеина в день (около
Ирина Федорченко поясняет, что у напитков с кофеином есть краткосрочные преимущества: повышенная умственная активность, улучшение некоторых аспектов когнитивных функций: бдительности и времени реакции, улучшение спортивных результатов. Кофеин в умеренных дозах смягчает многие неблагоприятные последствия недосыпания и смены часовых поясов.
— Возможные долгосрочные преимущества напитков с кофеином зависят от дозы. Кофеин связан со снижением риска болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, цирроза печени и подагры. И кофе с кофеином, и кофе без кофеина также связаны с более низким риском развития диабета 2-го типа, — перечисляет Ирина Федорченко.
Юлия Барухина говорит, что кофе помогает при мигрени и способен снимать головную боль. В нем содержатся такие полезные для организма вещества, как кальций, калий, магний и фосфор.
— Натуральный черный кофе без сахара борется с возбудителями кариеса на зубах и улучшает состояние десен. Для курящих этот напиток и вовсе является жизненным эликсиром. Кофе заметно снижает вредное воздействие никотина на организм курильщика и риск возникновения онкологических заболеваний.
Кофе без сахара и сливок ускоряет обмен веществ, сжигает жировые клетки и помогает сбросить вес.
— Американские ученые установили, что кофе заметно смягчает приступы астмы и аллергии. Кофеин улучшает кровоснабжение головного мозга, сердца и почек. Кофе является стимулятором центральной нервной системы, а его умеренные дозы улучшают нашу память, — уверяет Юлия Барухина.
Какой вред
Ирина Федорченко перечисляет и возможные краткосрочные побочные эффекты от потребления кофе: головная боль, тревога, тремор и бессонница:
— Употребление кофе в больших количествах может спровоцировать коронарные и аритмические события у восприимчивых людей, хотя потребление кофе не считается долгосрочным фактором риска заболевания миокарда. При этом умеренное потребление кофе (до трех чашек в день) может защитить от инфаркта миокарда.
Юлия Барухина уверена, что один из главных минусов кофе — обезвоживание организма. Поэтому кофеманам рекомендуется употреблять большое количество воды.
Она добавляет, что пить кофе натощак нельзя ни в коем случае: в нем содержатся сильные кислоты, которые раздражают слизистую оболочку желудка:
— Безобидная чашечка кофе часто становится причиной жгучей изжоги. Кофе вреден для людей, страдающих артериальным давлением. Также он способен заметно увеличивать уровень холестерина.
Ирина Федорченко объясняет, что хоть и существование кофеиновой зависимости вызывает споры, отказ от кофеина является хорошо задокументированным клиническим синдромом, при этом головная боль является наиболее распространенным симптомом зависимости.
Юлия Барухина считает, что кофе вызывает сильное привыкание, а попытка резкого прекращения употребления кофеина приводит к заторможенности реакции, сонливости и постоянной усталости.
Чем можно заменить
По вкусовым качествам ближе всего к кофе находится цикорий.
— Он полезен для микрофлоры кишечника, потому что в нем содержится до
По словам Юлии Барухиной, зеленый чай содержит в три раза меньше кофеина, чем кофе:
— Более того, зеленый чай богат антиоксидантами катехинами, которые оказывают благотворное влияние на мозг и помогают избежать возрастного снижения умственных способностей.
Врач-спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин уверен, что в целом самая простая замена кофе — зеленый и черный чай:
— Они обладают аналогичным кофе действием. Менее выраженным, но более продолжительным.
Юлия Барухина замечает, что растительными антиоксидантами, органическими психостимуляторами также богат какао.
— Даже один стакан какао может увеличить кровоснабжение мозга, облегчить решение сложных умственных задач и уменьшить утомление, — говорит она.
Светлана Трунько добавляет, что в какао содержится большая доза триптофана — аминокислоты, которая участвует в синтезе серотонина, гормона радости и удовольствия, а также кофеин, хотя хоть и в меньших количествах.
Юлия Барухина говорит также о свойствах мятного чая, в составе которого содержится ментол: его воздействие на различные рецепторы мозга хорошо сказывается на решении сложных умственных задач и помогает бороться с усталостью.
Женьшень — природный адаптоген, содержит антиоксиданты, которые обеспечивают защиту от окислительного стресса, повреждения и гибели клеток.
В магазинах также продается ячменный кофе — сделанный из ячменя. Он готовится в турке и обладает целым рядом полезных свойств: помогает нормализовать пищеварение и справиться с болезнями почек. Кроме того, в напитке содержатся магний, фосфор, кальций, йод и целый ряд витаминов.
— Есть множество рецептов зеленого сока, однако их все объединяет большое количество используемой зелени. Например, в блендере можно смешать шпинат, яблоко, лимон и сдобрить всё это небольшим количеством имбиря — такой напиток не только поможет вывести токсины из организма, но и взбодриться, — приводит пример Юлия Барухина.
По ее словам, еще один бодрящий и полезный напиток — имбирный. Нужно нарезать мелкими кусочками имбирь и лимон, положить смесь в заварник, добавив немного мяты и залив всё кипятком. Можно добавить мед.
Юлия Барухина добавляет, что для замены кофе во время обеденного перерыва идеальный вариант — гранатовый сок: он бодрит и содержит массу полезных витаминов. Но не нужно пить его натощак.
— Прием экстракта шалфея положительно сказывается на когнитивных функциях пожилых людей — улучшает результаты в задачах на память и внимание. Помогает он и молодым. Сухой шалфей в капсулах по
При этом Антон Брыкин напоминает, что отдохнувший и выспавшийся человек не нуждается в дополнительном источнике бодрости.
— Употребление в большом количестве различных стимулирующих веществ и напитков может привести к различным заболеваниям, — резюмирует он.
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