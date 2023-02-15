«Безобидная чашка кофе становится причиной жгучей изжоги»: какими напитками можно заменить кофе — полезные советы

Какая польза есть от кофе

Врач-эндокринолог, диабетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Барухина говорит, что кофе — это напиток из жареных зерен кофейного дерева, который благодаря содержанию кофеина оказывает стимулирующее действие.

— Кофеин — самый потребляемый стимулятор в мире, обычно в виде кофе и чая. Пока мало доказательств в пользу поощрения или против употребления кофе и/или чая в ежедневном рационе, — замечает диетолог, гастроэнтеролог центров семейной медицины «Здравица» Ирина Федорченко.