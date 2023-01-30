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Нервные клетки не восстанавливаются. Или всё-таки да? От чего они гибнут и как их спасти

Мы собрали мнения разных врачей и нашли надежные способы спасти ценные клетки

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Чаще всего фраза о невосстановлении нервных клеток звучит в контексте стресса

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Вы не раз слышали фразу о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Кто-то продолжает настаивать на этой точке зрения, другие ссылаются на современные данные о том, что это возможно, третьи заявляют, что верный способ их восстановить — секс. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, какого мнения придерживаются они и почему.

Погибают миллионами

Врач-невролог многопрофильного медицинского центра «ИНВИТРО» Виктория Ходырева говорит, что отчасти мнение о том, что нервные клетки не восстанавливают, верно: если случился апоптоз — естественная гибель нейронов, то клетки не восстановятся.

Она добавляет, что ежедневно в организме погибает множество клеток, в том числе нервных — это естественный процесс. Как правило, апоптозу подвергаются клетки, имеющие повреждения, опасные для функционирования, а также старые клетки, мутантные и инфицированные — то есть те, которые закончили цикл своего развития.

— Длительное воздействие на организм стресса, сильных эмоциональных переживаний и прочее могут усиливать апоптоз. В других случаях при выполнении ряда рекомендаций большинство клеток имеют возможность восстановиться, — говорит Виктория Ходырева. — Рекомендации часто простые: сон не менее 6–8 часов, отсутствие психоэмоциональных перегрузок и тренировка мозга — изучение иностранных языков, новые увлечения, спорт и так далее.


Врач-невролог, врач-рефлексотерапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Галина Смирнова замечает, что нервные клетки — это самые интересные, загадочные и до конца не изученные клетки в нашем организме. На их адекватной работе базируется здоровье организма и строится функционирование всех органов и систем организма.

— Ранее считалось, что нервные клетки не делятся, то есть находятся изначально в состоянии «взрослой» клетки, и их деление невозможно. Но современные исследования уже оспаривают эту теорию. Было доказано, что есть стволовые (недифференцированные) нервные клетки на уровне желудочков головного мозга, которые способны к делению и воспроизведению.

Екатерина Демьяновская говорит, что на МРТ у взрослого человека головной мозг может выглядеть, как губка, — весь в маленьких очагах, где по сути умерли нервные клетки

Екатерина Демьяновская говорит, что на МРТ у взрослого человека головной мозг может выглядеть, как губка, — весь в маленьких очагах, где по сути умерли нервные клетки

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Помимо способности к делению, у нервных клеток есть и такое важное свойство, как нейропластичность — способность к перестройке и восстановлению поврежденной клетки.

— На самом деле, если разрушилась клетка нервной системы, то она не восстановится. Но в последние десятилетия благодаря научным открытиям к нам пришло слово «нейропластичность». И это слово много значит. Нередки ситуации, когда функцию разрушенной клетки берет на себя соседняя, — замечает невролог «Здравицы» Вера Поддубникова.

Главный невролог Новосибирской области, заведующая терапевтической службой Новосибирской областной больницы, заведующая региональным сосудистым центром № 2 Елена Танеева согласна с коллегой:

— Клетки головного мозга, нейроны, при их гибели не способны восстанавливаться. Но мозг человека способен перестроить свои функциональные связи, создавая новые. Это нейропластичность.

Гибель клеток от стресса

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская подчеркивает, что чаще всего фраза «нервные клетки не восстанавливаются» звучит в контексте стресса. Стресс действительно приводит к повреждению и гибели нервных клеток: в подобных ситуациях в организме происходит выброс гормонов адреналина, норадреналина, кортизола, которые обладают сосудосуживающим действием.

По ее словам, сужение сосудов, особенно малого диаметра, приводит к тому, что все клетки, в том числе нервные, недополучают питание. Негативные последствия будут тем более велики, если стресс продолжительный и интенсивный, а на внутренней стенке сосудов уже есть атеросклеротические бляшки, которые дополнительно ухудшают кровоток.

— Для примера опишу распространенную картину на снимке МРТ, который сделал возрастной человек, особенно курящий и злоупотребляющим алкоголем. Головной мозг выглядит, как губка, — весь в маленьких очагах, где, по сути, умерли нервные клетки. Когда подобных участков становится много, нарушается функция всего головного мозга, — приводит пример Екатерина Демьяновская.

Врачи советуют избегать стресса, высыпаться и вести здоровый образ жизни

Врачи советуют избегать стресса, высыпаться и вести здоровый образ жизни

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А при сосудистых катастрофах?

Врач-невролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Максим Тасиц акцентирует внимание на том, что, например, после инсульта есть клетки, которые были повреждены (зона пенумбы), — их можно восстановить при правильном и своевременном лечении. А вот клетки, которые «погибли» (зона некроза) восстановить не удастся.

Для профилактики инсульта необходимо вести здоровый образ жизни, при наличии факторов риска — принимать препараты. Но проконсультируйтесь с врачом!

Что касается периферической нервной системы, по его словам, то там, где нерв был поврежден (растяжение, надрыв), клетки восстановятся, но сроки могут занимать не дни, а месяцы. А вот если был разрыв нерва, то восстановление, скорее, невозможно.

— В случае инсульта — мозговой сосудистой катастрофы, требуется большой резерв клеток. Если компенсация невозможна в полном объеме, у пациента могут остаться неврологические нарушения. При этом умершие нейроны разрушаются, на их месте не образуются новые клетки, а соседние нейроны при помощи глиальных клеток (клетки-«спутники» нейронов) начинают работать активнее, — говорит Екатерина Демьяновская.

Как избегать гибели нервных клеток

Галина Смирнова говорит, что, к сожалению, мы не можем с точностью спрогнозировать объем регенерации и то улучшение, которое мы в конечном итоге получим, поэтому врачебное сообщество старается активно профилактировать гибель нервных клеток.

Хотя физиологическая гибель нервных клеток — это по своей сути естественный процесс для человека, ряд внешних факторов может усугублять эти явления.

— Мы рекомендуем свести риск негативных факторов к минимуму с помощью здорового образа жизни, спортивных нагрузок, соблюдения режима дня, постоянного освоения новых навыков и умения конструктивно бороться со стрессом, — советует Галина Смирнова.

Елена Танеева замечает, что на другие причины, такие как, например, черепно-мозговая травма, воспалительные и дегенеративные заболевания головного мозга, особо повлиять нельзя.

Один эксперимент показал, что у профессионалов своего дела в соответствующих участках мозга больше нейронов

Один эксперимент показал, что у профессионалов своего дела в соответствующих участках мозга больше нейронов

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Или всё же восстанавливаются?

Невролог, сомнолог, специалист по лечению болевых синдромов (алголог) многопрофильной клиники «Сибнейромед» Ксения Доронина говорит, что фраза о том, что нервные клетки не восстанавливаются, — неправда. Процесс восстановления нервных клеток называется нейрогенезом.

— Он активируется тем, что человек развивается, у него появляются новые навыки. Но секс — это не повод для появления новых нервных клеток.

Она приводит в пример опыт, проведенный около 10 лет назад в Лондоне. В этом городе для лицензии таксиста очень сложно сдать профессиональный экзамен, проехав по городу без навигатора. Тем, кто сдал экзамен, не сдал экзамен и кто не имеет к нему отношения, сделали МРТ. Обнаружили, что толщина коры головного мозга, которая отвечает за пространственную ориентацию, у тех, кто сдал экзамен, выше.

— Делаем вывод: наша профессиональная, высокоинтеллектуальная деятельность, которая повторяется много раз, позволяет плотность коры, количества нейронов на единицу площади, увеличивать в соответствующих зонах. Поэтому клетки восстанавливаются, но полностью сделать этого не могут, — резюмировала Ксения Доронина. — Процесс нейрогенеза длится всю жизнь, а его скорость зависит от ряда факторов: например, от образа жизни, питания, наличия положительных эмоций и здорового сна.

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