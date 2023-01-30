Нервные клетки не восстанавливаются. Или всё-таки да? От чего они гибнут и как их спасти

А при сосудистых катастрофах?

Врач-невролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Максим Тасиц акцентирует внимание на том, что, например, после инсульта есть клетки, которые были повреждены (зона пенумбы), — их можно восстановить при правильном и своевременном лечении. А вот клетки, которые «погибли» (зона некроза) восстановить не удастся.



Для профилактики инсульта необходимо вести здоровый образ жизни, при наличии факторов риска — принимать препараты. Но проконсультируйтесь с врачом!



Что касается периферической нервной системы, по его словам, то там, где нерв был поврежден (растяжение, надрыв), клетки восстановятся, но сроки могут занимать не дни, а месяцы. А вот если был разрыв нерва, то восстановление, скорее, невозможно.



— В случае инсульта — мозговой сосудистой катастрофы, требуется большой резерв клеток. Если компенсация невозможна в полном объеме, у пациента могут остаться неврологические нарушения. При этом умершие нейроны разрушаются, на их месте не образуются новые клетки, а соседние нейроны при помощи глиальных клеток (клетки-«спутники» нейронов) начинают работать активнее, — говорит Екатерина Демьяновская.

