80% новосибирцев страдают от неврологических последствий ковида — как их распознать и вылечить

Психотерапевт Центра клинических исследований и психотерапии Юлия Попова объясняет, что ковид, как и грипп, — нейровирусная инфекция, поэтому вызывает повреждения ЦНС, а их утяжеляют повреждения сосудов в результате воспаления:



— Когда ковид только появился, то многие удивлялись этому факту, как будто никогда такого не было. Но на самом деле известный русский психиатр Василий Алексеевич Гиляровский описывал развитие инфекционного бреда при сыпном тифе. Это было в 20–30-е годы.



Руководитель отделения неврологии университетской клиники МГУ, врач-невролог Татьяна Петерс замечает, что, по статистике, около 80% людей, которые переносят коронавирусную инфекцию, имеют те или иные неврологические нарушения:



— У 20–30% пациентов ранним симптомом заболевания являются нарушения обоняния и вкуса. Также в дебюте заболевания очень частые симптомы — это различные боли: мышечные, суставные, головные. Большинство пациентов испытывают нейропсихологические симптомы. Это выраженная и зачастую длительная астенизация, которая проявляется ощущениями общей усталости, утомляемости, апатии, нарушением переносимости физической нагрузки, эмоциональной нестабильностью.

