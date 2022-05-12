80% новосибирцев страдают от неврологических последствий ковида — как их распознать и вылечить
Могут ли после ковида быть инсульты и панические атаки? Какие препараты помогут?
Многие уже ощутили на себе, что во время коронавируса и даже спустя полгода после перенесенного заболевания могут появиться новые симптомы, особенно среди них много неврологических. Это и потеря обоняния, и слабость, головные боли, и даже судорожные приступы и менингиты. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, влияет ли ковид на память и может ли вызвать инсульт и деменцию. Врачи рассказали, какие последствия наиболее распространены и как можно восстановиться.
Какие неврологические заболевания вызывает ковид
Психотерапевт Центра клинических исследований и психотерапии Юлия Попова объясняет, что ковид, как и грипп, — нейровирусная инфекция, поэтому вызывает повреждения ЦНС, а их утяжеляют повреждения сосудов в результате воспаления:
— Когда ковид только появился, то многие удивлялись этому факту, как будто никогда такого не было. Но на самом деле известный русский психиатр Василий Алексеевич Гиляровский описывал развитие инфекционного бреда при сыпном тифе. Это было в 20–30-е годы.
Руководитель отделения неврологии университетской клиники МГУ, врач-невролог Татьяна Петерс замечает, что, по статистике, около 80% людей, которые переносят коронавирусную инфекцию, имеют те или иные неврологические нарушения:
— У 20–30% пациентов ранним симптомом заболевания являются нарушения обоняния и вкуса. Также в дебюте заболевания очень частые симптомы — это различные боли: мышечные, суставные, головные. Большинство пациентов испытывают нейропсихологические симптомы. Это выраженная и зачастую длительная астенизация, которая проявляется ощущениями общей усталости, утомляемости, апатии, нарушением переносимости физической нагрузки, эмоциональной нестабильностью.
Врач-невролог «Инвитро — Воронеж» Галина Смирнова дополняет, что у многих пациентов наблюдается развитие неврологических нарушений и психоэмоциональных расстройств, которое может проявляться с первых дней заболевания или уже после выздоровления. Это связано с тем, что вирус SARS-CoV-2 имеет нейротропное действие: у пациентов развивается гипоксия головного мозга той или иной степени выраженности.
Врач поясняет, что можно выделить ранние последствия коронавирусной инфекции, возникающие до 12 недель от момента заражения, — это инсульт, менингит, менингоэнцефалит, судорожные приступы, атаксия.
И отдаленные последствия, возникающие после 12 недель болезни, — проблемы когнитивной сферы: нарушения памяти, внимания, так называемый мозговой туман. А также нервно-мышечные поражения, миалгии, астенические состояния, нарушение сна, головная боль, психоэмоциональные нарушения.
— Велика вероятность того, что коронавирусная инфекция является фактором, способствующим развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз, острый рассеянный миелит. Пациенты, уже имеющие неврологическую патологию, намного чаще страдают от постковидных последствий, связанных с нервной системой. Однако нередки случаи, когда неврологические нарушения проявляются впервые у абсолютно здоровых ранее пациентов. Причем у женщин неврологические осложнения наблюдаются чаще, чем у мужчин, — замечает Галина Смирнова.
Татьяна Петерс замечает, что у ряда пациентов, особенно пожилых, на фоне коронавирусной инфекции описаны тяжелые нарушения сознания, психозы. Эти проявления связаны не только с самим действием вируса, но и с гипоксией — недостатком кислорода, а также с общей интоксикацией.
— У возрастных пациентов зачастую дебютируют или усугубляются нарушения когнитивных функций, проявления деменции, нарушения памяти. Мы наблюдаем декомпенсацию неврологических нарушений, например усугубление нарушений походки, движения, ухудшение самообслуживания при проявлениях паркинсонизма. Таких пациентов к врачу приводят родственники, — добавляет эксперт.
Для выявления причин ухудшения состояния пациентам проводят комплексное обследование, зачастую привлекают коллег — терапевтов, кардиологов, урологов и других. Причиной такой декомпенсации могут быть разные состояния — анемия, снижение белка в крови, общая интоксикация и последствия приема различных препаратов.
— На фоне коронавирусной инфекции врачи встречаются и с тяжелыми последствиями, например различными тромботическими осложнениями. В практике невролога таким осложнением является ишемический инсульт, который возникает в результате закупорки сосудов головного мозга, — говорит Татьяна Петерс.
Она добавляет, что подобные проявления при COVID-19 встречаются нередко у пациентов молодого возраста, чаще без обнаружения четкой причины тромбоза. Для профилактики тромбообразования при лечении коронавируса часто используют антикоагулянты. В случае назначения этих препаратов необходимо строго придерживаться рекомендаций лечащего врача.
Татьяна Петерс подчеркивает, что внимания и дообследования требуют пациенты, которые жалуются на появление ощущений онемения, жжения, слабости в верхних или нижних конечностях. Это может быть проявлением различных видов полиневропатии — поражения периферических нервов в результате интоксикации и нарушений иммунных процессов. Эти состояния требуют специального лечения и дальнейшей реабилитации.
На что чаще жалуются пациенты
Невролог, сомнолог, специалист по лечению болевых синдромов (алголог) многопрофильной клиники «Сибнейромед» Ксения Доронина рассказывает, что чаще всего на практике встречается постковидная астения — слабость, усталость:
— Также бывают нарушения когнитивных функций, памяти и сна. И это еще достаточно легкие проблемы, потому что могут быть острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты), воспалительные заболевания, невралгии и так далее. Безусловно, нельзя сказать точно, что если у человека на фоне коронавирусной инфекции произошел инсульт, то это именно она виновата, но она вносит значительную лепту. Даже если ковид протекал достаточно легко, человек всё равно может получить осложнение.
Невролог центра семейной медицины «Здравица» Татьяна Тартаковская отмечает, что распространены когнитивные нарушения, при которых пациента беспокоят снижение концентрации внимания, проблемы с памятью, сложность в решении обычно простых задач, принятии решений:
— Очень часто когнитивные расстройства маскируются под другие симптомы болезни, что может быть опасным для пациента. Частыми расстройствами являются также тревога и депрессия, у многих — нарушение сна, панические атаки.
Врач-невролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Светлана Попеляева выделяет три группы симптомов. К первой она относит ухудшение течения заболеваний, которые уже были у человека, например мигрени. Ко второй — неспецифические симптомы на фоне вирусной инфекции: головная боль, усталость, боль в мышцах, тревога, стресс.
— И третья группа — специфические симптомы, среди которых есть такие серьезные последствия, как инсульт, синдром Гийена — Барре, менингиты, энцефалиты. К счастью, это единичные случаи. Наиболее частые жалобы пациентов, перенесших ковид, на моих приемах относятся к неспецифичным симптомам. Это повышенная утомляемость, плохая переносимость привычных физических нагрузок, бессонница, тревожность, ухудшение памяти, туман в голове, — уточняет Светлана Попеляева.
Она рекомендует людям, переболевшим ковидом, пройти диспансеризацию или базовый чекап организма, чтобы оценить исходное состояние своего здоровья. Если есть хронические заболевания, нужно добавить дополнительные обследования по профилю заболевания, например эндокринология, гастроэнтерология и так далее.
Галина Смирнова считает, что трудно сказать, что опаснее среди отдаленных последствий коронавирусной инфекции: в большей степени играет роль выраженность нарушений. Так, нарушение когнитивных функций может проявляться в легкой степени и протекать кратковременно, а может иметь место тяжелое нарушение интеллектуально-мнестических функций вплоть до деменции.
Что протекает незаметнее для пациента?
Галина Смирнова утверждает, что незаметнее всего протекает депрессия — за счет своей способности маскироваться под множество соматических заболеваний:
— Пациент чаще предъявляет жалобы не на снижение настроения, а на нарушение пищеварения, потливость, изменение аппетита, давление в груди, снижение внимания, боли в спине и суставах. И здесь задача невролога — правильно провести обследование пациента, используя клинические шкалы для оценки тревоги и депрессии, чтобы не пропустить этот диагноз. Также имеет значение негативно окрашенное восприятие самого диагноза «депрессия», особенно у пациентов старшего поколения, что затрудняет как диагностику, так и лечение заболевания.
Светлана Попеляева рассказывает, что, если в течение месяца после болезни сохраняются тревожные симптомы, депрессия, нарушения сна, можно пройти оценку по шкалам тревоги и депрессии (шкала Бека, госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS). При выявлении высоких цифр — обратиться к психотерапевту.
— На сегодняшний день когнитивно-поведенческая терапия является наиболее эффективным методом лечения тревожно-депрессивных расстройств. При необходимости добавляется медикаментозное лечение, — уверяет она.
Татьяна Петерс замечает, что очень многие пациенты жалуются на усиление чувства тревоги, напряженности, а также проявляют симптомы серьезных нарушений — генерализованного тревожного расстройства, панических атак:
— Наиболее часто подобные симптомы отмечаются у людей, склонных к невротическим, тревожным реакциям до заболевания. Если подобные проявления усугубляются на фоне ковида, то требуется консультация специалиста — психотерапевта, назначение терапии. Самолечением в таком случае заниматься не стоит.
Юлия Попова говорит, что даже есть предложения включить в терапию коронавирусной инфекции антидепрессанты:
— Есть исследования, которые показывают, что назначение антидепрессантов смягчает течение болезни. Нередко свое состояние человек недооценивает и требует от себя того же, что и до болезни. Такого же образа жизни, уровня работоспособности и так далее. Я объясняю, что если человек сломал ногу, то уже не может ходить так, как раньше, а в случае с ковидом не нога сломалась, а центральный компьютер. И надо бережно к себе относиться, дать возможность восстановиться хотя бы несколько месяцев и в случае сохранения болезненного состояния обратиться за помощью к специалистам.
Как проходит восстановление
Ксения Доронина уверена, что в любом случае нужно дать себе время на восстановление:
— Многие думают, что они переболели и тут же вернутся в строй. За неделю, как сейчас говорит нам Минздрав. Но во многих случаях так не получается. Некоторые восстанавливаются и год, и полтора. Всё зависит от изначальных факторов риска, тяжести заболевания и так далее.
Галина Смирнова убеждена, что лечение пациентов должно быть комплексным, включающим несколько направлений: поведенческие, физические и медикаментозные методы.
Поведенческие включают в себя соблюдение режима труда и отдыха, регулярную разумную физическую нагрузку, отказ от вредных привычек, гигиену сна, правильное питание.
— Желательно обогатить рацион продуктами с повышенным содержанием триптофана: это бананы, мясо индейки, сыр, хлеб грубого помола. Соблюдать питьевой режим. Физические методы реабилитации — это лечебная физкультура, координационный тренинг, механотерапия на тренажерах, лечебный массаж, физиотерапия, обонятельные и вкусовые тренинги, рефлексотерапия, санаторно-курортное лечение, — перечисляет врач.
Лекарственная терапия подбирается индивидуально в зависимости от превалирующих жалоб пациента, тяжести состояния, наличия сопутствующей патологии.
— Из лекарственных препаратов по показаниям могут быть использованы анксиолитики (гидроксизин, этифоксин, алимемазин), антидепрессанты (сертралин, вортиоксетин, агомелатин), витамины группы В, левокарнитин, мелатонин, витамин D, омега-3 жирные кислоты, препараты магния, — приводит примеры Галина Смирнова.
Необходимость витаминов группы В и ноотропных препаратов подчеркивает и Юлия Попова, но назначать все лекарства должен врач.
Татьяна Петерс объясняет, что восстановление после тяжелого заболевания у всех происходит в разные сроки и различными темпами. Специалисты назначают симптоматическое лечение в зависимости от имеющихся нарушений.
— Для ускорения выздоровления нужно соблюдать режим гидратации (пить достаточное количество воды), правильно полноценно питаться. Необходимо совершать прогулки на свежем воздухе, заниматься дыхательными упражнениями, кардиотренировкой. При выраженных нарушениях правильную восстановительную программу может назначить специалист-реабилитолог. Важно не паниковать — восстановление обязательно произойдет! — советует Татьяна Петерс.
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