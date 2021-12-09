«Это беспрецедентно»: почему грипп появился после годового перерыва и как он будет сочетаться с «омикроном»

На этой неделе стало известно, что в Новосибирской области нашли первых заболевших гриппом — в прошлом году вирус не регистрировали. Многие эксперты ранее выражали опасения по поводу сочетания этого вируса и ковида, а теперь появился еще и новый штамм последнего — «омикрон». Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей и вирусологов, почему в этом году может быть серьезная эпидемия гриппа, какие симптомы для него характерны и чего ждать от сочетания нескольких вирусов.
Что произошло
6 декабря глава Минздрава Новосибирской области рассказал, что в регионе заболели гриппом 23 человека.
— Сейчас пошли первые случаи гриппа — это беспрецедентно: прошлый год мы прожили без него. Не было ни одного лабораторного случая. Не исключено, что ковид, как любая живая субстанция, мог подавить грипп. Как поведет себя сейчас грипп с ковидом? Мы не встречались с этой ситуацией, — заявила Лада Самойлова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.
Почему в прошлом году гриппа не было
Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс», считает, что уровень заболеваемости гриппом в сезоне 2020–2021 гг. был очень низким, вероятно, из-за принятых строгих профилактических мер, связанных с COVID-19, таких как социальное дистанцирование, ношение масок, закрытие школ, сокращение международных поездок:
— Кроме того, существует понятие биологической конкуренции, когда вирус, обладающий значительной биологической активностью, адаптируется, в том числе за счет вытеснения возможных конкурентов.
Главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков также говорит, что грипп в прошлом году был, но в малых количествах, потому что вторая волна оказалась достаточно длительной и люди лучше соблюдали противоэпидемические меры:
— В этом году ограничения не такие строгие, плюс теплая погода — отсюда и увеличение числа заболевших гриппом. Конечно, есть еще эпидемические подъемы и спады заболеваемости, для гриппа они тоже очень характерны. Видимо, сейчас мы наблюдаем период подъема.
Вирусолог Сергей Нетёсов также уверен, что причина в том, что в прошлом году маски носили очень дисциплинированно:
— Сейчас масок практически не носят, и поэтому начались заболевания вирусами гриппа и другими ОРВИ. Так что маски — это наше всё. Но еще многое зависит от того, сколько людей привилось от гриппа: больше, чем в прошлом году, или нет.
Врач-терапевт центра семейной медицины «Здравицы» Ольга Березовская добавляет, что еще одной причиной появления гриппа стало открытие границ с большим количеством стран и, соответственно, перемещение туристов.
Терапевт Варвара Веретюк говорит, что и у коллег, и у нее на приеме уже были пациенты с характерными для гриппа симптомами и отрицательным результатом теста на коронавирус SARS-CoV2.
— В целом и отечественные, и зарубежные эксперты ожидали роста заболеваемости гриппом в этом году, и эти ожидания оправдываются. Это связано с рядом причин: во-первых, многие люди в прошлом году соблюдали самоизоляцию и ограничивали контакты, что помогало ограничить распространение не только ковида, но и других ОРВИ. Кроме того, во многих странах распространена вакцинация против гриппа, прослойка людей с антителами после прививки или перенесенного ранее гриппа достаточно большая, и совместно с ограничением контактов это мешало распространению вируса, — подытоживает Варвара Веретюк.
Что будет в этом сезоне
Варвара Веретюк отмечает, что целесообразно защитить себя от этой инфекции, поскольку всё больше людей начинает болеть гриппом:
— Тем более что вакцина против гриппа отлично переносится, изучена на протяжении многих лет. Напоминаю, что вакцинация против гриппа, по данным больших исследований, связана со снижением на 40% риска смерти и инфаркта у людей с ишемической болезнью сердца.
Дмитрий Денисов подчеркивает, что математические модели предсказывают возможный рост числа случаев заболевания гриппом в сезоне 2021–2022. По его словам, аналитики связывают этот рост в том числе со снижением иммунной защиты против гриппа, обусловленной низкой активностью гриппа в прошлом сезоне.
— Если же сезон низкой заболеваемости гриппом продолжится, иммунитет будет еще ниже, а значит, вероятность повышенной восприимчивости к вирусу гриппа будет расти, а это неизбежно приведет к росту заболеваемости в дальнейшем. Вирус гриппа с нами очень давно и в ближайшее время никуда не денется, как отмечают эксперты, — добавляет Дмитрий Денисов.
Как диагностировать грипп и какие у него симптомы
Варвара Веретюк рассказывает, что клиническая картина и у гриппа, и у ковида может быть схожа: повышение температуры тела выше 38 градусов, выраженная головная боль, ломота в теле, выраженная слабость и утомляемость, сухой кашель.
— Для гриппа нехарактерна утрата обоняния и диарея, которые могут встречаться при ковиде. Но важно помнить, что при всех инфекциях есть как «классическое», то есть типичное течение, так и стертые формы или бессимптомное носительство. Для диагностики используется не только тест на коронавирус SARS-CoV2, но и анализ в лаборатории на РНК вирусов гриппа А+В методом ПЦР. В ряде регионов доступен в аптеках экспресс-тест на грипп типов А+В, но, к сожалению, его нет в Новосибирске, — уточняет терапевт.
Андрей Поздняков выделяет характерные симптомы гриппа — это высокая температура, мышечные и суставные боли:
— Часто грипп начинается резко, и пациент может с точностью до часа назвать время, когда он заболел. Насморка при гриппе практически нет, но присутствует кашель. Он появляется, как правило, на второй-третий день, потом становится мучительным, надсадным. Для гриппа характерное место поражения дыхательных путей — это трахея, соответственно, кашель сильный и изматывающий. Дальнейшее течение заболевания зависит от того, как сработает иммунная система.
Насколько опасно сочетание гриппа и «омикрона»
Дмитрий Денисов убежден, что вероятность инфицирования двумя вирусами одновременно довольна высока, учитывая неблагоприятную эпидситуацию по COVID-19 и прогнозы относительно заболеваемости гриппом в текущем сезоне:
— Вирус SARS-CoV-2 и вирус гриппа имеют одинаковые точки приложения в организме — поражают в основном дыхательную и сердечно-сосудистую системы, почки. Также новый коронавирус повышает риск образования тромбов и влияет на нервную систему. Таким образом, при микст-инфекции риск повреждений выше, а это может привести к более тяжелому течению заболевания и развитию серьезных осложнений.
Он советует вакцинироваться против COVID-19 и гриппа, но напоминает, что введение препаратов должно быть разнесено по времени как минимум на месяц, поэтому планировать вакцинацию от этих инфекций лучше заранее.
Ольга Березовская замечает, что сегодня стало больше пациентов с подтвержденным диагнозом «ОРВИ», вот сочетание коронавирусной инфекции и гриппа, конечно, предполагает более тяжелое течение.
Варвара Веретюк напоминает, что существует два варианта «партнерства» разных возбудителей инфекций: коинфекция — это наличие одновременно нескольких возбудителей дыхательных инфекций, например коронавирус и грипп, и суперинфекция — это присоединение одного микроба уже на фоне имеющейся инфекции. К примеру, у человека был ковид, и он на фоне этого заразился другой инфекцией.
По данным некоторых исследований, говорит Варвара Веретюк, у пациентов с коинфекцией и суперинфекцией выше риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов, чем у тех, кто имеет только инфекцию, вызванную коронавирусом SARS-CoV2. По ее словам, в этой же работе указывалось, что вирусные коинфекции выявлялись в 10%, а суперинфекции — в 4% случаев.
Как грипп будет сочетаться с «омикроном», пока непонятно, потому что по новому штамму коронавируса пока мало информации.
— Сейчас вижу только одно: я предполагал, что он должен в России появиться, он это сделал даже раньше, чем я ожидал. У нас есть рейсы в ЮАР, они не отменены. И если ориентироваться на данные по Израилю, то заболевание вариантом «омикрон» протекает существенно мягче — существующие вакцины всё-таки заметно от него защищают. Так что вакцинируйтесь, и сия новая беда вас, вернее всего, минует, — считает Сергей Нетёсов.
Варвара Веретюк добавляет, что мы пока не знаем, станет ли вариант коронавируса «омикрон» доминирующим. Кроме того, мы не знаем, как он проявит себя у нашего населения.
— Ведь надо помнить о том, что в ЮАР людей в возрасте 65+ менее 5%. Пока те случаи, которые выявлялись в Европе, Израиле и США, протекали легко. Мы также не знаем, сохранится ли защитный эффект вакцинации против «омикрона». По данным брифинга Минздрава ЮАР, большинство госпитализированных в период 11–28 ноября составляли непривитые. Поэтому прогнозировать течение «омикрона», а уж тем более его «взаимодействие» с вирусом гриппа сложно, — резюмирует эксперт.
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