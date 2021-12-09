«Это беспрецедентно»: почему грипп появился после годового перерыва и как он будет сочетаться с «омикроном»

6 декабря глава Минздрава Новосибирской области рассказал, что в регионе заболели гриппом 23 человека.



— Сейчас пошли первые случаи гриппа — это беспрецедентно: прошлый год мы прожили без него. Не было ни одного лабораторного случая. Не исключено, что ковид, как любая живая субстанция, мог подавить грипп. Как поведет себя сейчас грипп с ковидом? Мы не встречались с этой ситуацией, — заявила Лада Самойлова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.



Почему в прошлом году гриппа не было

Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс», считает, что уровень заболеваемости гриппом в сезоне 2020–2021 гг. был очень низким, вероятно, из-за принятых строгих профилактических мер, связанных с COVID-19, таких как социальное дистанцирование, ношение масок, закрытие школ, сокращение международных поездок:



— Кроме того, существует понятие биологической конкуренции, когда вирус, обладающий значительной биологической активностью, адаптируется, в том числе за счет вытеснения возможных конкурентов.