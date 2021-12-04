«Что это за стабилизация, если в день умирает по 15 человек?»: эксперты — о том, правда ли мы достигли плато четвертой волны

Елена Аксёнова на брифинге оперштаба, помимо замечания о плато, также рассказала, что в регионе вторую неделю наблюдается отсутствие роста числа заболевших, но, с другой стороны, нет резкой тенденции к снижению. Свободный коечный фонд — не менее 15%.

C Еленой Аксеновой согласен врач ковидного госпиталя, который пожелал остаться анонимным: по его словам, свободные места есть, но те, кто находится в стационаре, в тяжелом состоянии.



— Рано говорить о стабилизации, потому что сейчас идет самый высокий уровень заболеваемости за всю эпидемию. Что это за стабилизация, если в день заболевает до 400 человек, а умирает по 15 человек? Я считаю, что даже слово «стабилизация» употреблять нельзя при таком уровне заболеваемости и смертности. Само население мало что делает для того, чтобы волна эпидемии закончилась и ситуация улучшилась. Сейчас нужно интенсивно вакцинироваться и строго носить маски, чтобы эпидемия пошла на спад, — настаивает вирусолог Сергей Нетёсов.