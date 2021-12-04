«Что это за стабилизация, если в день умирает по 15 человек?»: эксперты — о том, правда ли мы достигли плато четвертой волны

На днях заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сказала, что Новосибирская область находится на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом, согласно статистике оперштаба, заболеваемость и смертность всё равно находятся на высоком уровне — около 400 и 15 человек в сутки соответственно. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, действительно ли они видят стабилизацию ситуации и что будет дальше — когда ждать окончания четвертой волны и начала пятой.
Елена Аксёнова на брифинге оперштаба, помимо замечания о плато, также рассказала, что в регионе вторую неделю наблюдается отсутствие роста числа заболевших, но, с другой стороны, нет резкой тенденции к снижению. Свободный коечный фонд — не менее 15%.
C Еленой Аксеновой согласен врач ковидного госпиталя, который пожелал остаться анонимным: по его словам, свободные места есть, но те, кто находится в стационаре, в тяжелом состоянии.
— Рано говорить о стабилизации, потому что сейчас идет самый высокий уровень заболеваемости за всю эпидемию. Что это за стабилизация, если в день заболевает до 400 человек, а умирает по 15 человек? Я считаю, что даже слово «стабилизация» употреблять нельзя при таком уровне заболеваемости и смертности. Само население мало что делает для того, чтобы волна эпидемии закончилась и ситуация улучшилась. Сейчас нужно интенсивно вакцинироваться и строго носить маски, чтобы эпидемия пошла на спад, — настаивает вирусолог Сергей Нетёсов.
Врач-терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова считает, что сейчас стабильно высокая заболеваемость и она не снижается от начала четвертой волны, то есть загрузка у врачей не убавляется, но по сравнению с третьей волной она всё равно немного меньше, это видно по количеству пациентов:
— Есть ряд факторов сохранения такой высокой цифры заболевших: люди по-прежнему неохотно соблюдают меры предосторожности — далеко не все носят маски в общественных местах. Например, многие до сих пор надевают маску только перед оплатой покупок на кассе. Люди, которые вакцинировались, думают, что они теперь не могут заразиться, и также расслабляются в плане своей защиты, а на самом деле — могут, просто болезнь для них будет протекать в более легкой форме. И еще один фактор — повсеместное тестирование на коронавирусную инфекцию.
Главный врач лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков как раз согласен, что регион вышел на плато. По его мнению, если исходить из официальных цифр, то уровень заболеваемости достаточно стабилен, и даже если рассматривать ситуацию с неофициальной точки зрения, то тоже нет никаких резких колебаний:
— Тем не менее снижения уровня заболеваемости пока нет, и думаю, что мы вряд ли его увидим в ближайшие месяц-полтора. Впереди новогодние праздники, и люди будут активно контактировать друг с другом, посещать торговые центры, корпоративы и другие места массового скопления. Всё это — благоприятная среда для ковида. По моему мнению, плато будет затяжным — как минимум до второй половины января.
Терапевт Денис Савельев уверен, что ситуация остается напряженной: болеет по-прежнему много людей:
— Однако по сравнению с сентябрем-октябрем сейчас мы имеем ровный стабильный поток пациентов, без спадов и волнообразного течения. Хочу заметить, что привитые люди болеют с меньшими осложнениями и немного легче переносят коронавирусную инфекцию, чем непривитые. Кроме того, сейчас у ряда пациентов — примерно в трети случаев — наблюдается банальная ОРВИ с выраженной интоксикационной картиной: высокой температурой, мало воспаленными анализами крови, без патологий со стороны легких и без нарушения гемостаза.
Татьяна Овсянникова, главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», говорит, что, согласно статистике Минздрава, заметно снижение заболевших по НСО и РФ в целом, но заболеваемость всё равно исчисляется тысячами пациентов, когда в Израиле и Китае ежедневный прирост заболевших не выходит за сотню — около 80–90 человек в день, в Китае — до 30. По ее словам, это связано с тем, что в России вакцинировано около 45,5% населения, а в этих странах — уже 80%.
— Если не ускорятся темпы вакцинации в декабре и январе, то не наступит улучшение. Похолодание никак не отразится на скорости распространения коронавируса. Он хорошо сохраняется при морозе, а когда солнечная инсоляция усилится, вирус от этого замедлится, — объясняет Татьяна Овсянникова.
Что будет дальше
Ирина Аманатова считает, что зимой ситуация останется напряжённой:
— Количество заболевших ненамного, но сократится. На мой взгляд, к третьей неделе декабря произойдет небольшой спад благодаря вакцинации — как раз примерно к этому сроку многие поставят второй компонент прививки. Если этот спад будет, то следующая волна, судя по опыту предыдущих, будет через два-три месяца.
Денис Савельев предполагает, что к концу декабря и началу января заболеваемость в некоторой степени снизится.
Андрей Поздняков напоминает, что третья волна, так и не закончившись, плавно перетекла в четвертую: был подъем, плато и снова подъем. Он считает, что всё будет проходить также до весны.
Усугубит ли эту ситуацию «омикрон», пока экспертам сложно делать выводы, потому что есть только статистика африканских ученых.
— Если «омикрон» окажется зловредным, то мы узнаем об этом через две-три недели, когда в южной части Африки резко увеличится количество тяжелых пациентов. В другом случае более подробную информацию об этом штамме мы узнаем, когда статистику, на своем или чужом опыте, подсчитают европейские ученые, — резюмирует Андрей Поздняков.
Татьяна Овсянникова отмечает, что вирусологи прогнозируют пятую волну на февраль — и уже с «омикроном».
— Если мы будем эффективно лечить пациентов, как только они заболели, даже не имея на руках результатов ПЦР-теста, но с любыми симптомами ОРВИ, безопасными, эффективными, доступными медикаментами по протоколам, вероятно, огромное количество людей не будет достигать тяжелой стадии заболевания. Тогда не будет необходимости в госпитализации, и всё это улучшит показатель смертности. Но пациенты с симптомами ОРВИ должны соблюдать изоляцию.
Какова ситуация в целом по стране
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев отмечает, что, конечно же, в каждом регионе есть своя эпидемическая динамика:
— Если говорить в целом о стране и в разрезе отдельных укрупненных территорий, мы движемся с разными временными интервалами — разные нарастания, снижения, выходы на плато. Например, Приволжский федеральный округ: такие области, как Оренбургская, Самарская, Башкирия, раньше, чем Уральский и Сибирский, вступили в четвертую волну. Пик у них пришелся на конец сентября — начало октября, а потом пошел спад, тоже раньше недели на две-три.
В целом по стране, добавляет эксперт, можно сказать, что произошла стабилизация: есть в отдельных субъектах улучшение эпидемиологической ситуации, которое в первую очередь проявляется в таком объективном показателе, как снижение занятых коек.
— С этим не всегда коррелирует статистика оперштабов. Это отдельный вопрос: скорее всего, есть предмет какой-то искусственной манипуляции, потому что не везде есть синхронность. Непонятно для чего только. Должен быть подъем заболеваемости, потом числа госпитализаций, и понятно, что в такой ситуации и смертность растет. На мой взгляд, поводов для особого расслабления и даже для позитивного восприятия нет. Коронавирус активно циркулирует. И это всё говорит, что цель не достигнута, а может быть, не поставлена, — считает Александр Соловьев.
По его словам, месяц назад ситуация была оценена как критическая:
— У нас колоссальная смертность, Россия — в числе мировых антилидеров, в том числе по избыточной смертности. Нужен такой набор решений, который может кардинально повлиять на эту ситуацию. Но с момента принятых решений, когда была объявлена нерабочая неделя, введена система QR-кодов, уход на дистант детей, мы добились только плато, стабильного уровня. Это негативный результат. Мы привыкаем к цифрам опершаба, уровень тревожности уменьшается: год назад стабильность была на уровне 100 случаев, сейчас, например, 300–700 в день. Какая же это стабильность? У нас при этом идут огромные потери людей. Это говорит о том, что мы не можем управлять процессом распространения коронавируса: тренд снижения может смениться снова подъемом заболеваемости.
Александр Соловьев замечает, что на этом фоне есть еще несколько факторов, которые заставляют тревожиться и делать неоптимистичные прогнозы, — это низкий темп вакцинации и ревакцинации, в том числе у таких групп, как беременные и люди старшего возраста, и мы еще не приступили к вакцинации детей. И сейчас в мире распространяется «омикрон», в том числе среди вакцинированных и переболевших.
Ранее мы рассказывали, почему эксперты со всего мира обеспокоены появлением «омикрона»: какие симптомы у нового варианта коронавируса, как быстро он распространяется и почему вакцинация не спасает от него.
Вы столкнулись с проблемами в лечении или готовы рассказать свою историю болезни? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).