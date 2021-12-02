В Минздраве НСО заявили, что регион вышел на плато четвертой волны ковида

В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом остается на одном уровне уже в течение почти двух недель. Во время брифинга о ковиде в Минздраве НСО заявили, что регион находится на плато.



— В настоящий момент мы можем сказать, что находимся на плато. Вторую неделю видим отсутствие роста, но с другой стороны, мы не видим резкой тенденции к снижению, — рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. — Подъем заболеваемости в первую очередь будет зависеть от нас с вами. И от соблюдения гражданами правил индивидуальной защиты, минимизирования посещения общественных мероприятий с незащищенными гражданами и вакцинации.