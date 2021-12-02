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СрочноНСО вышла на ковидное плато
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В Минздраве НСО заявили, что регион вышел на плато четвертой волны ковида

В ведомстве дали прогноз, когда заболеваемость пойдет на спад

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Вторую неделю заболеваемость держится на одном уровне, но высоком

Вторую неделю заболеваемость держится на одном уровне, но высоком

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В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом остается на одном уровне уже в течение почти двух недель. Во время брифинга о ковиде в Минздраве НСО заявили, что регион находится на плато.

— В настоящий момент мы можем сказать, что находимся на плато. Вторую неделю видим отсутствие роста, но с другой стороны, мы не видим резкой тенденции к снижению, — рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. — Подъем заболеваемости в первую очередь будет зависеть от нас с вами. И от соблюдения гражданами правил индивидуальной защиты, минимизирования посещения общественных мероприятий с незащищенными гражданами и вакцинации.

Она добавила, что если все условия будут выполнены, то после завершения второй недели плато ожидается уже снижение заболеваемости, но пока ситуация остается напряженной.

— У нас продолжается работа как на амбулаторном звене, так и на стационарном этапе. Имеется свободный коечный фонд не менее 15%, — рассказала. — В последний месяц нами усилен кол-центр 124.

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