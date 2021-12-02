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Введут ли в Новосибирской области дополнительные QR-коды? Отвечает Минпромторг

В правительстве сообщили, что «исходят из эпидемиологической обстановки»

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Пока в Новосибирске QR-коды спрашивают в ресторанах и на публичных площадках

Пока в Новосибирске QR-коды спрашивают в ресторанах и на публичных площадках

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В Новосибирской области пока не планируется введение QR-кодов в новых сферах. Тем не менее правительство «исходит из эпидобстановки». Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил глава областного Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

— Мы все знаем, что в Госдуму сейчас внесен проект федерального закона по QR-кодам. Там дополнительные мероприятия предусматриваются, в том числе для сферы транспортного обслуживания. Сейчас на площадке Госдумы и в региональных парламентах, правительствах, общественных объединениях проходит активное обсуждение этого законодательного акта. С другой стороны, пока у нас в регионе никаких дополнительных ограничений не планируется. Но мы исходим из складывающейся эпидемиологической обстановки, — сказал министр.

30 октября новосибирские власти ввели новые антиковидные меры. Сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР.

СЮЖЕТ

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Обязательная вакцинация и требования QR-кода в ресторанах и кафе действуют в Новосибирске с 12 ноября. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Некоторые рассерженные горожане считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. При этом после введения кодов количество желающих привиться выросло в разы.

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ограничениякоронавирус в Новосибирске
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