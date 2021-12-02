Введут ли в Новосибирской области дополнительные QR-коды? Отвечает Минпромторг

В Новосибирской области пока не планируется введение QR-кодов в новых сферах. Тем не менее правительство «исходит из эпидобстановки». Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил глава областного Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.



— Мы все знаем, что в Госдуму сейчас внесен проект федерального закона по QR-кодам. Там дополнительные мероприятия предусматриваются, в том числе для сферы транспортного обслуживания. Сейчас на площадке Госдумы и в региональных парламентах, правительствах, общественных объединениях проходит активное обсуждение этого законодательного акта. С другой стороны, пока у нас в регионе никаких дополнительных ограничений не планируется. Но мы исходим из складывающейся эпидемиологической обстановки, — сказал министр.