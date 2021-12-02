Введут ли в Новосибирской области дополнительные QR-коды? Отвечает Минпромторг

В Новосибирской области пока не планируется введение QR-кодов в новых сферах. Тем не менее правительство «исходит из эпидобстановки». Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил глава областного Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.
— Мы все знаем, что в Госдуму сейчас внесен проект федерального закона по QR-кодам. Там дополнительные мероприятия предусматриваются, в том числе для сферы транспортного обслуживания. Сейчас на площадке Госдумы и в региональных парламентах, правительствах, общественных объединениях проходит активное обсуждение этого законодательного акта. С другой стороны, пока у нас в регионе никаких дополнительных ограничений не планируется. Но мы исходим из складывающейся эпидемиологической обстановки, — сказал министр.
30 октября новосибирские власти ввели новые антиковидные меры. Сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР.
СЮЖЕТ
Обязательная вакцинация и требования QR-кода в ресторанах и кафе действуют в Новосибирске с 12 ноября. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Некоторые рассерженные горожане считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. При этом после введения кодов количество желающих привиться выросло в разы.