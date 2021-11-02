После введения обязательной вакцинации новосибирцы резко собрались за прививкой: число желающих выросло в 5 раз

Желание новосибирцев поставить прививку от ковида увеличилось в пять раз
В Новосибирской области темпы вакцинации выросли в 5 раз после того, как ее сделали обязательной. Об этом журналисту НГС в эксклюзивном интервью рассказал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.
— 28 октября мы вышли на показатель вакцинации
Он добавил, что сейчас в регионе нет дефицита вакцин: на данный момент в запасе есть порядка 245 тысяч доз первого компонента и 343 тысяч второго.
Ранее мы рассказывали о том, что в некоторых пунктах вакцинации уже собираются большие очереди из желающих привиться, в которых новосибирцы не соблюдают социальную дистанцию.
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