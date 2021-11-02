После введения обязательной вакцинации новосибирцы резко собрались за прививкой: число желающих выросло в 5 раз

В Новосибирской области темпы вакцинации выросли в 5 раз после того, как ее сделали обязательной. Об этом журналисту НГС в эксклюзивном интервью рассказал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.



— 28 октября мы вышли на показатель вакцинации 16 965 привитых человек в день — это хороший результат. Если мы так продолжим, то быстро дойдем до хороших показателей коллективного иммунитета. То есть с момента объявления обязательной вакцинации, с 12 октября , темп вакцинации вырос в 5 раз — с 3346 до 16 965 человек в день. Я думаю, что эти цифры и дальше будут увеличиваться.