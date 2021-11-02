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После введения обязательной вакцинации новосибирцы резко собрались за прививкой: число желающих выросло в 5 раз

Некоторые категории горожан без сертификата о вакцинации могут остаться без работы

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Если раньше в день прививалось около 3 тысяч человек, то теперь — более 16

Если раньше в день прививалось около 3 тысяч человек, то теперь — более 16

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Желание новосибирцев поставить прививку от ковида увеличилось в пять раз

В Новосибирской области темпы вакцинации выросли в 5 раз после того, как ее сделали обязательной. Об этом журналисту НГС в эксклюзивном интервью рассказал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

— 28 октября мы вышли на показатель вакцинации 16 965 привитых человек в день — это хороший результат. Если мы так продолжим, то быстро дойдем до хороших показателей коллективного иммунитета. То есть с момента объявления обязательной вакцинации, с 12 октября, темп вакцинации вырос в 5 раз — с 3346 до 16 965 человек в день. Я думаю, что эти цифры и дальше будут увеличиваться.

Он добавил, что сейчас в регионе нет дефицита вакцин: на данный момент в запасе есть порядка 245 тысяч доз первого компонента и 343 тысяч второго.

Ранее мы рассказывали о том, что в некоторых пунктах вакцинации уже собираются большие очереди из желающих привиться, в которых новосибирцы не соблюдают социальную дистанцию. 28 октября такая очередь собралась в «Сан Сити», а 1 ноября — в ТЦ «Амстердам».

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Если вы столкнулись с подобными проблемами, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Присылайте фотографии.

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вакцинацияЮрий Петуховколлективный иммунитетобязательная вакцинация
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