Введут ли QR-коды в автобусах и метро? Сколько привившихся попали в больницы? Интервью с вице-губернатором

Вице-губернатор дал интервью НГС о реальной ситуации с ковидом в НСО
С середины октября заболеваемость и смертность от коронавируса в Новосибирской области устанавливает всё новые и новые антирекорды, но жалоб от жителей города на систему здравоохранения, как было в предыдущие волны, нет. Только сейчас, в четвертую волну, в регионе ввели QR-коды и обязательную вакцинацию, чтобы достигнуть нужных показателей коллективного иммунитета. Почему всё происходит именно так и чего нам ждать дальше — об этом медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым. В эксклюзивном интервью он рассказал, какие еще меры будут приняты в нерабочую неделю, хватит ли желающим вакцин и как он сам перенес коронавирус.
— С 30 октября в Новосибирской области стали действовать новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Они не такие жесткие, как в других регионах. Например, в Тюменской области ввели локдаун: закрыли весь общепит, приостановили работу ИП. А в Омской области QR-коды ввели даже в общественном транспорте. На этом фоне ограничения в Новосибирской области кажутся мягкими...
— Во всех регионах разная ситуация, и органы региональной власти, как прописано в указе президента, должны применять те или иные ограничительные меры, исходя из эпидемической ситуации. Мы находимся в постоянном контакте с главным санитарным врачом и пришли к пониманию, что сегодня достаточно тех мер, которые приняты. Но — подчеркиваю — это по ситуации на сегодняшний день.
Я не могу сказать, что эти меры совсем щадящие, потому что мы ввели QR-коды, выдвинули определенные требования бизнесу, учреждениям культуры, спорта, организаторам массовых мероприятий. Мы и в первую волну аккуратно подходили к этому вопросу: может, неделю стройки и заводы не работали, а потом продолжили. И здесь важен вопрос взаимной ответственности власти, жителей региона и работодателей — от каждого от нас требуется выполнение определенных действий, чтобы не допустить неконтролируемого роста заболевания.
— Рассчитываете на сознательность людей?
— Да. На это рассчитывает и президент страны, когда говорит: «Пожалуйста, убеждайте и разъясняйте». Мы объясняем и разъясняем, но, помимо метода убеждения, есть и метод принуждения, когда нужно просто оперативно реагировать, защищая здоровье людей. Мы должны исходить из принципа «Мои права и свободы заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого человека». Поэтому, когда человек, работающий, например, в магазине, чувствует себя неважно, он должен понимать, что может быть разносчиком смертельно опасной инфекции.
— Есть мнение, что система QR-кодов несправедлива. Ведь если у человека есть действующий сертификат о вакцинации, то это не означает, что он не болеет коронавирусом, не является переносчиком, при этом никто не заставляет его тратить деньги на сдачу ПЦР, чтобы это определить. Почему другие должны тратить деньги? В Москве тесты хотя бы делают бесплатно, хотя понятно, что там совсем другая ситуация.
— Действительно, мы не Москва с ее возможностями. Опять же, это вопрос совместной ответственности: если человек имеет сертификат, QR-код или иной документ и идет куда-то с недомоганием, то он должен осознавать все риски. К тому же проверяющие QR-коды могут оценивать внешне состояние человека, если он чихает, кашляет, и к тому же должен действовать температурный контроль.
Сейчас есть перечень документов, которые действуют наравне с кодом. Справка о медотводе, выданная лечащим врачом, заверяется руководителем учреждения или его заместителем и подкрепляется отрицательным ПЦР-тестом. К сожалению, уже были случаи, когда эти справки подделывались.
В нерабочую неделю мы просим людей посидеть дома, минимизировать контакты. Если чувствуете недомогание, то вызывайте врача. А когда человек с симптомами ОРВИ выходит из дома, то это несправедливо по отношению к другим. Нужно просто вакцинироваться, защищать себя и близких от возможной болезни.
— Планируете ли вы ужесточить меры по масочному режиму? У нас иногда проводятся рейды, но многие люди всё равно не носят маски или сразу же снимают их после прохождения контроля.
— Очень хороший критерий: ты бы хотел, чтобы с тобой поступали так же, как ты с другими? Хотел бы ты, чтобы тебя кто-то заразил? Нет? Ну тогда соблюдай необходимые правила. Всё элементарно. Мы на прошлых выходных провели рейдовую работу в жестком формате — объехали все торговые центры, составили десятки протоколов. А потом арендаторы, собственники ТЦ говорят: «Только нас не закрывайте».
Могу сказать, что в нерабочую неделю, когда начали действовать новые ограничительные меры, рейды будут проводиться ежедневно. Это абсолютно точно. Снова метод принуждения — нам ничего не остается больше делать. И мы должны понимать, что здравоохранение региона работает в напряженных условиях на протяжении достаточно длительного времени.
Должностными лицами министерств правительства Новосибирской области, правоохранительными и контролирующими органами с начала пандемии — с 1 апреля 2020 года — выявлено 22 711 административных правонарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Среди которых по статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») — 1849 административных протоколов, из них 732 в отношении физических лиц и 1117 в отношении юридических и должностных лиц. Судом за это правонарушение вынесено 574 штрафа физическим лицам на сумму 7 миллионов 61 тысяча рублей и 424 штрафа юридическим и должностным лицам на сумму 16 миллионов 74 тысячи рублей. Приостановлена деятельность 319 предприятий.
По статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») составлено 20 862 административных протокола. Судами вынесено 5125 штрафов на сумму 14 миллионов 321 тысяча рублей и 12 374 предупреждения.
— Как долго будут действовать у нас QR-коды? Планирует ли правительство расширить список мест, где их будут требовать?
— Да, можем расширить список мест — я не исключаю такого варианта, но дай бог, чтобы этого избежать. Всё будет зависеть от развития ситуации. Введение кодов в общественном транспорте мы не обсуждаем, потому что это очень сложно организовать, посмотрим, как коллеги в Омской области будут реализовать это.
— Еще некоторые горожане недоумевают, почему QR-код выдается, например, после вакцинации «Спутником Лайт» и только после двух доз «Спутника V», хотя по сути «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». А в пунктах вакцинации ставят в основном тот препарат, который есть в наличии. Получается, кому-то повезло, и он получил код раньше, а кто-то — позже.
— «Спутник Лайт» ставят людям, переболевшим коронавирусом, а также в порядке ревакцинации.
— Летом «Спутник Лайт» часто ставили всем подряд, потому что с наличием других вакцин были проблемы. По рекомендациям его можно было ставить всем, это не противозаконно, но кто-то хотел именно «Спутник V» для большей защиты.
— Сейчас дефицита вакцин нет: на данный момент у нас порядка 245 тысяч доз первого компонента и 343 тысяч — второго. Думаю, проблем не будет. 28 октября мы вышли на показатель вакцинации 16 965 привитых людей в день — это хороший результат. Если мы так продолжим, то быстро дойдем до хороших показателей коллективного иммунитета. То есть с момента объявления обязательной вакцинации, с 12 октября, темп вакцинации вырос в 5 раз — с 3346 до 16 965 человек в день. Я думаю, что эти цифры и дальше будут увеличиваться.
Причем, судя по докладам, которые я вижу, вакцинируются не только те категории, которые находятся в списке обязательной вакцинации, но и добровольно люди пошли. Получается, нужен был какой-то толчок.
— А вы сами вакцинировались и болели ли ранее?
— Я переболел коронавирусной инфекцией и знаю, что такое цитокиновый шторм, головные боли. Знаю, каково это, когда ты задыхаешься, когда просыпаешься ночью на протяжении полугода после болезни.
После перенесенного заболевания я вакцинировался в июле «КовиВаком» — вакциной Центра имени Чумакова. Именно она была в тот момент в поликлинике, поэтому и поставил ее. Я и на «Спутник» был готов, потому что у него очень хороший иммунный ответ.
Вакцинацию перенес достаточно хорошо: может, один день испытывал дискомфорт. Коэффициент позитивности хороший, но нельзя расслабляться. Вакцина, конечно, на 100% не защищает от заболевания, но она позволяет пройти его гораздо легче.
Сейчас есть два способа формирования коллективного иммунитета: переболеть и вакцинироваться. Я бы второй раз не хотел переболеть.
Мы мониторим ситуацию: по данным Минздрава, мы видим в ковидных стационарах не более 2% вакцинированных заболевших в Новосибирской области. В основном эти люди переносят болезнь в легкой и средней степени.
— На ваш взгляд, если бы раньше начали такую усиленную работу по выездной вакцинации, то, может, и не нужно было бы вводить обязательную вакцинацию?
— А мы и не снижали уровень, просто не было такой потребности со стороны работодателей: на данный момент работает 98 мобильных бригад, 93 пункта вакцинации и 23 мобильных пункта вакцинации. Но еще раз говорю: где-то работают методы убеждения, а где-то — методы принуждения. Когда люди недопонимают и считают, что их это не коснется, хотя, например, они работают в сфере услуг и много с кем контактируют.
Поэтому мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить людей. Иначе мы с вами эту пандемию не то что за год — за два, три, а то и пять не преодолеем. Посмотрите на западные страны — в абсолютном большинстве введена обязательная вакцинация.
— Что еще планируете делать, чтобы нарастить темпы вакцинации?
— В первую очередь информирование, разъяснение — через соцсети, СМИ, на офлайн- и онлайн-встречах с инфекционистами и другими специалистами. После объявления обязательной вакцинации к нам обращаются руководители организаций, просят приехать к ним, разъяснить коллективу необходимость вакцинации и провести выездную вакцинацию на месте.
— Какие контраргументы можно использовать в разговоре с теми, кто против вакцинации?
— Я всегда говорю: соберите руководителей компаний, договоритесь с Ларисой Поздняковой (главный инфекционист региона, главный врач инфекционной больницы № 1. — Прим. ред.), отвезите в реанимацию инфекционной больницы № 1 и посмотрите, как люди на ИВЛ лежат. Единственным критерием истины является практика — это действительно так.
Будучи в больнице, я до сих пор помню, как пошел в душ и понял, что не могу его принять, потому что задыхаюсь. Больше ничего не надо. Ты будешь вакцинироваться хоть 10 раз в году, лишь бы снова не заболеть. Ты сидишь и думаешь: «А ты спасешь свое здоровье? У тебя двое детей, отец». Простая и понятная история. Кто-то легко переносит, а кто-то нет. Молодые не справляются и умирают — это нужно говорить.
Недавно в СМИ обсуждалась история про женщину из Москвы, которая не верила в опасность коронавируса, специально заразилась, заразила своих детей и в итоге умерла. Как это можно в XXI веке понять?! У меня это в голове не укладывается. Ладно взрослые люди сами принимают решения, но дети…
— На брифинге о дополнительных ограничительных мерах в регионе вы говорили, что мы приблизились к 50% коллективного иммунитета, а до введения обязательной вакцинации было 34%. На ваш взгляд, в чём были ошибки, минусы прививочной кампании?
— Летний период расхолаживает человека: многие думали, что потом сделают прививку. А когда осенью начался осенне-зимний эпидпериод, то количество желающих возросло. Считаю, что мы достаточно быстро отреагировали, чтобы интенсивнее нарастить темп вакцинации.
— Еще недавно у нас в регионе было очень много желающих привиться, но не было вакцин. Сейчас желающих поубавилось — применили метод кнута. Все побегут вакцинироваться, чтобы не потерять работу, иметь возможность куда-то ходить. В пунктах вакцинации образуются очереди, в которых могут перезаражаться. Что с этим делать?
— Да, был короткий такой период, когда не хватало вакцины. Минздрав ее распределял в целом по всей области, и в отдаленных районах оставалось больше, а в административной столице не хватало. Приходилось перебрасывать партии. Такая ситуация была не только в нашем регионе, но и в других.
В очередях необходимо соблюдать социальную дистанцию, быть в маске. Здесь всё зависит от нас самих. Мы с самого начала пандемии говорим об обработке рук, масках и дистанции. Также активно работают мобильные бригады, Минпромторг помогает организовывать вакцинацию на предприятиях. Мы на это ориентируем поликлиническое звено.
— По коллективному иммунитету раньше была заветная цифра 60%, а сейчас нужно достичь 80%?
— Да, 80% — такая задача поставлена главным санитарным врачом. Я думаю, что к концу этого года — началу следующего мы должны будем выйти к этому показателю. Но будем стараться раньше. Нужно учитывать еще и количество переболевших. Примерно 20% из 80% — это переболевшие, остальные — вакцинированные. В настоящее время с учетом переболевших за последние 6 месяцев цифра составляет 58,7% от плана вакцинации.
— А как обстоят дела с ревакцинацией в регионе, может ли она стать тоже обязательной?
— Пока сложно сказать про обязательную, но в принципе на ревакцинацию люди идут хорошо, активно.
— С середины октября у нас в регионе регистрируются сплошные антирекорды и по заболеваемости, и по смертности, но при этом люди не жалуются массово, как это было в предыдущие волны, на долгое ожидание врачей — от 2 до 7 дней, на очереди из скорых и так далее. Почему так происходит: удалось наладить работу или заболевших на самом деле меньше?
— Заболевших никак не меньше, вы же сами говорите об антирекордах. Пошла четвертая волна: по сравнению с другими субъектами рядом с нами, мы, слава богу, держим ситуацию под контролем. Наверное, имеет значение определенный опыт, который мы получили с начала пандемии: и положительный, и отрицательный. К осени мы подошли с планом подготовки перевода медучреждений: кто, как и когда будет разворачиваться как инфекционный госпиталь.
Мы усилили работу кол-центра, у нас есть готовность по работе первичного звена, достаточные запасы лекарств и кислорода. С «Сибтехгазом» отработали всё, чтобы удовлетворять текущие потребности лечебных учреждений области в кислороде, и, кроме того, мы помогаем соседним регионам, у которых нет возможности его самостоятельно производить. Этот комплекс мер и позволяет нам быть готовыми к этой волне. Но еще раз хочу подчеркнуть: всё зависит от нас с вами, от каждого.
— Читатели НГС активно обсуждают статистику оперштаба — считают, что и заболеваемость, и смертность явно выше этих цифр. Например, кто-то лечится самостоятельно, сдает только антитела или ПЦР, когда вирус уже опустился ниже, и получает отрицательный результат, не попадает в общую статистику. К тому же в предыдущие волны многих пациентов брали на себя частные клиники. Как вы считаете, если бы статистика реально отражала абсолютно все случаи, может, и с прививочной кампанией дела обстояли бы лучше?
— Частная медицина брала и берет на себя тестирование по нашим заявкам, за что им огромная благодарность. Единственное учреждение, которое организовало у себя ковид-койки, — дорожная больница.
Я вам точно могу сказать, что никакого умысла давать цифры, не соответствующие действительности, у нас нет. Да, наверняка есть случаи, которые не учитываются, например кто-то переносит коронавирус бессимптомно. Допускаю, что кто-то занимался самолечением, но вряд ли это массово могло повлиять на статистику, смысла ее скрывать нет. Есть регистр заболевших, в который вносится информация. Выделяются деньги на их лечение, в частности, на лекарства. Есть мотивация у врачей в красных зонах, которые получают дополнительные выплаты за работу с такими пациентами.
— В статистику умерших попадают те, у кого в заключении ковид стоит на первом месте, а если он указан ниже среди прочих причин, то уже не идет в общее число. На ваш взгляд, могло ли это повлиять на появление ковид-диссидентов?
— Давайте уточним. В этом случае ковид обязательно регистрируется, но не как основная причина, и я не считаю, что это как-то могло повлиять на появление ковид-диссидентов.
— Как обстоят дела с бесплатными лекарствами при коронавирусе, которые новосибирцы должны получать на дому? В других регионах говорят об их дефиците, а новосибирский Минздрав, к сожалению, не отвечает прямо на вопрос нашей редакции. Как эти лекарства распределяются среди пациентов: кому как повезет, что есть в наличии?
— Всё очень просто: есть рекомендации Минздрава РФ, которые предписывают набор лекарств для амбулаторного лечения, — он закупается. Например, противовирусные, антикоагулянты. Медработники поликлиник при поставленном диагнозе выдают эти лекарства пациенту. Заранее Минздрав отслеживает ситуацию.
Сейчас лекарства у нас закуплены на два-три месяца. Если что-то заканчивается, то через оперштаб мы выходим на комиссию по чрезвычайным ситуациям и закупаем нужный препарат. Важно, чтобы это лекарство в принципе было, потому что, помните, у нас по всей стране была дефектура определенных препаратов. Но сейчас таких проблем нет. Совместно со Росздравнадзором ситуация по наличию лекарств мониторится.
— Летом читатели часто жаловались, что из противовирусных им приносили «Арбидол», а не «Коронавир», который стоит в разы дороже и предназначен именно для этой инфекции...
— Назначить тот или иной препарат решает врач в зависимости от состояния здоровья. «Фавипиравир» («Коронавир») не всем показан.
— На ваш взгляд, какой будет четвертая волна: из-за «дельты» она пройдет по еще более негативному сценарию или нет?
— Еще в третьей волне был практически один «дельта»-штамм, поэтому мы с ним уже ознакомились. Сейчас он тоже преобладает. Надеемся, что эту волну пройдем лучше. Если мы все будем соблюдать необходимые меры и провакцинируемся, то легче пройдем эту волну. То есть результат зависит от наших совместных усилий. Этого не хотелось бы. Мы же понимаем, что это экономика, налоги, заработная плата.
Мы в первую волну старались не закрывать бизнес, даже сфера услуг, как вы знаете, у нас не так долго простаивала. Но люди сами должны понимать, что если хочется сохранить свое рабочее место, то нужно соблюдать меры предосторожности. Мир научился жить в новых условиях. И мы учимся. По-другому никак.
У нас подготовлен график развертывания коечного фонда, он идет в плановом порядке. Мы мониторим ситуацию: при необходимости оперативно развернем дополнительные места. Но тогда мы сворачиваем плановую медицину — это нужно понимать. Мы концентрируем ресурсы, чтобы спасать жизни и здоровье людей от этой смертельно опасной инфекции, но при этом какие-то вещи приходится ограничивать.
Сейчас мы подготовили Обскую центральную клиническую больницу и госпиталь ветеранов войн № 2 для долечивания. Будем готовить Кольцовскую ЦРБ.
Еще три важных текста
Журналист НГС сходил в реанимацию ковидного госпиталя и рассказал, как там болеют люди в четвертую волну.
СЮЖЕТ
Новосибирские врачи рассказали, чем опасен предстоящий сезон ОРВИ и чем друг от друга отличаются суперинфекция и микст-инфекция.
Врачи и вирусологи рассказали, к чему приведет нерабочая неделя в Новосибирске — будет ли эта мера эффективной.