Введут ли QR-коды в автобусах и метро? Сколько привившихся попали в больницы? Интервью с вице-губернатором

Я вам точно могу сказать, что никакого умысла давать цифры, не соответствующие действительности, у нас нет. Да, наверняка есть случаи, которые не учитываются, например кто-то переносит коронавирус бессимптомно. Допускаю, что кто-то занимался самолечением, но вряд ли это массово могло повлиять на статистику, смысла ее скрывать нет. Есть регистр заболевших, в который вносится информация. Выделяются деньги на их лечение, в частности, на лекарства. Есть мотивация у врачей в красных зонах, которые получают дополнительные выплаты за работу с такими пациентами.



— В статистику умерших попадают те, у кого в заключении ковид стоит на первом месте, а если он указан ниже среди прочих причин, то уже не идет в общее число. На ваш взгляд, могло ли это повлиять на появление ковид-диссидентов?



— Давайте уточним. В этом случае ковид обязательно регистрируется, но не как основная причина, и я не считаю, что это как-то могло повлиять на появление ковид-диссидентов.



— Как обстоят дела с бесплатными лекарствами при коронавирусе, которые новосибирцы должны получать на дому? В других регионах говорят об их дефиците, а новосибирский Минздрав, к сожалению, не отвечает прямо на вопрос нашей редакции. Как эти лекарства распределяются среди пациентов: кому как повезет, что есть в наличии?



— Всё очень просто: есть рекомендации Минздрава РФ, которые предписывают набор лекарств для амбулаторного лечения, — он закупается. Например, противовирусные, антикоагулянты. Медработники поликлиник при поставленном диагнозе выдают эти лекарства пациенту. Заранее Минздрав отслеживает ситуацию.



Сейчас лекарства у нас закуплены на два-три месяца. Если что-то заканчивается, то через оперштаб мы выходим на комиссию по чрезвычайным ситуациям и закупаем нужный препарат. Важно, чтобы это лекарство в принципе было, потому что, помните, у нас по всей стране была дефектура определенных препаратов. Но сейчас таких проблем нет. Совместно со Росздравнадзором ситуация по наличию лекарств мониторится.



— Летом читатели часто жаловались, что из противовирусных им приносили «Арбидол», а не «Коронавир», который стоит в разы дороже и предназначен именно для этой инфекции...



— Назначить тот или иной препарат решает врач в зависимости от состояния здоровья. «Фавипиравир» («Коронавир») не всем показан.



— На ваш взгляд, какой будет четвертая волна: из-за «дельты» она пройдет по еще более негативному сценарию или нет?



— Еще в третьей волне был практически один «дельта»-штамм, поэтому мы с ним уже ознакомились. Сейчас он тоже преобладает. Надеемся, что эту волну пройдем лучше. Если мы все будем соблюдать необходимые меры и провакцинируемся, то легче пройдем эту волну. То есть результат зависит от наших совместных усилий. Этого не хотелось бы. Мы же понимаем, что это экономика, налоги, заработная плата.



Мы в первую волну старались не закрывать бизнес, даже сфера услуг, как вы знаете, у нас не так долго простаивала. Но люди сами должны понимать, что если хочется сохранить свое рабочее место, то нужно соблюдать меры предосторожности. Мир научился жить в новых условиях. И мы учимся. По-другому никак.



У нас подготовлен график развертывания коечного фонда, он идет в плановом порядке. Мы мониторим ситуацию: при необходимости оперативно развернем дополнительные места. Но тогда мы сворачиваем плановую медицину — это нужно понимать. Мы концентрируем ресурсы, чтобы спасать жизни и здоровье людей от этой смертельно опасной инфекции, но при этом какие-то вещи приходится ограничивать.



Сейчас мы подготовили Обскую центральную клиническую больницу и госпиталь ветеранов войн № 2 для долечивания. Будем готовить Кольцовскую ЦРБ.



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Журналист НГС сходил в реанимацию ковидного госпиталя и рассказал, как там болеют люди в четвертую волну.