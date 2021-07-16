«Умершие помолодели»: монолог ритуального агента о скончавшихся от коронавируса

Умирают вакцинированные и невакцинированные: я не врач, но вижу то, что вижу. Я за хорошую вакцину, но всё так противоречиво — и вот что мы наблюдаем по факту (показывает на окно справок морга 11-й больницы). Сейчас в Новосибирске стали новые госпитали открывать, и поток заболевших распределился равномерно, но всё равно в 11-й больнице много смертей. А еще стало много вызовов из клиники ФМБА на Одоевского...

Я сначала, конечно, боялась к моргам, больницам ходить. Тем более я застала Илью из 25-й больницы (патологоанатом Илья Жарков, который в июне 2020 года умер от коронавируса. — Прим. ред.). Потрясающий был человек. Он сначала не верил в коронавирус, а потом вот поверил… Когда он умер, то это была страшная для нас всех новость...

Однажды меня как ритуального агента вызвали на дом: оказалось, что у одного из членов семьи клиента был коронавирус. Правда, я тогда не заболела. А потом я почему-то расслабилась и через какое-то время заразилась. Заболел и муж — лежали в больницах.