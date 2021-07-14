Новый антирекорд по заболевшим: в НСО зарегистрировано 198 новых случаев ковида

В Новосибирской области установился новый антирекорд по количеству заболевших — 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Предыдущий антирекорд был 8 июля — 189 новых случаев. Всего на 14 июля в регионе зарегистрировано 49 340 случаев коронавируса, в том числе у 3445 детей.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчина в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 63, 72, 77, 87, 88 лет и две женщины в возрасте 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2180 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5784 пациента, в том числе 93 ребенка. В отделениях реанимации находятся 424 человека. На ИВЛ — 61 пациент, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.