14 июля среда
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 3/10
usd 74.06
eur 87.78
Тема дняНГС разыгрывает 100 крутых призов!

Все новости

Все новости

Новый антирекорд по заболевшим: в НСО зарегистрировано 198 новых случаев ковида

За последние сутки умерло 8 пациентов

2 695
92Обсудить

Поделиться

На ИВЛ находится 61 пациент

На ИВЛ находится 61 пациент

Поделиться

В Новосибирской области зарегистрировано 198 новых случаев коронавируса

В Новосибирской области установился новый антирекорд по количеству заболевших — 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Предыдущий антирекорд был 8 июля — 189 новых случаев. Всего на 14 июля в регионе зарегистрировано 49 340 случаев коронавируса, в том числе у 3445 детей.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчина в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 63, 72, 77, 87, 88 лет и две женщины в возрасте 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2180 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5784 пациента, в том числе 93 ребенка. В отделениях реанимации находятся 424 человека. На ИВЛ — 61 пациент, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Вчера мы писали, что в Новосибирской области третий раз повторился антирекорд по количеству умерших от коронавируса — 11 человек за сутки.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

смертькоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...