Коронавирус в Новосибирской области поставил новый антирекорд по числу заразившихся за сутки

В Новосибирской области за сутки коронавирус нашли у 189 человек
В Новосибирской области на 8 июля выявлено еще 189 случаев коронавируса, сообщили в оперштабе региона. Это самый большой показатель в регионе за всё время пандемии.
— По данным оперативного штаба на утро 8 июля, в регионе выявлено
Ранее самый большой показатель заразившихся за сутки составлял 187 человек — такие цифры были зарегистрированы 26 ноября 2020 года.
Всего в регионе от коронавируса умерли 2127 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5399 пациентов, в том числе 95 детей. В отделениях реанимации находится 351 человек. На ИВЛ — 66 пациентов.
На этой неделе также было зарегистрировано повторение антирекорда по смертности пациентов с ковидом за сутки — умерли 11 человек. Подобные цифры были зарегистрированы 30 июня.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то, что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые взяли лечение в свои руки.