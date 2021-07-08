Коронавирус в Новосибирской области поставил новый антирекорд по числу заразившихся за сутки

В Новосибирской области на 8 июля выявлено еще 189 случаев коронавируса, сообщили в оперштабе региона. Это самый большой показатель в регионе за всё время пандемии.

— По данным оперативного штаба на утро 8 июля, в регионе выявлено 48 244 случая коронавирусной инфекции, 189 за сутки, в том числе у 3322 детей. 42 400 пациентов выздоровели, 126 за сутки. Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 71 года, 87 лет и женщины в возрасте 67, 80, 82, 84, 89, 89 лет, — говорится в сообщении. За сутки зарегистрировано 3761 обращение с ОРВИ.