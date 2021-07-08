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Коронавирус в Новосибирской области поставил новый антирекорд по числу заразившихся за сутки

Прежний максимальный результат был зафиксирован в ноябре 2020 года

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В реанимации находится 351 человек

В реанимации находится 351 человек

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В Новосибирской области за сутки коронавирус нашли у 189 человек

В Новосибирской области на 8 июля выявлено еще 189 случаев коронавируса, сообщили в оперштабе региона. Это самый большой показатель в регионе за всё время пандемии.

— По данным оперативного штаба на утро 8 июля, в регионе выявлено 48 244 случая коронавирусной инфекции, 189 за сутки, в том числе у 3322 детей. 42 400 пациентов выздоровели, 126 за сутки. Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 71 года, 87 лет и женщины в возрасте 67, 80, 82, 84, 89, 89 лет, — говорится в сообщении. За сутки зарегистрировано 3761 обращение с ОРВИ.

Ранее самый большой показатель заразившихся за сутки составлял 187 человек — такие цифры были зарегистрированы 26 ноября 2020 года.

Всего в регионе от коронавируса умерли 2127 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5399 пациентов, в том числе 95 детей. В отделениях реанимации находится 351 человек. На ИВЛ — 66 пациентов.

На этой неделе также было зарегистрировано повторение антирекорда по смертности пациентов с ковидом за сутки — умерли 11 человек. Подобные цифры были зарегистрированы 30 июня.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то, что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые взяли лечение в свои руки.

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