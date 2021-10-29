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Из регионов пропадает вакцина «Спутник Лайт». А как в Новосибирской области? Она еще есть?

Эта вакцина позволяет быстрее всего получить QR-код, поэтому на нее вырос спрос

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Изначально предполагалась, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» будут ставить переболевшим и ранее вакцинированным новосибирцам, но на практике ее ставят всем подряд

Изначально предполагалась, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» будут ставить переболевшим и ранее вакцинированным новосибирцам, но на практике ее ставят всем подряд

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В Новосибирской области осталось 33 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

В некоторых регионах России образовался дефицит вакцины «Спутник Лайт»: после введения системы QR-кодов на нее возник ажиотажный спрос, потому что именно этот препарат позволяет быстрее всего получить код — сразу после первой прививки.

Где есть дефицит вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» — это по сути первый компонент вакцины «Спутника V». После него уже можно получить QR-код, который нужен во многих регионах для посещения общественных мест — от магазинов и театров до библиотек и аквапарков. А остальные российские вакцины состоят из двух доз: вакцинация считается завершенной (и, соответственно, выдается QR-код) только после двух прививок.

По данным на 29 октября, «Спутник Лайт» закончился в Санкт-Петербурге — эту информацию «Фонтанке» подтвердил комитет по здравоохранению. 35 тысяч доз остались только для тех, кто уже записался на вакцинацию. Дата новой поставки неизвестна. При этом, пишет издание, вакцину еще можно найти в частных клиниках, но платно.

В Екатеринбурге многие желающие привиться тоже столкнулись с нехваткой этой вакцины — медики подтвердили эту информацию изданию E1.ru.

В этом материале мы рассказывали, в каких регионах нужен QR-код и куда без него не пустят.

А как в Новосибирске?

В региональном Минздраве сообщили НГС, что на утро 29 октября в Новосибирской области есть более 33 тысяч доз «Спутника Лайт». По другим вакцинам ситуация следующая: в запасе есть более 239 тысяч доз «Спутника V» («Гам-КОВИД-Вак»), более 2 тысяч доз «ЭпиВакКороны» и около 300 «КовиВака».

При этом каждый день в регионе прививают чуть больше 14 тысяч человек. По грубым подсчетам, имеющихся запасов «Спутник Лайт» хватит на 2,5 дня — при условии, что все будут прививаться исключительно этой вакциной.

Ранее мы рассказывали, что новосибирцы уже столкнулись с очередями на вакцинацию и невозможностью записаться, потому что в некоторых пунктах очередь расписана на две недели вперед и даже до конца ноября.

СЮЖЕТ

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Если вы тоже столкнулись с подобными проблемами, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Присылайте фотографии.

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