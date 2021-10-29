Из регионов пропадает вакцина «Спутник Лайт». А как в Новосибирской области? Она еще есть?

В некоторых регионах России образовался дефицит вакцины «Спутник Лайт»: после введения системы QR-кодов на нее возник ажиотажный спрос, потому что именно этот препарат позволяет быстрее всего получить код — сразу после первой прививки.



Где есть дефицит вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» — это по сути первый компонент вакцины «Спутника V». После него уже можно получить QR-код, который нужен во многих регионах для посещения общественных мест — от магазинов и театров до библиотек и аквапарков. А остальные российские вакцины состоят из двух доз: вакцинация считается завершенной (и, соответственно, выдается QR-код) только после двух прививок.