Жесткий локдаун. Какие запреты из-за ковида ввели в Томской области, Кемерово и на Алтае

Ограничения в Томской области

В Томской области не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, по крайней мере, так утверждают на сайте местной администрации:

— Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет — закроются кинотеатры, детские игровые залы, а фуд-корты станут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита.



Работу кинотеатров приостановят с 30 октября как в торговых центрах, так и за их пределами. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Но при этом продолжат свою работу театры и филармония.



— Региональный штаб обязывает работодателей с 30 октября перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования. Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1–3 ноября, так как для работников cлужб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов выходных не будет, — уточняется на сайте.