Жесткий локдаун. Какие запреты из-за ковида ввели в Томской области, Кемерово и на Алтае

Российские регионы друг за другом объявляют полный (как, например, в Тюменской области, Санкт-Петербурге или Москве) или частичный локдаун на внезапную нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Мы узнали, какие ограничения действуют в соседних с Новосибирской областью регионах — на случай, если вы решите съездить туда на ноябрьских праздниках.
Если вы планируете поехать в какой-то из регионов в нерабочие дни, то перепроверьте актуальность информации на запланированные даты: власти могут принять дополнительные ограничения.
Ограничения в Томской области
В Томской области не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, по крайней мере, так утверждают на сайте местной администрации:
— Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет — закроются кинотеатры, детские игровые залы, а фуд-корты станут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита.
Работу кинотеатров приостановят с 30 октября как в торговых центрах, так и за их пределами. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Но при этом продолжат свою работу театры и филармония.
— Региональный штаб обязывает работодателей с 30 октября перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования. Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1–3 ноября, так как для работников cлужб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов выходных не будет, — уточняется на сайте.
Ограничения в Омской области
В этом регионе, по сравнению с другими, введены достаточно жесткие меры — с 30 октября по 7 ноября не будут действовать льготные транспортные карты, чтобы минимизировать социальные контакты в нерабочие дни. Людям старше 60 лет, не прошедшим полный курс вакцинации и не перенесшим коронавирус за последние 6 месяцев, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, в этот период вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00 утра, на деятельность детских игровых комнат. QR-коды будут нужны в учреждениях культуры всех форм собственности, кинотеатрах, библиотеках, физкультурных учреждениях, аквапарках и гостиницах, с 20 ноября — в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте.
— Такие жесткие меры были вынуждены принимать в штабе с учетом осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Система здравоохранения работает на пределе, — передает слова губернатора Александра Буркова официальный портал региона.
Ограничения в Кемеровской области
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал постановление, в котором говорится, что людям старше 60 лет, если они не вакцинировались и не переболели в течение полугода, нужно соблюдать режим изоляции, за исключением выхода на работу, в аптеку, магазин, посещения медорганизаций и госорганов, а также в экстренных случаях или по семейным обстоятельствам.
Театры, концертные залы, кинозалы, цирки и прочие досуговые организации могут заполнять зрительский зал не более чем на 50%. С 15 ноября нужно будет предоставлять QR-код для входа, и тогда заполняемость повысится до 70% и не более.
Также в области запрещены развлекательные мероприятия и работа общепита с 23:00 до 06:00.
Ограничения в Алтайском крае
Губернатор края Виктор Томенко тоже ввел QR-коды с 30 октября: они нужны для входа в торговые и торгово-развлекательные центры, но при этом, например, если в них есть аптека, то туда можно войти без предъявления документов.
— А с 15 ноября документы потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания. За исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия, — сообщается на официальном сайте Алтайского края.
На территории края также запрещается проведение массовых мероприятий, дискотек, в том числе в ночных клубах.
— При этом допускается проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости объектов не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек. Вводится запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00, — отмечается на сайте.
Людям старше 60 лет, если они не привиты и не переболели, нужно соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, за исключением похода в магазин, обращения за медпомощью и так далее.
Ограничения в республике Алтай
Глава региона Олег Хорохордин 25 октября объявил, что в нерабочие дни будет запрещено проведение любых массовых и зрелищно-развлекательных мероприятий.
В республике также ввели ограничения для сферы общественного питания в ночное время: они действуют с 23:00 до 08:00 утра.
Глава региона отметил, что во введении QR-кодов необходимости нет, но поручил профильным министерствам начать подготовку к внедрению такой системы. В случае ухудшения эпидситуации оперштаб может ввести QR-коды в заведениях общественного питания, а также в культурно-досуговых и спортивных учреждениях — кинотеатрах, театрах, музеях, спортзалах, фитнес-центрах.
— Решением оперштаба юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, рекомендовано принимать гостей только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения, — говорится на сайте правительства региона.
А для людей старше 65 лет, не прошедших вакцинацию, введен режим самоизоляции.
Ограничения в Красноярском крае
В регионе о дополнительных ограничениях объявили 27 октября, и уже с 30 октября вход в торгово-развлекательные центры будет по QR-коду или другим документам для людей старше 18 лет, а детей до этого возраста будут пропускать только с родителями.
— Такие же правила входа будут действовать с 30 октября и при посещении культурных и спортивных мероприятий. Ограничения распространяются на кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные соревнования и физкультурные мероприятия, — говорится на официальном портале Красноярского края.
При этом в этом регионе есть некий бонус для тех, кто до вступления в силу указа купил билеты или абонементы на культурные и спортивные мероприятия — их можно посетить 30 и 31 октября без предоставления документов.
Кроме того, губернатор края Александр Усс не исключил возможность введения системы QR-кодов для предприятий общепита и индустрии красоты, когда эта система будет отработана.
Ограничения в Новосибирской области
С 30 октября в регионе приостанавливается посещение аквапарка и закрытых помещений зоопарка. Также останавливается работа ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос, питания в гостиницах, питания в аэропорту, на вокзалах.
— С 30 октября вводятся QR-коды в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах при количестве посещений от 100 человек. Ограничения только для совершеннолетних, — рассказал Юрий Петухов, первый заместитель губернатора НСО Андрея Травникова.
Ранее мы сравнивали коллективный иммунитет в разных регионах Сибири до введения обязательной вакцинации в некоторых из них — посмотрите, какими темпами там шла вакцинация.
СЮЖЕТ
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