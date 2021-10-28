Новосибирцы выстраиваются в очередь за прививкой: фото из пункта вакцинации и объяснение Минздрава

Желающие привиться новосибирцы с самого утра выстроились в очередь в МФК «Сан Сити» — здесь работает один из пунктов вакцинации. При этом социальную дистанцию никто не соблюдал.

По словам читателя НГС Сергея Кравченко, в очереди было 30–40 человек. Сам он простоял в ней 45 минут:

— Потом примерно минут за 7 заполнил все документы. Мне измерили температуру, давление, сатурацию и поставили первый компонент «Спутника V». Вакцин на выбор не было.

Обычно в пунктах вакцинации никто не следит за дистанцией между пациентами — за соблюдением этой меры предосторожности ответственны сами люди, которые стоят в очереди.