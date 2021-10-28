Новосибирцы выстраиваются в очередь за прививкой: фото из пункта вакцинации и объяснение Минздрава

В «Сан Сити» собралась очередь на вакцинацию
Желающие привиться новосибирцы с самого утра выстроились в очередь в МФК «Сан Сити» — здесь работает один из пунктов вакцинации. При этом социальную дистанцию никто не соблюдал.
По словам читателя НГС Сергея Кравченко, в очереди было 30–40 человек. Сам он простоял в ней 45 минут:
— Потом примерно минут за 7 заполнил все документы. Мне измерили температуру, давление, сатурацию и поставили первый компонент «Спутника V». Вакцин на выбор не было.
Обычно в пунктах вакцинации никто не следит за дистанцией между пациентами — за соблюдением этой меры предосторожности ответственны сами люди, которые стоят в очереди.
Очереди на вакцинацию сейчас есть не только «живые» — например, в торговых центрах или поликлиниках, но и по записи: по словам читателей, она расписана на две недели вперед, а где-то и до конца ноября.
Читатель НГС Дмитрий рассказал, что в поликлинике
По словам сибирячки Дарьи, ближайшее доступное время для вакцинации в поликлинике
— Но вообще-то это не главная проблема: хуже то, что регулярно на сайте возникают сбои — невозможно даже дойти до этапа выбора поликлиники. Сейчас я опять зашла ради интереса — нельзя было выбрать время для записи: «К сожалению, произошла ошибка, и мы не получили ответа от сервиса ведомства. Пожалуйста, повторите попытку позже». Есть возможность записаться в лист ожидания — я попробовала в августе. В какой-то день в 15:35 мне пришло письмо, что я записана на этот же день на 15:33 (это письмо имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
В поликлинике
— Сотрудники поликлиники проверили возможность записи на вакцинацию и через «Госуслуги», и через МИС (медицинскую информационную систему): много свободных мест для записи, в том числе на 29, 30, 31 октября, а также с 1 по 11 ноября.
Запись в поликлинику
— Эта поликлиника открыта для записи на «Госуслугах» для всей области. Действительно, там на две недели всё расписано. 30 октября открывают дополнительный кабинет. Во всех остальных поликлиниках есть запись в течение ближайших двух недель.
Ранее мы рассказывали, что мэрия организовала вакцинацию на социальной ярмарке, но записаться туда невозможно — почитайте, почему так вышло.
Если вы столкнулись с подобными проблемами, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону