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Новосибирцы выстраиваются в очередь за прививкой: фото из пункта вакцинации и объяснение Минздрава

Толпа людей собралась в торговом центре на левом берегу

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Дистанции между желающими привиться нет — люди стоят очень плотно друг к другу

Дистанции между желающими привиться нет — люди стоят очень плотно друг к другу

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В «Сан Сити» собралась очередь на вакцинацию

Желающие привиться новосибирцы с самого утра выстроились в очередь в МФК «Сан Сити» — здесь работает один из пунктов вакцинации. При этом социальную дистанцию никто не соблюдал.

По словам читателя НГС Сергея Кравченко, в очереди было 30–40 человек. Сам он простоял в ней 45 минут:

— Потом примерно минут за 7 заполнил все документы. Мне измерили температуру, давление, сатурацию и поставили первый компонент «Спутника V». Вакцин на выбор не было.

Обычно в пунктах вакцинации никто не следит за дистанцией между пациентами — за соблюдением этой меры предосторожности ответственны сами люди, которые стоят в очереди.

Сергей привился, но <a href="https://ngs.ru/text/health/2021/09/10/70123418/" class="_" target="_blank">выбора вакцин</a> в пункте не было

Сергей привился, но выбора вакцин в пункте не было

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Очереди на вакцинацию сейчас есть не только «живые» — например, в торговых центрах или поликлиниках, но и по записи: по словам читателей, она расписана на две недели вперед, а где-то и до конца ноября.

Читатель НГС Дмитрий рассказал, что в поликлинике № 13 всё расписано до середины ноября — так ему ответили по телефону в регистратуре.

По словам сибирячки Дарьи, ближайшее доступное время для вакцинации в поликлинике № 7 на «Госуслугах» — 24–25 ноября (она пыталась записаться 27 октября):

— Но вообще-то это не главная проблема: хуже то, что регулярно на сайте возникают сбои — невозможно даже дойти до этапа выбора поликлиники. Сейчас я опять зашла ради интереса — нельзя было выбрать время для записи: «К сожалению, произошла ошибка, и мы не получили ответа от сервиса ведомства. Пожалуйста, повторите попытку позже». Есть возможность записаться в лист ожидания — я попробовала в августе. В какой-то день в 15:35 мне пришло письмо, что я записана на этот же день на 15:33 (это письмо имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

В поликлинике № 13 журналисту НГС сообщили, что информация о невозможности записи на вакцинацию от COVID-19 не соответствует действительности и предоставили фотографии свободных слотов в записи:

— Сотрудники поликлиники проверили возможность записи на вакцинацию и через «Госуслуги», и через МИС (медицинскую информационную систему): много свободных мест для записи, в том числе на 29, 30, 31 октября, а также с 1 по 11 ноября.

Запись в поликлинику № 7 в Минздраве региона прокомментировали так:

— Эта поликлиника открыта для записи на «Госуслугах» для всей области. Действительно, там на две недели всё расписано. 30 октября открывают дополнительный кабинет. Во всех остальных поликлиниках есть запись в течение ближайших двух недель.

Ранее мы рассказывали, что мэрия организовала вакцинацию на социальной ярмарке, но записаться туда невозможно — почитайте, почему так вышло.

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вакцинацияочередьпункт вакцинации«Сан Сити»
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