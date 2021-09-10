«Безальтернативно многих прививают "Спутником Лайт"»: почему новосибирцам ставят вакцину, которая дает меньшую защиту

По информации Минздрава на 9 сентября, в регионе первым компонентом вакцинированы 703 913 жителей, полный курс вакцинации прошли 649 918 человек. 999 тысяч комплектов вакцин от коронавируса поступило в регион с начала массовой прививочной кампании. По состоянию на 26 июля (день поступления первой партии «Спутник Лайт» в область), однократно было вакцинировано 559 529 жителей региона, завершили курс вакцинации 453 397 человек. А, например, 10 июня были опубликованы такие данные: однократно вакцинировано 335 509 человек, в том числе 262 339 человек — двукратно.

Новосибирец Олег рассказал журналисту НГС, что, когда он обратился в пункт вакцинации, там была только вакцина «Спутник Лайт», а когда завезут «Спутник V» — точно сказать не могли, поэтому советовали соглашаться на имеющуюся вакцину. Олег хотел две дозы вакцины, чтобы защитный уровень антител был выше. Но в его истории выяснилось, что он всё же успел давно переболеть, поэтому «Лайт» ему в итоге подошел.



— Было неизвестно, когда завезут обычный «Спутник», а раз я, судя по анализам, всё же переболел, то поставил «Лайт». Плюс ко всему немного напрягали известные мне истории, когда люди неделями не могли второй компонент поставить — в очередь аж записывались. Не хотелось лишней нервотрепки. В целом сложившаяся ситуация, на мой взгляд, логична: если вакцину завозят небольшими партиями, то такая ситуация в любом случае возможна. Как и с любыми ввозимыми в ограниченном количестве товарами.

