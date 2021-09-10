«Безальтернативно многих прививают "Спутником Лайт"»: почему новосибирцам ставят вакцину, которая дает меньшую защиту

Новосибирцы жалуются, что им ставят «Спутник Лайт»
Новосибирцы в августе жаловались на то, что им предлагают поставить «Спутник Лайт», который представляет собой только первый компонент вакцины «Спутник V», а следовательно уровень защитных антител меньше. «Спутник Лайт» изначально рекомендовали для ревакцинации и вакцинации переболевших, но по инструкции его могут ставить в целом кому угодно с 18 лет. Пациенты считают, что так хотят быстрее достигнуть коллективного иммунитета, не думая об эффективности для тех, кто не был привит и не переболел. И возмущаются тем, что не во всех странах их могут принять со «Спутником Лайт». Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала подробности у пациентов и экспертов.
По информации Минздрава на 9 сентября, в регионе первым компонентом вакцинированы 703 913 жителей, полный курс вакцинации прошли 649 918 человек. 999 тысяч комплектов вакцин от коронавируса поступило в регион с начала массовой прививочной кампании. По состоянию на 26 июля (день поступления первой партии «Спутник Лайт» в область), однократно было вакцинировано 559 529 жителей региона, завершили курс вакцинации 453 397 человек. А, например, 10 июня были опубликованы такие данные: однократно вакцинировано 335 509 человек, в том числе 262 339 человек — двукратно.
Новосибирец Олег рассказал журналисту НГС, что, когда он обратился в пункт вакцинации, там была только вакцина «Спутник Лайт», а когда завезут «Спутник V» — точно сказать не могли, поэтому советовали соглашаться на имеющуюся вакцину. Олег хотел две дозы вакцины, чтобы защитный уровень антител был выше. Но в его истории выяснилось, что он всё же успел давно переболеть, поэтому «Лайт» ему в итоге подошел.
— Было неизвестно, когда завезут обычный «Спутник», а раз я, судя по анализам, всё же переболел, то поставил «Лайт». Плюс ко всему немного напрягали известные мне истории, когда люди неделями не могли второй компонент поставить — в очередь аж записывались. Не хотелось лишней нервотрепки. В целом сложившаяся ситуация, на мой взгляд, логична: если вакцину завозят небольшими партиями, то такая ситуация в любом случае возможна. Как и с любыми ввозимыми в ограниченном количестве товарами.
Артем Демченко рассказывает, что такая же ситуация была в поликлинике № 20 и в пункте вакцинации в ТЦ «Амстердам»:
— Безальтернативно многих прививают «Спутником Лайт» — видимо, чтобы показатели вакцинации поднять, так как требуется только одна прививка. Два моих сотрудника ходили прививаться в разные поликлиники, и везде им поставили «Спутник Лайт», альтернативы не предложили. С одной стороны, хорошо, что быстро. С другой — «Спутник Лайт» мало где принимают за границей, а «Спутник V» хотя бы большее количество стран принимают. То есть такая прививка не подойдет тем, кто вакцинируется, чтобы не сдавать ПЦР-тест при поездке заграницу.
Но получается, что с этим никто не разбирается: пациентам, видимо, нужно либо прививаться «Лайтом», либо ждать поставки «Спутника V», чтобы с таким сертификатом была возможность ездить в разные страны.
Сотрудники, о которых упоминает Артем Демченко, ранее не болели коронавирусной инфекцией и не были привиты. То есть, по сути, они как будто бы получили только первый компонент вакцины «Спутник V».
Пресс-служба Минздрава Новосибирской области не прокомментировала эту тему без предоставления личных данных пациентов, без указания даты вакцинации и без информации, болел ли человек и был ли привит, которые журналист НГС не мог передать без их согласия.
Зато прокомментировать эту ситуацию согласилась Елена Хрусталева, руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области:
— В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ имеются данные, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10-й день после вакцинации вакциной «Спутник Лайт», что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания. Вместе с тем данная позиция не указывает на какие-либо ограничения в применении вакцины. Возрастные ограничения для применения «Спутника Лайт» — 18-60 лет.
Она добавила, что именно врач в ходе осмотра пациента перед вакцинацией может предложить наиболее подходящую вакцину — с учетом состояния здоровья, наличия сопутствующей патологии, ситуации, связанной с ревакцинацией, вакцинацией после перенесенного заболевания или без него.
По данным федеральной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов в Новосибирской области на 9 сентября 2021 года, в обращении находится более 39 тысяч доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), около 50 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», имеется в обращении около тысячи доз вакцины «КовиВак» и 14 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Всего за весь период вакцинации в Новосибирскую область поступило свыше 1 млн 800 тысяч доз вакцин (1 и 2 компонент).
— По официальной информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, вакцины регулярно поступают на территорию региона. На официальном сайте ведомства регулярно размещается информация о поступлении новых партий вакцин, последняя публикация за 27 августа (29 400 доз «Спутника V» и 38 400 «Спутника Лайт»). Таким образом, выбор вакцин от коронавирусной инфекции в Новосибирской области есть, — замечает Елена Хрусталева.
А если поставили «Лайт» и не дали выбора?
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков говорит, что с формальной точки зрения никаких нарушений в предложении и введении вакцины «Спутник Лайт» пациентам, ранее не болевшим COVID-19 и не вакцинированным от данной инфекции, нет. Потому что в официальной инструкции к препарату, одобренной Минздравом РФ, указано, что вакцина «Спутник Лайт» предназначена для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых с 18 лет — без расшифровки на вакцинированных и ранее переболевших.
— С клинической точки зрения — вакцинация двухкомпонентными вакцинами представляется более предпочтительной в плане формирования иммунного ответа, но и более удлиненной по времени, которого в условиях эпидемического подъема и ожидания очередной волны инфекции будет недостаточно, — отметил Поздняков.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Непомнящих, объясняет, что если человек не болел или у него прошло намного больше чем полгода после перенесенного ковида, то лучше поставить вакцину, состоящую из двух компонентов. Потому что эффективность в таком случае будет выше. Она предполагает, что, возможно, постановка «Спутника Лайт» таким пациентам обусловлена кратковременными задержками поставок других вакцин.
— На мой взгляд, граждане должны иметь выбор — благо у нас зарегистрировано несколько вакцин. Весной и летом были большие трудности с логистикой, но в настоящее время ситуация стала легче: достоверно могу сказать, что в поликлинике есть выбор, например, «КовиВак» и «Спутник Лайт». Надеюсь, «Спутник V» тоже будет доступен. Поэтому новосибирцам надо всего лишь проявить немного активности, узнавать заранее наличие вакцин, — считает генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко.
Ранее новосибирские эксперты высказали неоднозначные мнения по поводу того, каким препаратом лучше ревакцинироваться.