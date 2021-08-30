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«Это будет эксперимент»: какой вакциной прививаться во второй раз — «Спутник Лайтом» или «ЭпиВакКороной»

Для тех, кто привился зимой и весной, наступила пора ревакцинации. Какую вакцину выбрать — ту же или другую?

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Многие новосибирцы до сих пор не привились от коронавируса. Но немало и тех, кто делает прививку уже по второму кругу

Многие новосибирцы до сих пор не привились от коронавируса. Но немало и тех, кто делает прививку уже по второму кругу

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Минздрав РФ рекомендует ревакцинироваться каждые полгода — до тех пор, пока не появится коллективный иммунитет (а после можно делать прививку от COVID-19 раз в год). Ревакцинироваться можно любыми зарегистрированными вакцинами. Сейчас их пять: «Спутник V», его облегченная версия «Спутник Лайт», «КовиВак», векторовская «ЭпиВакКорона» и новая разработка новосибирских ученых «Аврора-Ков», получившая регистрацию на днях. Сейчас перед пациентами возникают вопросы: какой именно препарат выбрать и как сочетаются разные вакцины — лучше поставить такую же, что и в первый раз, или выбрать другую вакцину. Об этом медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с экспертами. Мнения оказались разными и неоднозначными.

Что официально говорят о ревакцинации? Через сколько месяцев ее делать?

Устойчивый иммунитет у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем на протяжении 6 месяцев после перенесенного заболевания с постепенным его угасанием к 9–12 месяцам. Утвержденного уровня антител для принятия решения о вакцинации после болезни или ревакцинации нет.

— Необходимо учитывать и новые мутации вируса SARS-CoV-2, при инфицировании которыми у переболевших может развиться инфекционный процесс, — объясняет Елена Хрусталева, руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области. — Вакцинация же дает напряженный иммунный ответ до 6–8 месяцев от момента постановки вакцины и постепенно снижается. Осуществлять вакцинацию и повторную вакцинацию против COVID-19 можно любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

В пресс-службе Роспотребнадзора ответили так же: согласно действующим методическим рекомендациям Минздрава РФ, ревакцинацию можно проводить любой вакциной.

Многие эксперты отмечают, что именно «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы, поэтому сравнивать его с остальными вакцинами не очень корректно

Многие эксперты отмечают, что именно «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы, поэтому сравнивать его с остальными вакцинами не очень корректно

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Вирусолог Сергей Нетёсов считает, что мнений по поводу ревакцинации быть не должно — в таких вопросах нужно опираться на результаты и выводы экспериментальных исследований:

— Минздрав и его органы должны разработать и реализовать схемы клинических испытаний для проверки таких сочетаний вакцин. И только после таких испытаний могут быть получены необходимые результаты и сформулированы соответствующие выводы. Потому что в данном случае, как и во многих других ситуациях, практика и только практика является критерием истины. Такие исследования ведутся также за рубежом, и там активно и публично этот вопрос обсуждается. По идее лучше ревакцинироваться препаратом другого типа, отличающимся от первой вакцины, но всё равно это будет эксперимент для любого ранее вакцинированного человека, потому что Минздрав и Росздравнадзор РФ никаких обоснований нам даже для выработки собственных предварительных суждений пока не дали.

Сергей Нетёсов замечает, что несколько месяцев назад директор НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи (там разработали вакцину «КовиВак»), академик Александр Гинзбург и некоторые представители Минздрава сказали, что, судя по всему, ревакцинация от COVID-19 всё же потребуется:

— Они не могут, сказав «а», не сказать «б». Это означает, что данные исследования уже проводятся, но, к сожалению, они не пишут, где это делается, сколько человек и какого возраста участвуют и так далее. Результаты клинических испытаний третьей фазы пока опубликованы только для вакцины «Спутник V», и то только для первого их этапа. По остальным вакцинам результаты не опубликованы, поэтому любой знающий профессионально вирусологию специалист, прочитавший мои суждения о выборе вакцины, скажет, что они мало на чём основаны, и будет прав.

Можно ревакцинироваться любой вакциной. Но все-таки какой лучше?


Пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Вадим Каратаев напоминает, что прививка — серьезная медицинская процедура в плане прямого вмешательства в иммунитет: она имеет свои показания, противопоказания и назначается врачом.

— Далее многое зависит от конкретной ситуации: болен человек или нет, привит ли, есть ли хронические заболевания (диабет, астма, ХОБЛ, системные заболевания соединительной ткани) и очаги хронической инфекции, например в области стоматологии, гинекологии, урологии. Часто ли болеет человек или нет. Это всё нужно учесть, и не принципиально, какой препарат использовать. Ключевые специалисты перед прививкой — терапевт, пульмонолог, инфекционист, эпидемиолог. Важно не прививаться в торговых центрах и подобных местах, потому что там не гарантируют качественную санобработку. И это не медицинские учреждения: если человеку станет плохо, то быстро не смогут оказать помощь, — считает Вадим Каратаев.

Врачи напоминают о важности консультирования со специалистами перед вакцинацией

Врачи напоминают о важности консультирования со специалистами перед вакцинацией

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Терапевт «Здравицы» Денис Савельев говорит, что цель любой вакцинации — создать иммунный ответ при наименьших побочных эффектах со стороны организма. По его мнению, при выборе вакцины необходимо ориентироваться на тот эффект, которого мы хотим добиться, а также на здоровье пациента — как он сможет перенести данную конкретную прививку, болел ли уже человек или нет.

— «Спутник V» на сегодняшний день является самой иммуногенной вакциной и вырабатывает иммунитет наиболее активно и на более длительный срок. При этом он может вызывать определенные реакции организма в виде температуры, болей в месте укола и более реактогенен, чем другие вакцины. Эта вакцина показана тем людям, которые активно общаются с инфекциями: преподаватели, врачи, люди, которые занимаются социальной работой, то есть тем, кто находятся на передовой и у кого большой поток общения. При этом «Спутник V» нежелательно делать пациентам, у которых есть хронические заболевания различные, особенно заболевания аутоиммунного характера, — поясняет Денис Савельев.

По его словам, «ЭпиВакКорона» лучше подойдет при хронических заболеваниях и аллергиях:

— Она является белковой вакциной, также вырабатывает хороший иммунитет, но на менее длительный срок и показана для категории лиц, которые имеют хронические заболевания, для старшего поколения, людям с аллергиями или тем, кто принимает препараты, например с иммунодепрессивным действием, потому что на нее минимальная реакция. А «КовиВак» — усредненный вариант. По переносимости он не столь тяжел, как «Спутник V». Но при этом он может чаще давать температурную реакцию, чем «ЭпиВакКорона», и противопоказан на данный момент для лиц старше 60 лет.

Три вакцины, по мнению врача, — это очень разумный вариант, потому что они все отличаются по своим платформам конструирования, по технологии и немного, но все-таки отличаются по назначению:

— В принципе они все взаимозаменяемые совершенно, — комментирует Денис Савельев.

Пока многие эксперты считают, что для вакцинации переболевших и для ревакцинации подходит «Спутник Лайт»

Пока многие эксперты считают, что для вакцинации переболевших и для ревакцинации подходит «Спутник Лайт»

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Какую бы вакцину для ревакцинации выбрали эксперты?

Вирусолог Сергей Нетёсов говорит, что сам он переболел в начале декабря 2020 года, с тех пор прошло уже 8 месяцев.

— Я регулярно проверяю у себя наличие антител и по последним результатам принял решение, что мне в скором времени будет нужна вакцинация. Ждал, когда «Спутник Лайт» разрешат ставить людям моего возраста. И дождался. Я буду вакцинироваться им, но в такой ситуации немного людей находятся, — говорит эксперт, подчеркивая, что его случай частный и опираться на него также не стоит.

Терапевт «Здравицы» Татьяна Полежаева уверена, что нужно знать титр собственных антител и потом уже выбирать препарат для ревакцинации. Она бы поставила себе «ЭпиВакКорону».

— Результаты исследований третьей фазы для вакцины «ЭпиВакКорона» и первой, второй и третьей фаз для вакцины «КовиВак» пока не опубликованы, поэтому мне нечего сказать про их эффективность, ведь я и как практикующий врач, и как гражданин располагаю только данными из открытых опубликованных источников. Если есть возможность выбора, то логично предпочесть тот препарат, который лучше изучен, по которому больше данных о переносимости и эффективности. Пока по отечественным вакцинам у нас максимальное количество данных есть для вакцины «Спутник V», она же «Гам-КОВИД-Вак», ее первый компонент также зарегистрирован как «Спутник Лайт», — обозначает свою позицию терапевт Варвара Веретюк.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков приводит пример: если мы говорим о предыдущем вакцинальном опыте при регулярной ревакцинации от клещевого энцефалита или гриппа, то в этих случаях не принципиально, проводится ревакцинация одинаковой вакциной или разной:

— По сути вакцинация разными препаратами — это имитация естественного процесса. То есть человек заражается тем же SARS-CoV-2, приобретает иммунный ответ, через полгода снова встречается с вирусом, только с другим его штаммом. Соответственно, антигенная структура меняется, а иммунная система продолжает на нее реагировать. Ровно то же самое будет происходить с вакцинами. Привился «Спутником V», через 6 месяцев — «КовиВак». В научном мире сейчас принцип вакцинации и ревакцинации разными по структуре препаратами считается наиболее перспективным и дающим максимально выраженный иммунный ответ.

Если вы уже ревакцинировались, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенкоm.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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