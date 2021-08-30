«Это будет эксперимент»: какой вакциной прививаться во второй раз — «Спутник Лайтом» или «ЭпиВакКороной»

Что официально говорят о ревакцинации? Через сколько месяцев ее делать?

Устойчивый иммунитет у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем на протяжении 6 месяцев после перенесенного заболевания с постепенным его угасанием к 9–12 месяцам. Утвержденного уровня антител для принятия решения о вакцинации после болезни или ревакцинации нет.



— Необходимо учитывать и новые мутации вируса SARS-CoV-2, при инфицировании которыми у переболевших может развиться инфекционный процесс, — объясняет Елена Хрусталева, руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области. — Вакцинация же дает напряженный иммунный ответ до 6–8 месяцев от момента постановки вакцины и постепенно снижается. Осуществлять вакцинацию и повторную вакцинацию против COVID-19 можно любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

В пресс-службе Роспотребнадзора ответили так же: согласно действующим методическим рекомендациям Минздрава РФ, ревакцинацию можно проводить любой вакциной.