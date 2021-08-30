«Это будет эксперимент»: какой вакциной прививаться во второй раз — «Спутник Лайтом» или «ЭпиВакКороной»

Минздрав РФ рекомендует ревакцинироваться каждые полгода — до тех пор, пока не появится коллективный иммунитет (а после можно делать прививку от
Что официально говорят о ревакцинации? Через сколько месяцев ее делать?
Устойчивый иммунитет у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем на протяжении 6 месяцев после перенесенного заболевания с постепенным его угасанием к 9–12 месяцам. Утвержденного уровня антител для принятия решения о вакцинации после болезни или ревакцинации нет.
— Необходимо учитывать и новые мутации вируса SARS-CoV-2, при инфицировании которыми у переболевших может развиться инфекционный процесс, — объясняет Елена Хрусталева, руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области. — Вакцинация же дает напряженный иммунный ответ до 6–8 месяцев от момента постановки вакцины и постепенно снижается. Осуществлять вакцинацию и повторную вакцинацию против
В пресс-службе Роспотребнадзора ответили так же: согласно действующим методическим рекомендациям Минздрава РФ, ревакцинацию можно проводить любой вакциной.
Вирусолог Сергей Нетёсов считает, что мнений по поводу ревакцинации быть не должно — в таких вопросах нужно опираться на результаты и выводы экспериментальных исследований:
— Минздрав и его органы должны разработать и реализовать схемы клинических испытаний для проверки таких сочетаний вакцин. И только после таких испытаний могут быть получены необходимые результаты и сформулированы соответствующие выводы. Потому что в данном случае, как и во многих других ситуациях, практика и только практика является критерием истины. Такие исследования ведутся также за рубежом, и там активно и публично этот вопрос обсуждается. По идее лучше ревакцинироваться препаратом другого типа, отличающимся от первой вакцины, но всё равно это будет эксперимент для любого ранее вакцинированного человека, потому что Минздрав и Росздравнадзор РФ никаких обоснований нам даже для выработки собственных предварительных суждений пока не дали.
Сергей Нетёсов замечает, что несколько месяцев назад директор НИЦ имени
— Они не могут, сказав «а», не сказать «б». Это означает, что данные исследования уже проводятся, но, к сожалению, они не пишут, где это делается, сколько человек и какого возраста участвуют и так далее. Результаты клинических испытаний третьей фазы пока опубликованы только для вакцины «Спутник V», и то только для первого их этапа. По остальным вакцинам результаты не опубликованы, поэтому любой знающий профессионально вирусологию специалист, прочитавший мои суждения о выборе вакцины, скажет, что они мало на чём основаны, и будет прав.
Можно ревакцинироваться любой вакциной. Но все-таки какой лучше?
Пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Вадим Каратаев напоминает, что прививка — серьезная медицинская процедура в плане прямого вмешательства в иммунитет: она имеет свои показания, противопоказания и назначается врачом.
— Далее многое зависит от конкретной ситуации: болен человек или нет, привит ли, есть ли хронические заболевания (диабет, астма, ХОБЛ, системные заболевания соединительной ткани) и очаги хронической инфекции, например в области стоматологии, гинекологии, урологии. Часто ли болеет человек или нет. Это всё нужно учесть, и не принципиально, какой препарат использовать. Ключевые специалисты перед прививкой — терапевт, пульмонолог, инфекционист, эпидемиолог. Важно не прививаться в торговых центрах и подобных местах, потому что там не гарантируют качественную санобработку. И это не медицинские учреждения: если человеку станет плохо, то быстро не смогут оказать помощь, — считает Вадим Каратаев.
Терапевт «Здравицы» Денис Савельев говорит, что цель любой вакцинации — создать иммунный ответ при наименьших побочных эффектах со стороны организма. По его мнению, при выборе вакцины необходимо ориентироваться на тот эффект, которого мы хотим добиться, а также на здоровье пациента — как он сможет перенести данную конкретную прививку, болел ли уже человек или нет.
— «Спутник V» на сегодняшний день является самой иммуногенной вакциной и вырабатывает иммунитет наиболее активно и на более длительный срок. При этом он может вызывать определенные реакции организма в виде температуры, болей в месте укола и более реактогенен, чем другие вакцины. Эта вакцина показана тем людям, которые активно общаются с инфекциями: преподаватели, врачи, люди, которые занимаются социальной работой, то есть тем, кто находятся на передовой и у кого большой поток общения. При этом «Спутник V» нежелательно делать пациентам, у которых есть хронические заболевания различные, особенно заболевания аутоиммунного характера, — поясняет Денис Савельев.
По его словам, «ЭпиВакКорона» лучше подойдет при хронических заболеваниях и аллергиях:
— Она является белковой вакциной, также вырабатывает хороший иммунитет, но на менее длительный срок и показана для категории лиц, которые имеют хронические заболевания, для старшего поколения, людям с аллергиями или тем, кто принимает препараты, например с иммунодепрессивным действием, потому что на нее минимальная реакция. А «КовиВак» — усредненный вариант. По переносимости он не столь тяжел, как «Спутник V». Но при этом он может чаще давать температурную реакцию, чем «ЭпиВакКорона», и противопоказан на данный момент для лиц старше 60 лет.
Три вакцины, по мнению врача, — это очень разумный вариант, потому что они все отличаются по своим платформам конструирования, по технологии и немного, но все-таки отличаются по назначению:
— В принципе они все взаимозаменяемые совершенно, — комментирует Денис Савельев.
Какую бы вакцину для ревакцинации выбрали эксперты?
Вирусолог Сергей Нетёсов говорит, что сам он переболел в начале декабря 2020 года, с тех пор прошло уже 8 месяцев.
— Я регулярно проверяю у себя наличие антител и по последним результатам принял решение, что мне в скором времени будет нужна вакцинация. Ждал, когда «Спутник Лайт» разрешат ставить людям моего возраста. И дождался. Я буду вакцинироваться им, но в такой ситуации немного людей находятся, — говорит эксперт, подчеркивая, что его случай частный и опираться на него также не стоит.
Терапевт «Здравицы» Татьяна Полежаева уверена, что нужно знать титр собственных антител и потом уже выбирать препарат для ревакцинации. Она бы поставила себе «ЭпиВакКорону».
— Результаты исследований третьей фазы для вакцины «ЭпиВакКорона» и первой, второй и третьей фаз для вакцины «КовиВак» пока не опубликованы, поэтому мне нечего сказать про их эффективность, ведь я и как практикующий врач, и как гражданин располагаю только данными из открытых опубликованных источников. Если есть возможность выбора, то логично предпочесть тот препарат, который лучше изучен, по которому больше данных о переносимости и эффективности. Пока по отечественным вакцинам у нас максимальное количество данных есть для вакцины «Спутник V», она же «Гам-КОВИД-Вак», ее первый компонент также зарегистрирован как «Спутник Лайт», — обозначает свою позицию терапевт Варвара Веретюк.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков приводит пример: если мы говорим о предыдущем вакцинальном опыте при регулярной ревакцинации от клещевого энцефалита или гриппа, то в этих случаях не принципиально, проводится ревакцинация одинаковой вакциной или разной:
— По сути вакцинация разными препаратами — это имитация естественного процесса. То есть человек заражается тем же SARS-CoV-2, приобретает иммунный ответ, через полгода снова встречается с вирусом, только с другим его штаммом. Соответственно, антигенная структура меняется, а иммунная система продолжает на нее реагировать. Ровно то же самое будет происходить с вакцинами. Привился «Спутником V», через 6 месяцев — «КовиВак». В научном мире сейчас принцип вакцинации и ревакцинации разными по структуре препаратами считается наиболее перспективным и дающим максимально выраженный иммунный ответ.
Если вы уже ревакцинировались, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко —
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