Вакцинацию от ковида лучше проводить каждые полгода — зачем так часто, объясняет эксперт

Новосибирцам рекомендуют вводить вакцину от ковида каждые полгода
Новосибирцы могут пройти ревакцинацию от коронавируса любой вакциной через полгода после введения.
Проведение повторной вакцинации проходит согласно документу федерального Минздрава «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против
— Желающим пройти повторную вакцинацию против
Руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева уточнила, что в новых методических рекомендациях Минздрава РФ говорится, что после перенесенной коронавирусной инфекции нужно вакцинироваться через полгода, и объяснила, что делать уже вакцинированным:
— Так же и после вакцинации: повторная (ревакцинация) — через полгода. Это необходимо, чтобы у граждан, прошедших вакцинацию, сформировался напряженный иммунитет, более эффективно отражающий все атаки вируса на организм человека. Когда мы перейдем в формат плановой вакцинации и инфекция станет управляемой, то прививку будут ставить раз в год. У нас, в Российской Федерации, и в мировой практике в соответствии с рекомендациями ВОЗ есть два формата вакцинации — экстренная и плановая. С учетом того, что сейчас эпидемиологическая обстановка неблагополучная, мы находимся в формате экстренной вакцинации для эффективной защиты от активно распространяющейся вирусной инфекции. Вакцинация в Новосибирской области на текущий момент добровольная.
Елена Хрусталева добавила, что сейчас, пока не сформирован достаточный популяционный иммунитет, инфекция неуправляемая: в среднем один непривитый человек может заразить восьмерых, а если среди этих восьми шесть будут привиты, то они более чем в 99% случаев не заболеют и не передадут вирус окружающим людям. То есть скорость распространения инфекционного процесса будет прогрессивно снижаться и инфекция станет управляемой.
— Ревакцинироваться можно любой вакциной, не обязательно той, которую человек ставил ранее. Ревакцинация раз в полгода важна, чтобы поддерживать необходимый титр антител, — ответила журналисту НГС глава Росздравнадзора.
По словам Елены Хрусталевой, если кому-то из новосибирцев отказали в ревакцинации, то это сработал человеческий фактор — медики должны знать медицинские рекомендации:
— Пока жалоб на то, что пациенту отказали в ревакцинации, у нас нет. Единичные жалобы на то, что человек записался на вакцинацию, пришел, а ему сказали подождать, есть. Несмотря на экстренный формат вакцинации, всё равно это плановая мера профилактики, и некритично немного подождать.
Ранее НГС писал о том, что новосибирцы жалуются на отсутствие вакцины и выстраиваются в огромные очереди без дистанции возле пунктов вакцинации.