Вакцинацию от ковида лучше проводить каждые полгода — зачем так часто, объясняет эксперт

Руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева уточнила, что в новых методических рекомендациях Минздрава РФ говорится, что после перенесенной коронавирусной инфекции нужно вакцинироваться через полгода, и объяснила, что делать уже вакцинированным:

— Так же и после вакцинации: повторная (ревакцинация) — через полгода. Это необходимо, чтобы у граждан, прошедших вакцинацию, сформировался напряженный иммунитет, более эффективно отражающий все атаки вируса на организм человека. Когда мы перейдем в формат плановой вакцинации и инфекция станет управляемой, то прививку будут ставить раз в год. У нас, в Российской Федерации, и в мировой практике в соответствии с рекомендациями ВОЗ есть два формата вакцинации — экстренная и плановая. С учетом того, что сейчас эпидемиологическая обстановка неблагополучная, мы находимся в формате экстренной вакцинации для эффективной защиты от активно распространяющейся вирусной инфекции. Вакцинация в Новосибирской области на текущий момент добровольная.