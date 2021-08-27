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Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавируса. Всё, что нужно знать о ней

«ЭпиВакКорона-Н» — пятый препарат от COVID-19, его нужно будет вводить дважды

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«ЭпиВакКорона-Н» — модернизированный вариант пептидной вакцины «Вектора» «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона-Н» — модернизированный вариант пептидной вакцины «Вектора» «ЭпиВакКорона»

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Российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса. «ЭпиВакКорона-Н» стала пятой вакциной от COVID-19, внесенной в государственный реестр лекарственных средств, указано на сайте ведомства.

«ЭпиВакКорона-Н» является модернизированным вариантом «ЭпиВакКороны», уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса, которую с апреля применяют для массовой вакцинации россиян. Различия заключаются в технологических особенностях производства — в нём два пептида объединены в один «для удобства синтеза и простоты масштабирования», отмечают разработчики вакцины из научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Из инструкции по применению препарата следует, что вакцина вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней. Противопоказаниями к применению «ЭпиВакКороны-Н» являются гиперчувствительность к ее компонентам, аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные новообразования и заболевания крови, беременность и период грудного вскармливания.

В апреле Минздрав России выдал разрешение на клинические испытания «ЭпиВакКороны-Н», в которых принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Как работают вакцины в нашем организме

Как работают вакцины в нашем организме

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«ЭпиВакКорона-Н» будет выпускаться под товарным знаком «AURORA-CoV». Эта вакцина от коронавируса стала пятой, зарегистрированной в России. Ранее были зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

СЮЖЕТ

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Четвертой зарегистрировали «Спутник Лайт», который отличается от трех предыдущих в первую очередь тем, что делать нужно только одну инъекцию. Мы изучили данные документов и поговорили с врачами, чтобы разобраться, как работает прививка «Спутник Лайт». Также мы собрали всю информацию о противопоказаниях к российским вакцинам от коронавируса в одном материале.

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вакцинация от COVID-19«ЭпиВакКорона-Н»
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