Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавируса. Всё, что нужно знать о ней

Российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса. «ЭпиВакКорона-Н» стала пятой вакциной от
«ЭпиВакКорона-Н» является модернизированным вариантом «ЭпиВакКороны», уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса, которую с апреля применяют для массовой вакцинации россиян. Различия заключаются в технологических особенностях производства — в нём два пептида объединены в один «для удобства синтеза и простоты масштабирования», отмечают разработчики вакцины из научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.
Из инструкции по применению препарата следует, что вакцина вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней. Противопоказаниями к применению «ЭпиВакКороны-Н» являются гиперчувствительность к ее компонентам, аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные новообразования и заболевания крови, беременность и период грудного вскармливания.
В апреле Минздрав России выдал разрешение на клинические испытания «ЭпиВакКороны-Н», в которых принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.
«ЭпиВакКорона-Н» будет выпускаться под товарным знаком «AURORA-CoV». Эта вакцина от коронавируса стала пятой, зарегистрированной в России. Ранее были зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Четвертой зарегистрировали «Спутник Лайт», который отличается от трех предыдущих в первую очередь тем, что делать нужно только одну инъекцию. Мы изучили данные документов и поговорили с врачами, чтобы разобраться, как работает прививка «Спутник Лайт». Также мы собрали всю информацию о противопоказаниях к российским вакцинам от коронавируса в одном материале.