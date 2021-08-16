Какая вакцина от коронавируса лучше подходит пожилым людям? Мнение врачей

Врач-терапевт Елена Обут считает, что самая надежная — это «Спутник V», поэтому «она у врачей в приоритете». Но это не единственная вакцина, которую стоит рассматривать пожилым людям.



— По вакцине «ЭпивакКорона» также проводились испытания на добровольцах 60+, и она официально разрешена к применению лицам пожилого возраста. По вакцине «КовиВак» (разработана центром имени Чумакова) еще идет 3-я фаза исследований. Поэтому пока нет необходимых данных и четких рекомендаций по возрасту. Сейчас в показаниях к применению звучит «для профилактики COVID-19 у пациентов от 18 лет». Но это лишь дело времени, эти рекомендации появятся, — говорит врач-терапевт Елена Обут.

У директора частной клиники «Санитас» Михаила Андрушкевича свое мнение. Альтернативы «Спутнику V» для пожилых людей он пока не видит.

— «Спутник» — единственная работающая вакцина с гарантированной иммуногенностью. При этом нужно учитывать, что вакцина, как и сам вирус, может вызывать нарушения в системе гемостаза, повышающие риск тромбообразования. Такие осложнения мы действительно наблюдаем, поэтому как после болезни, так и после вакцинации мы рекомендуем приём антикоагулянтов в профилактических дозах (лекарственный препарат, снижающий активность свертывающей системы крови и препятствующий чрезмерному образованию тромбов — прим.ред.) сроком до трёх месяцев, — говорит Михаил Андрушкевич, директор частной клиники «Санитас».