Какая вакцина от коронавируса лучше подходит пожилым людям? Мнение врачей

Прививки от коронавируса (два обязательных компонента) поставили уже более полумиллиона жителей Новосибирской области. И вакцинация продолжается. Особенно активно больницы зазывают пожилых людей. Сейчас можно привиться четырьмя вакцинами — «Спутник V», «ЭпиВакКорону» и «КовиВак» нужно ставить два раза с интервалом в несколько недель, а «Спутник Лайт» — всего один раз. Какую прививку лучше делать пенсионерам? Мы спросили мнение врачей.
Сейчас россияне старшего возраста (от 65 лет и выше) могут использовать для вакцинации любую доступную вакцину.
Врач-терапевт Елена Обут считает, что самая надежная — это «Спутник V», поэтому «она у врачей в приоритете». Но это не единственная вакцина, которую стоит рассматривать пожилым людям.
— По вакцине «ЭпивакКорона» также проводились испытания на добровольцах 60+, и она официально разрешена к применению лицам пожилого возраста. По вакцине «КовиВак» (разработана центром имени Чумакова) еще идет 3-я фаза исследований. Поэтому пока нет необходимых данных и четких рекомендаций по возрасту. Сейчас в показаниях к применению звучит «для профилактики COVID-19 у пациентов от 18 лет». Но это лишь дело времени, эти рекомендации появятся, — говорит врач-терапевт Елена Обут.
У директора частной клиники «Санитас» Михаила Андрушкевича свое мнение. Альтернативы «Спутнику V» для пожилых людей он пока не видит.
— «Спутник» — единственная работающая вакцина с гарантированной иммуногенностью. При этом нужно учитывать, что вакцина, как и сам вирус, может вызывать нарушения в системе гемостаза, повышающие риск тромбообразования. Такие осложнения мы действительно наблюдаем, поэтому как после болезни, так и после вакцинации мы рекомендуем приём антикоагулянтов в профилактических дозах (лекарственный препарат, снижающий активность свертывающей системы крови и препятствующий чрезмерному образованию тромбов — прим.ред.) сроком до трёх месяцев, — говорит Михаил Андрушкевич, директор частной клиники «Санитас».
Вакцина «КовиВак», по словам Михаила Андрушкевича, во-первых, пока мало изучена, во-вторых, она обладает более слабой иммуногенностью.
— Возможно, «КовиВак» подойдет как бустер (вакцина, поддерживающая напряжённость уже сформированного иммунитета), но как первую вакцину, особенно для штамма «Дельта», я её не рекомендую. В любом случае по «КовиВаку» пока мало применительной практики и выводы делать рано. Хочу также обратить внимание, что вакцина в первый период, 1–2 недели, зачастую вызывает снижение общего иммунитета и повышает риск заражения не только коронавирусом, но и другими вирусными инфекциями, поэтому мы рекомендуем в этот период максимально снизить число контактов и пользоваться средствами индивидуальной защиты, — советует Михаил Андрушкевич.
Вирусолог и молекулярный биолог Маргарита Романенко также считает, что ответ на вопрос: «Чем лучше прививаться пожилым людям?», — однозначный. «Спутником V». Эксперт отмечает, что делать необходимо две дозы, поэтому «Спутник Лайт» не подойдет.
— «Спутник V» — единственная российская вакцина с доказанной эффективностью. Она проходит третью фазу клинических испытаний. В июле вышла статья, что вакцина «Спутник V» эффективна против альфа, бета, гамма и дельта штаммов, а также некоторых других вариантов, которые циркулируют в России. Была измерена нейтрализующая активность сыворотки крови привитых, (то есть насколько антитела, содержащиеся в сыворотке крови привитых, могут связывать вирус и не давать ему заражать клетки). Эта нейтрализация, конечно, немного понижается против новых штаммов, по сравнению со старыми. Тем не менее антитела привитых защищают. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что у нас есть научные данные о «Спутнике V», о ее эффективности не только против старых, но и новых штаммов, — объясняет Маргарита Романенко, вирусолог и молекулярный биолог.
Эксперт подчеркивает: пожилые люди входят в особую группу риска и зачастую переносят болезнь тяжело, вплоть до летального исхода, поэтому для них единственным решением должен быть «Спутник V».
— Если «Спутника V» нет и не предвидится в поликлиниках, и мы выбираем между отсутствием прививки и «КовиВаком», тогда выбираем второе и ставим «КовиВак». Его эффективность пока никак не доказана. Но, по крайней мере, есть существующие аналогичные инактивированные вакцины. У них эффективность намного ниже, чем у «Спутника V» и аналогичных аденовирусных вакцин. Но хотя бы есть какая-то эффективность, — считает Маргарита Романенко.
У «ЭпиВакКороны», по мнению эксперта, эффективность не доказана. И «пока оснований думать, что вакцина хоть как-то от чего-то может нас защитить, нет».
— Многие говорят о мягкости «ЭпиВакКороны». Но нам пожилых людей не чем-то мягким нужно привить, нам их нужно защитить. Поэтому мы должны выбирать эффективную вакцину, — объясняет свою позицию Маргарита Романенко.
Елена Обут — терапевт центра семейной медицины «Здравица». Михаил Андрушкевич — директор многопрофильной клиники «Санитас». Маргарита Романенко — научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ и научный сотрудник университета Миннесоты (США), кандидат биологических наук.
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