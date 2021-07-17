Привился от коронавируса и сразу заболел: врачи объясняют, почему люди заражаются после вакцинации

В России идет вакцинация от коронавируса, однако не такими ударными темпами, как хотелось бы: для выработки коллективного иммунитета нужно привить 60% населения, а мы пока не дотянули и до 20%. Одним из основных аргументов тех, кто отказывается вакцинироваться, стал тот факт, что даже привитые заражаются и болеют. Значит ли это, что вакцина не работает? Мы спросили врачей.
— Целью вакцинации является выработка антител. Она повышает защиту нашего организма, но не обнуляет риски, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Если будет достаточное количество вируса и времени для того, чтобы этот вирус воздействовал на организм, это превысит защиту. Если у нас нет антител, возможность защиты ниже, если есть антитела — она выше, но антитела не предотвращают полностью заболевание. Вакцинация не предотвращает заболевание, но ограничивает его. В данном случае, если говорить, например, про «Спутник V», то в статьях, которые были опубликованы в международных журналах, даже было сказано, что симптоматически облегчает течение и снижает риски тяжелого течения заболевания.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
То есть да, вакцина может не сработать. Не только «Спутник V» и не только вакцина от коронавируса — любая. Врачи говорят, что ни одна вакцина не защищает на 100%.
— Банальная эффективность вакцин от гриппа — примерно 80–85%. Вакцина от кори — та же самая ситуация, привитые от кори всё равно могут болеть, такие случаи бывают, — говорит иммунолог Владимир Болибок. — Происходит это потому, что хотя сама вакцина от дозы к дозе совершенно одинаковая и вводятся дозы всем совершенно одинаково, но люди разные. Полученный иммунитет зависит от самого человека, которого вакцинируют, от его иммунной системы — именно она должна отреагировать на вакцину.
Владимир Болибок — частнопрактикующий врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.
Эффективность вакцины рассчитывается на этапе исследований, протоколы которых потом публикуются в медицинских изданиях. И случаи заражения после вакцинации там тоже описаны.
— В клинических испытаниях у вакцины «Спутник V» эффективность была почти 95%, а «в поле», когда люди стали массово вакцинироваться, выяснилось, что эффективность больше 97%, — говорит Болибок. — Грубо говоря, из ста привитых могут заболеть два-три человека, а из заболевших никто не умрет. Пока не было описано случая, чтобы провакцинированный пациент, которому не повезло снова заболеть коронавирусом, скончался от COVID-19.
Иван Скороходов говорит, что основная проблема COVID-19 не в том, что люди болеют в принципе, а в том, что он приводит к госпитализациям, осложнениям и в конце концов летальным исходам.
— Но даже по своему опыту я вижу, что осенью я ездил и сразу видел: ковид. Сейчас приезжаешь, смотришь — вроде не ковид, легко течет, нет классической картины, спрашиваешь человека — он вакцинирован, а мазок приходит положительный, — говорит доктор.
Он также описывает случаи, когда пациенты заболевали на второй, третий день после прививки. Такие ситуации вызывают естественную реакцию: люди думают, что не заболели бы, если б не привились.
— Это статистическая коллизия, на самом деле, потому что мы живем в эпоху пандемии. А если б человек не привился? Он бы тоже заболел, но с прививкой бы это не связали, потому что он не прививался, — говорит доктор. — А тут он привился и заразился. Если бы он привился зимой, а сейчас заболел, это тоже бы никто не связал с прививкой. Заразиться в эпоху пандемии легко, с прививкой или без прививки. Связывать это с вакциной некорректно.
Именно поэтому специалисты рекомендуют даже вакцинированным продолжать соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски.