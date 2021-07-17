Привился от коронавируса и сразу заболел: врачи объясняют, почему люди заражаются после вакцинации

В России идет вакцинация от коронавируса, однако не такими ударными темпами, как хотелось бы: для выработки коллективного иммунитета нужно привить 60% населения, а мы пока не дотянули и до 20%. Одним из основных аргументов тех, кто отказывается вакцинироваться, стал тот факт, что даже привитые заражаются и болеют. Значит ли это, что вакцина не работает? Мы спросили врачей.



— Целью вакцинации является выработка антител. Она повышает защиту нашего организма, но не обнуляет риски, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Если будет достаточное количество вируса и времени для того, чтобы этот вирус воздействовал на организм, это превысит защиту. Если у нас нет антител, возможность защиты ниже, если есть антитела — она выше, но антитела не предотвращают полностью заболевание. Вакцинация не предотвращает заболевание, но ограничивает его. В данном случае, если говорить, например, про «Спутник V», то в статьях, которые были опубликованы в международных журналах, даже было сказано, что симптоматически облегчает течение и снижает риски тяжелого течения заболевания.

