Завершилась ли в Новосибирске третья волна ковида и будет ли четвертая — мнение экспертов

Он добавляет, что пока непонятно, большой подъем заболеваемости будет в сентябре или небольшой, но четвертая волна прогнозировалась на осень как раз из-за начала учебного года.



— Темпы вакцинации у нас заметно снизились к концу августа, хотя были на максимуме в июле. На мой взгляд, они снизились совершенно без всякого основания. А ведь двумя прививками вакцинировано только около 20% жителей региона. Сравните: в Великобритании — более 70%, в Израиле — близко к этой цифре, да и в целом по Европе более 60% людей вакцинировалось, — отмечает эксперт.



К сожалению, замечает Сергей Нетёсов, наши официальные органы не публикуют информацию о распространении вариантов вируса в России, поэтому он узнаёт об этом либо на зарубежных сайтах, либо с помощью личных контактов:



— Я знаю, что в Москве и в Санкт-Петербурге уже практически нет других вариантов кроме «дельты», а в регионах ситуация разная. 10 дней назад в Новосибирской области «дельты» было вроде бы более 60%. И в том, что этот вариант сейчас везде, нет никакого сюрприза. А вообще сейчас циркулирует 18 вариантов коронавируса — именно вариантов, потому что штамм выделяется у конкретного человека, а ученые отслеживают штаммы от многих людей. Вариант — совокупность штаммов одного типа, циркулирующих на территории. Особенность варианта «дельта» в том, что он вырабатывается в организме человека в несколько сотен раз больше, чем другие варианты. И из-за этого он преодолевает даже вакцинный иммунитет у некоторых людей. Именно поэтому и надо носить маски в данной ситуации даже вакцинированным.

