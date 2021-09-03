Завершилась ли в Новосибирске третья волна ковида и будет ли четвертая — мнение экспертов

Третья волна ковида в Новосибирской области пошла на спад
В Новосибирской области, согласно статистике оперштаба, становится меньше заражений коронавирусной инфекцией за сутки. Говорит ли это о завершении третьей волны и какой прогноз на четвертую, журналист НГС узнал у экспертов.
— Наметились первые признаки снижения заболеваемости, но начался учебный год. А с его началом значительно изменятся круги общения людей: новые студенты придут в вузы, первоклассники придут в школы, да еще и учителя тоже немного да сменятся. Из-за этого изменятся и возможности распространения вируса. А поскольку третья волна только-только начала снижаться, это может привести к тому, что она снова приподнимется. Поэтому нельзя расслабляться: нужно вакцинироваться и носить маски, — предупреждает вирусолог Сергей Нетёсов.
Он добавляет, что пока непонятно, большой подъем заболеваемости будет в сентябре или небольшой, но четвертая волна прогнозировалась на осень как раз из-за начала учебного года.
— Темпы вакцинации у нас заметно снизились к концу августа, хотя были на максимуме в июле. На мой взгляд, они снизились совершенно без всякого основания. А ведь двумя прививками вакцинировано только около 20% жителей региона. Сравните: в Великобритании — более 70%, в Израиле — близко к этой цифре, да и в целом по Европе более 60% людей вакцинировалось, — отмечает эксперт.
К сожалению, замечает Сергей Нетёсов, наши официальные органы не публикуют информацию о распространении вариантов вируса в России, поэтому он узнаёт об этом либо на зарубежных сайтах, либо с помощью личных контактов:
— Я знаю, что в Москве и в Санкт-Петербурге уже практически нет других вариантов кроме «дельты», а в регионах ситуация разная. 10 дней назад в Новосибирской области «дельты» было вроде бы более 60%. И в том, что этот вариант сейчас везде, нет никакого сюрприза. А вообще сейчас циркулирует 18 вариантов коронавируса — именно вариантов, потому что штамм выделяется у конкретного человека, а ученые отслеживают штаммы от многих людей. Вариант — совокупность штаммов одного типа, циркулирующих на территории. Особенность варианта «дельта» в том, что он вырабатывается в организме человека в несколько сотен раз больше, чем другие варианты. И из-за этого он преодолевает даже вакцинный иммунитет у некоторых людей. Именно поэтому и надо носить маски в данной ситуации даже вакцинированным.
Заведующий терапевтическим отделением клиники «1+1» Олег Цыпляев также отмечает, что, судя по обращениям пациентов, статистике и имеющейся информации, третья волна идет на спад:
— Безусловно, стоит ожидать начала четвертой волны скоро, потому что новая коронавирусная инфекция — сезонное заболевание. Она будет повторяться. Но в каком виде — никто предвидеть не может. Поэтому нужны меры защиты, в том числе вакцинация.
Ранее спад заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области отмечал глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов:
— За прошедшую неделю (с 16 по 22 августа. — Прим. ред.) зарегистрировано 1279 случаев, что на 3% ниже, чем на предыдущей. Регистрировалось по дням от 190 до 175 случаев. Снижение заболеваемости коронавирусом в НСО регистрируется четвертую неделю. Оно незначительное, но тем не менее есть тенденция снижения. Коэффициент распространения у нас четвертую неделю меньше единицы. Это тоже хороший прогностический признак — свидетельствует о стабилизации снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В августе новосибирские эксперты рассказывали, какой вакциной лучше ревакцинироваться и каких данных по этой теме не хватает.