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Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области снижается четвертую неделю

Также снизился и средний темп прироста

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За прошедшую неделю зарегистрировано 1279 новых случаев коронавируса, что на 3% ниже, чем на предыдущей

За прошедшую неделю зарегистрировано 1279 новых случаев коронавируса, что на 3% ниже, чем на предыдущей

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В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом стабильно пошла на спад. Об этом рассказал глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве НСО.

— За прошедшую неделю зарегистрировано 1279 случаев, что на 3% ниже, чем на предыдущей. Регистрировалось по дням от 190 до 175 случаев. Снижение заболеваемости коронавирусом в НСО регистрируется четвертую неделю. Оно незначительное, но тем не менее есть тенденция снижения. Коэффициент распространения у нас четвертую неделю меньше единицы. Это тоже хороший прогностический признак — свидетельствует о стабилизации снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, — сообщил Александр Щербатов.

Также снизился и средний темп прироста, отметил представитель ведомства.

СЮЖЕТ

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Осенью в Новосибирске может произойти очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, к этому приведет начало учебного года в школах, колледжах и вузах.

В августе НГС сравнил статистику госпитализаций в первую, вторую и третью волны коронавируса. Выяснилось, что их количество увеличилось. Эксперты объяснили, с чем это связано.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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