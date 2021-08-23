Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области снижается четвертую неделю

В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом стабильно пошла на спад. Об этом рассказал глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве НСО.
— За прошедшую неделю зарегистрировано 1279 случаев, что на 3% ниже, чем на предыдущей. Регистрировалось по дням от 190 до 175 случаев. Снижение заболеваемости коронавирусом в НСО регистрируется четвертую неделю. Оно незначительное, но тем не менее есть тенденция снижения. Коэффициент распространения у нас четвертую неделю меньше единицы. Это тоже хороший прогностический признак — свидетельствует о стабилизации снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, — сообщил Александр Щербатов.
Также снизился и средний темп прироста, отметил представитель ведомства.
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