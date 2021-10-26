Мэрия организовала вакцинацию на социальной ярмарке, но записаться туда невозможно. Как так вышло?

Мобильный пункт вакцинации, развернутый мэрией Новосибирска на социальной ярмарке, не принимает желающих привиться — еще до начала мероприятия здесь закончилась запись. Корреспондент НГС, желающий сделать прививку, позвонил по контактному номеру ярмарки и выяснил, что все 54 свободных места оказались заняты.

— Всё, мы уже набрали определенное количество людей. У нас 54 человека, поликлиника больше не сможет принять. Мы записываем, но какой день они нам скажут — пока не знаю, — пояснили по контактному телефону.