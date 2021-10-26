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Мэрия организовала вакцинацию на социальной ярмарке, но записаться туда невозможно. Как так вышло?

Мобильный пункт заработает только в среду, однако туда, как выяснилось, «уже набрали желающих»

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В новом мобильном пункте можно будет выбрать, чем привиться. Туда завезут две вакцины

В новом мобильном пункте можно будет выбрать, чем привиться. Туда завезут две вакцины

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В мобильном пункте вакцинации от мэрии Новосибирска закончилась запись

Мобильный пункт вакцинации, развернутый мэрией Новосибирска на социальной ярмарке, не принимает желающих привиться — еще до начала мероприятия здесь закончилась запись. Корреспондент НГС, желающий сделать прививку, позвонил по контактному номеру ярмарки и выяснил, что все 54 свободных места оказались заняты.

— Всё, мы уже набрали определенное количество людей. У нас 54 человека, поликлиника больше не сможет принять. Мы записываем, но какой день они нам скажут — пока не знаю, — пояснили по контактному телефону.

Там же рассказали, что в мобильном пункте будут ставить вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Мобильный пункт на социальной ярмарке на улице Большевистской заработает в среду, 27 октября. Сейчас мэрия Новосибирска рассылает сообщения с приглашением поставить прививку.

— Работа мобильного пункта вакцинации организована управлением потребительского рынка мэрии Новосибирска совместно с поликлиникой № 7. Вакцинированным на ярмарке гражданам подарят купоны на приобретение товаров с дополнительной скидкой, — говорится в пресс-релизе мэрии.

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Добавим, что записаться сейчас на прививку на ближайшее время в любое место по номеру 124 невозможно, поскольку запись расписана на две недели.

Недавно мы рассказывали о вакцинах, которые чаще остальных выбирают новосибирцы. Почитайте, какая вакцина оказалась на первом месте.

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