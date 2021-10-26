Мэрия организовала вакцинацию на социальной ярмарке, но записаться туда невозможно. Как так вышло?

В мобильном пункте вакцинации от мэрии Новосибирска закончилась запись
Мобильный пункт вакцинации, развернутый мэрией Новосибирска на социальной ярмарке, не принимает желающих привиться — еще до начала мероприятия здесь закончилась запись. Корреспондент НГС, желающий сделать прививку, позвонил по контактному номеру ярмарки и выяснил, что все 54 свободных места оказались заняты.
— Всё, мы уже набрали определенное количество людей. У нас 54 человека, поликлиника больше не сможет принять. Мы записываем, но какой день они нам скажут — пока не знаю, — пояснили по контактному телефону.
Там же рассказали, что в мобильном пункте будут ставить вакцины «
Мобильный пункт на социальной ярмарке на улице Большевистской заработает в среду, 27 октября. Сейчас мэрия Новосибирска рассылает сообщения с приглашением поставить прививку.
— Работа мобильного пункта вакцинации организована управлением потребительского рынка мэрии Новосибирска совместно с поликлиникой
Добавим, что записаться сейчас на прививку на ближайшее время в любое место по номеру 124 невозможно, поскольку запись расписана на две недели.
Недавно мы рассказывали о вакцинах, которые чаще остальных выбирают новосибирцы. Почитайте, какая вакцина оказалась на первом месте.