Какую вакцину против ковида новосибирцы ставили реже, а какую чаще — показываем в одной картинке

«КовиВак» оказался самой редкой вакциной против ковида в Новосибирской области
Минздрав Новосибирской области посчитал, сколько новосибирцев привиты каждой из существующих вакцин против ковида.
Всего в наш регион поступило более 1 млн 176 тысяч доз вакцин: чаще всего были поставки «Спутника V», реже — «КовиВака». Именно этот факт и нашел отражение в статистике по количеству привитых той или иной вакциной.
— По данным на 21 октября 2021 года, в Новосибирской области хотя бы одним компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привито
Смотрим на статистику в инфографике НГС:
Сейчас на территории области развернуто более 90 пунктов вакцинации, кроме того, существуют еще и мобильные бригады.
Ранее мы рассказывали, сколько людей в Новосибирске после прививки заболели пневмонией и что случилось с их легкими.