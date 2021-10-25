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Какую вакцину против ковида новосибирцы ставили реже, а какую чаще — показываем в одной картинке

Всего в регион поступило 1 млн 176 тысяч доз вакцин

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После введения в регионе обязательной вакцинации темпы за неделю увеличились в три раза

После введения в регионе обязательной вакцинации темпы за неделю увеличились в три раза

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«КовиВак» оказался самой редкой вакциной против ковида в Новосибирской области

Минздрав Новосибирской области посчитал, сколько новосибирцев привиты каждой из существующих вакцин против ковида.

Всего в наш регион поступило более 1 млн 176 тысяч доз вакцин: чаще всего были поставки «Спутника V», реже — «КовиВака». Именно этот факт и нашел отражение в статистике по количеству привитых той или иной вакциной.

— По данным на 21 октября 2021 года, в Новосибирской области хотя бы одним компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привито 652 773 человека, хотя бы однократно привито вакциной «ЭпиВакКорона» — 55 628 человек, вакциной «КовиВак» — 14 694 человека, препаратом «Спутник Лайт» вакцинировано 99 273 человека, — сообщили в ответ на запрос журналисту НГС в Минздраве.

Смотрим на статистику в инфографике НГС:

Новосибирцам предлагают четыре вида вакцин, если они есть в наличии. Чем они отличаются, мы рассказывали <a href="https://ngs.ru/text/health/2021/06/25/69985622/" class="_" target="_blank">здесь</a>

Новосибирцам предлагают четыре вида вакцин, если они есть в наличии. Чем они отличаются, мы рассказывали здесь

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Сейчас на территории области развернуто более 90 пунктов вакцинации, кроме того, существуют еще и мобильные бригады.

Ранее мы рассказывали, сколько людей в Новосибирске после прививки заболели пневмонией и что случилось с их легкими.

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