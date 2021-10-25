Какую вакцину против ковида новосибирцы ставили реже, а какую чаще — показываем в одной картинке

Минздрав Новосибирской области посчитал, сколько новосибирцев привиты каждой из существующих вакцин против ковида.



Всего в наш регион поступило более 1 млн 176 тысяч доз вакцин: чаще всего были поставки «Спутника V», реже — «КовиВака». Именно этот факт и нашел отражение в статистике по количеству привитых той или иной вакциной.