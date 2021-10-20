«Такого никогда не было»: посмотрите, что происходит в красной зоне ковидного госпиталя

Врачи показали обстановку в реанимации ковидного госпиталя в Новосибирске
Третья волна в Новосибирской области плавно перетекла в четвертую. В статистике оперштаба с середины октября — сплошные антирекорды, которых не было за всю пандемию. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко и фотограф Александр Ощепков сходили в красную зону и реанимацию инфекционного госпиталя на базе больницы
Я бегу по большой территории больницы
На территории красиво: золотые листья красиво смотрятся на фоне зеленой листвы, покрытой небольшим инеем из-за перепада температур. Солнце медленно пробирается сквозь ветки деревьев, и кажется, что всё спокойно и хорошо, но всего в нескольких метрах отсюда, как пчелы (по-другому и не скажешь), трудятся сотрудники реанимации инфекционного госпиталя.
В больнице нас встречают сотрудники во главе с начальником инфекционного госпиталя Алексеем Мельником. Он отмечает, что количество пациентов увеличивается с прошлой недели: их становится больше, помимо этого, увеличивается число возрастных пациентов и тяжелобольных. Например, если до этого было около 20 обращений в день, то теперь — 40–45.
Больница
Сегодня у госпиталя по маршрутизации не приемный день, поэтому на входе, внизу, никого нет.
В больнице сейчас развернуто 220 коек, но максимально их могут увеличить до 250: есть резерв. А в реанимации, по словам Алексея Мельника, количество коек увеличили до 30, хотя раньше максимальная вместимость была 25 пациентов, а в среднем — 20.
Но чтобы всё это показать, нас сначала отправляют переодеться в защитные костюмы. Поскольку я уже была в красной зоне, которую организовывали для проведения КТ, то уже знала, как одеваться, и на это ушло меньше времени. Я старалась максимально закрыть все участки одежды и кожи, поэтому плотно соединила капюшон и очки, очки и респиратор.
Респиратор оказался плотным, ничего не пропускающим. Дышать в нем было сложнее, чем в том, который я носила раньше. Это я почувствовала уже через пару минут после того, как оделась.
Костюмы, которые используются сейчас, более легкие, прозрачные. В них не сильно жарко по сравнению с теми, которые были в предыдущие волны. Бахилы, которые надеваются и на костюм, и на обувь, довольно большие, поэтому в них легко запнуться (что я и сделала раза три).
Нам выдали одну пару перчаток, а не две, как раньше, поэтому в них можно было пользоваться телефоном. Конечно, врачам не до этого, а для журналистов — это один из основных инструментов работы.
Проверив еще раз, все ли элементы обмундирования на нужном месте, мы пошли дальше — в самую горячую точку больницы, где идет борьба за жизни.
Когда дверь за нами закрывается, и мы оказываемся в реанимации, то первое, что я чувствую, даже через респиратор, — это какой-то спертый воздух. И если он, казалось бы, здесь застыл, но всё остальное в реанимации находится в движении. Сотрудники смотрят на аппараты, что-то нажимают, проводят какие-то манипуляции с пациентами, пытаются у них что-то спросить, переходят от кровати к кровати. И всё это происходит под постоянный писк всех аппаратов. Наверное, когда долго находишься в реанимации, то уже привыкаешь к такой обстановке (это произошло и со мной через какое-то время), но поначалу суета одновременно и захватывает внимание, и мешает.
Сначала очень тяжело расслышать, что именно говорят сотрудники, но потом получается сконцентрироваться.
Алексей Мельник говорит, что раньше в больнице на некоторых койках лежали среднетяжелые пациенты, но сейчас их отдали под тяжелых пациентов, которых стало в разы больше:
— На реанимацию такой нагрузки не было никогда. Сейчас 70% пациентов — возрастные, старше 60 лет. Мы видим, насколько агрессивна эта инфекция и как молниеносно могут развиваться осложнения у незащищенных пациентов даже на фоне самой интенсивной терапии. Это серьезный контраргумент к теориям о вакцинации, которые нам рассказывают пациенты. Почти
Заведующий реанимационным отделением Сергей Слемнёв отмечает, что они наблюдают более быстрое развитие отрицательной динамики:
— Например, пациент поступает с поражением легких второй степени, а через два-три дня у него уже четвертая степень — до 90%. Такого раньше не было. Да, наверное, это с «дельтой» связано: больше не с чем.
Самый большой срок лечения пациента, причем молодого, в этой больнице — три месяца, два из которых он находился на ИВЛ. У него была крайне тяжелая степень заболевания — 95% поражения легких.
Самым взрослым пациентам, которых сейчас в реанимации двое, — по 88 лет, а самому молодому — 54 года. А за всё время работы самому молодому пациенту было 30 лет, еще был
Пока мы разговариваем с руководством, в реанимации кто-то громко кричит и стонет, но это продолжается недолго. Такие крики, говорящие о тяжести болезни, страданиях и боли, слышать непросто.
Алексей Мельник показывает, что в реанимации работает и реабилитационная команда — параллельно с интенсивным лечением:
— Мы проводим первый этап реабилитации. Здесь работают физиотерапевт, инструктор ЛФК, которые независимо от состояния пациента делают свою работу.
После того, как возле одного пациента поработал реабилитолог, человек самостоятельно перевернулся с бока на живот и некоторое время постоял на локтях. Было видно, что это тяжело, но, наверное, именно так и выглядит борьба за жизнь и воля к ней.
После реанимации мы спускаемся в обычные палаты красной зоны, чтобы пообщаться с пациентами.
Нэлли Онучина изначально попала в другую больницу с гипертоническим кризом. По ее словам, там она подхватила ковид и 1 октября оказалась в этом ковидном госпитале. У женщины были температура, кашель и 30% поражения легких, а сегодня она уже готовится к выписке.
— Но вообще я очень крепенькая старушка! Работала на севере. Я очень благодарна всему коллективу за то, что они были внимательны, за то, что я осталась жива. Потому что когда я сюда поехала, то думала, что уже не вернусь. Мне 83 года. Но выписываюсь благодаря людям в белых халатах. Я не вакцинировалась и заболела, а моя старшая дочка вакцинировалась и заболела тоже — в не очень легкой форме, — рассказывает пенсионерка.
На ее столе лежит открытая примерно на середине книга. Это уже третья за время нахождения здесь, говорит мне Нэлли Онучина.
В другой палате, где лежат пять мужчин, играют в шахматы. Кто-то из пациентов подключен к кислороду, а кому-то он не требуется. В целом они чувствуют себя нормально, насколько это возможно.
После обхода замминистра Елена Аксенова рассказала, что четвертая волна началась в нашем регионе с достаточно высоких показателей заболеваемости:
— Мы, к сожалению, фиксируем, что после третьей волны мы не снизились (по количеству новых выявленных случаев. — Прим. ред.) так интенсивно, как после второй и первой. И поэтому мы уже ежедневно видим достаточно высокие цифры заболевших на территории Новосибирской области. Сегодня мы с вами увидели тяжесть состояния пациентов, которые госпитализируются по экстренным показаниям. Обращают на себя внимание обращения за медицинской помощью в более поздние сроки. Чем раньше начинается терапия противовирусными препаратами согласно клиническим рекомендациям, тем легче будет протекать заболевание. Инфекция коварна: мы видим разные категории возрастов. Конечно, в первую очередь под удар попадают лица старше 60 лет, особенно те, кто имеет хронические неинфекционные заболевания.
Больница готова к оказанию помощи в большем объеме, но врачи и представители Минздрава надеются, что такого удастся избежать.
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