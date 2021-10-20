«Такого никогда не было»: посмотрите, что происходит в красной зоне ковидного госпиталя

Но чтобы всё это показать, нас сначала отправляют переодеться в защитные костюмы. Поскольку я уже была в красной зоне, которую организовывали для проведения КТ, то уже знала, как одеваться, и на это ушло меньше времени. Я старалась максимально закрыть все участки одежды и кожи, поэтому плотно соединила капюшон и очки, очки и респиратор.



Респиратор оказался плотным, ничего не пропускающим. Дышать в нем было сложнее, чем в том, который я носила раньше. Это я почувствовала уже через пару минут после того, как оделась.



Костюмы, которые используются сейчас, более легкие, прозрачные. В них не сильно жарко по сравнению с теми, которые были в предыдущие волны. Бахилы, которые надеваются и на костюм, и на обувь, довольно большие, поэтому в них легко запнуться (что я и сделала раза три).