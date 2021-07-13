Пациентов начали определять в коридор одного из ковидариев — из-за чего это происходит

В новосибирской горбольнице пациенты с коронавирусом заполнили коридор
В новосибирской горбольнице
— Коридор полный — 14 человек. Когда я поступила, в коридоре было мало народу. В воскресенье — полный коридор! Болеют всех возрастов от молодых до пожилых — от 28 лет. Мне самой 33 года, — рассказала корреспонденту НГС одна из госпитализированных, представившаяся Ириной.
Девушка отмечает, что те, кого госпитализировали, рады этому — пациентов, попавших сюда, вовремя ставят на ноги. Но при этом в больницу берут не всех.
— Нужно проситься, чтобы лечь, потому что есть один врач, которая в приемном покое всех домой отправляет пить антибиотики. А есть врачи на приеме хорошие, которые берут. Лучше приезжать уже с КТ: если по результатам есть двухсторонняя пневмония, то госпитализируют, берут сразу анализы и лекарства назначают. Здесь жаловаться не на что: очень хорошая больница, очень хороший персонал, врачи очень добрые, — отмечает Ирина.
Ранее Ирина не болела коронавирусом: до того, как попала сюда, она была в другой больнице, думает, что заразилась там. Сначала она лечилась дома по назначению врача в течение пяти дней: поскольку улучшений не было, на четвертый день сделала КТ и узнала о поражении легких.
Журналист НГС не смог дозвониться в приемную главврача горбольницы — трубку никто не взял.
В Минздраве региона журналисту НГС объяснили, что инфекционный госпиталь на базе горбольницы
— В дни дежурства в приемный покой стационара обращаются до 100 человек. Каждого поступившего медики осматривают и обследуют, чтобы оценить тяжесть состояния и принять решение о тактике лечения. Пациентов, которые могут лечиться амбулаторно, консультируют. Тех, кому необходима госпитализация, помещают в стационар. Ежедневно госпитализируют 60–80 человек. Часть вновь поступивших пациентов может быть временно размещена в коридоре, однако после освобождения мест в палатах все больные переводятся на освободившиеся койки, — уточнили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что, независимо от размещения, все пациенты получают необходимую терапию в полном объеме. Дежурная бригада приемного отделения госпиталя усилена в два раза. В отделениях с учетом фактического количества пациентов дополнительно введены врачебные ставки, сестринские посты и ставки процедурных медицинских сестер.
Ранее мы писали об онкобольной сибирячке, которая тоже попала в горбольницу Новосибирска с ковидом и рассказала, что там творится.