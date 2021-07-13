13 июля вторник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 74.63
eur 88.61
Тема дняНовый огромный парк у ЛДС. Что там будет? 10 фото

Все новости

Все новости

Пациентов начали определять в коридор одного из ковидариев — из-за чего это происходит

С неудобной ситуацией столкнулась больница № 1

738
20Обсудить

Поделиться

В палатах не хватает мест

В палатах не хватает мест

Поделиться

В новосибирской горбольнице пациенты с коронавирусом заполнили коридор

В новосибирской горбольнице № 1 пациентов с коронавирусом начали определять в коридор. В Минздраве НСО объяснили, с чем связана эта ситуация.

— Коридор полный — 14 человек. Когда я поступила, в коридоре было мало народу. В воскресенье — полный коридор! Болеют всех возрастов от молодых до пожилых — от 28 лет. Мне самой 33 года, — рассказала корреспонденту НГС одна из госпитализированных, представившаяся Ириной.

По словам девушки, в воскресенье коридор заполнился

По словам девушки, в воскресенье коридор заполнился

Поделиться

Девушка отмечает, что те, кого госпитализировали, рады этому — пациентов, попавших сюда, вовремя ставят на ноги. Но при этом в больницу берут не всех.

— Нужно проситься, чтобы лечь, потому что есть один врач, которая в приемном покое всех домой отправляет пить антибиотики. А есть врачи на приеме хорошие, которые берут. Лучше приезжать уже с КТ: если по результатам есть двухсторонняя пневмония, то госпитализируют, берут сразу анализы и лекарства назначают. Здесь жаловаться не на что: очень хорошая больница, очень хороший персонал, врачи очень добрые, — отмечает Ирина.

Ранее Ирина не болела коронавирусом: до того, как попала сюда, она была в другой больнице, думает, что заразилась там. Сначала она лечилась дома по назначению врача в течение пяти дней: поскольку улучшений не было, на четвертый день сделала КТ и узнала о поражении легких.

Журналист НГС не смог дозвониться в приемную главврача горбольницы — трубку никто не взял.

В Минздраве региона журналисту НГС объяснили, что инфекционный госпиталь на базе горбольницы № 1 работает в режиме сортировочного центра, где ежедневно происходит ротация больных: выписка пациентов с выздоровлением, перевод пациентов в стабилизированном состоянии в инфекционные стационары второго уровня или на амбулаторный этап, на долечивание.

Так сейчас выглядят коридоры больницы

Так сейчас выглядят коридоры больницы

Поделиться

— В дни дежурства в приемный покой стационара обращаются до 100 человек. Каждого поступившего медики осматривают и обследуют, чтобы оценить тяжесть состояния и принять решение о тактике лечения. Пациентов, которые могут лечиться амбулаторно, консультируют. Тех, кому необходима госпитализация, помещают в стационар. Ежедневно госпитализируют 60–80 человек. Часть вновь поступивших пациентов может быть временно размещена в коридоре, однако после освобождения мест в палатах все больные переводятся на освободившиеся койки, — уточнили в Минздраве.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В ведомстве добавили, что, независимо от размещения, все пациенты получают необходимую терапию в полном объеме. Дежурная бригада приемного отделения госпиталя усилена в два раза. В отделениях с учетом фактического количества пациентов дополнительно введены врачебные ставки, сестринские посты и ставки процедурных медицинских сестер.

Ранее мы писали об онкобольной сибирячке, которая тоже попала в горбольницу Новосибирска с ковидом и рассказала, что там творится.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

горбольницакоридоркоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...