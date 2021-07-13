Пациентов начали определять в коридор одного из ковидариев — из-за чего это происходит

— Нужно проситься, чтобы лечь, потому что есть один врач, которая в приемном покое всех домой отправляет пить антибиотики. А есть врачи на приеме хорошие, которые берут. Лучше приезжать уже с КТ: если по результатам есть двухсторонняя пневмония, то госпитализируют, берут сразу анализы и лекарства назначают. Здесь жаловаться не на что: очень хорошая больница, очень хороший персонал, врачи очень добрые, — отмечает Ирина.

Ранее Ирина не болела коронавирусом: до того, как попала сюда, она была в другой больнице, думает, что заразилась там. Сначала она лечилась дома по назначению врача в течение пяти дней: поскольку улучшений не было, на четвертый день сделала КТ и узнала о поражении легких.

Журналист НГС не смог дозвониться в приемную главврача горбольницы — трубку никто не взял.