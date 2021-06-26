«Лежу в коридоре»: онкобольная сибирячка загремела с ковидом в госпиталь и рассказала, что там сейчас творится

Новосибирцы с ковидом лежат на кушетках в коридорах больниц
Марине Алавердян 49 лет. Полторы недели назад она заболела коронавирусной инфекцией и столкнулась с проблемами получения медпомощи, как и многие другие жители Новосибирска в этом июне. Сейчас сибирячка находится в больнице, но пока лежит на кушетке в коридоре — пациентов с ковидом так много, что все места в палатах пока заняты. Женщина рассказала, каково это — болеть в третью волну, и какая сейчас обстановка в ковидном госпитале Новосибирска.
Неделю лечилась дома
14 июня у меня поднялась температура — утром вызвала врача из поликлиники № 27. Он пришел только 16 июня днем. До этого я неоднократно звонила, говорила, что у меня онкология, и просила побыстрее прийти, потому что температура не спадала, а я боялась принимать лекарства наобум без консультации доктора. Врач позвонил 15 июня около 20:00, предупредил, что не успеет, и по телефону назначил «Арбидол» и «Гриппферон». На следующий день ко мне все-таки пришли, взяли мазок, дали памятку про лечение.
Далее у меня начался кашель, температура не спадала. В выходные я звонила по номерам 112 и 122, чтобы посоветоваться, что делать. Сказали ждать результат мазка до понедельника, объяснили, что скорая едет очень долго, лучше звонить в поликлинику и ждать врача оттуда. В понедельник, 21 июня, я поняла, что мне совсем плохо, вызвала из поликлиники врача и скорую.
Результата мазка так и не было. На мою претензию, что по закону мазок проверяется 48 часов, мне ответили, что у нас много что должно быть, но этого нет. В скорой вызов не приняли, снова сказали, что передадут в поликлинику, а если врач до восьми вечера не придет, то вызывать заново. В итоге врач не пришел.
Я вызвала скорую. Она приехала в шесть утра 22 июня. Мне померили сатурацию и сразу предложили лечь в больницу. Привезли в горбольницу на Залесского. Там сделали рентген, взяли кровь. Рентген ничего не показал, врач решил сделать КТ, потому что дыхание жесткое. КТ показала двустороннюю пневмонию.
«Мест нет, а пациентов всё больше и больше»
В больнице от приезда до поднятия в отделение я провела примерно 9 часов — целый рабочий день, так как много пациентов. Пока я сидела, мне позвонили из поликлиники и сказали, что тест показал ковид. Очень плохо, что нет единой базы пациентов: поликлиника никуда их не передает, больница их не видит.
В больнице у меня тоже взяли мазок. Хорошо, что врач из поликлиники прислала мне на WhatsApp результат, сын распечатал и привез, потому что врачи в больнице не верят словам: им нужен распечатанный результат. Хорошо, если бы была единая база и врачи могли бы всё видеть.
Сейчас лежу в третьем корпусе на втором этаже в коридоре на кушетке, потому что мест нет, а пациентов всё больше и больше. Я рада и этому, потому что меня начали хотя бы лечить: температура спадает, и становится лучше.
«В основном лежат пожилые женщины»
По данным на 25 июня, в коридоре лежит около 11 человек. В основном это пожилые женщины, симптомы у всех примерно одинаковые: температура, кашель, одышка. Всех привезли на скорых. Много кому говорят, что у них положительный мазок на ковид. Сейчас многим уже сбили температуру, поэтому у них просто сильная слабость. У некоторых маски — дышат кислородом. Все лежат на животе или боку — так нужно.
Мне в коридоре нормально лежать, должны перевести в палату. Некоторых людей выписали уже, кому-то стало лучше, и его отправили на долечивание домой.
Эта больница по каким-то определенным дням считается дежурной и обязана принимать пациентов. Как я понимаю, это понедельник, четверг и суббота. В четверг, например, привезли много новых пациентов. Бедные врачи разрываются.
«Чиновники далеки от реальной жизни»
Дома со мной живут 65-летний муж, 75-летняя мама и дочка. По идее им должны были сообщить из поликлиники, что они обязаны соблюдать режим самоизоляции. Также, по моему мнению, врачи должны были взять пожилых родственников, контактировавших со мной, под наблюдение. Но никто ничего им не сказал и не пришел. Я сама вызванивала врачей, чтобы узнать про больничный, ведь 23 июня мне нужно было его закрывать.
Вывод, который я сделала по 27-й поликлинике: дозвониться туда можно, но раза с 80-го, далее — вакуум: никто ничего не говорит, когда придет врач, просто лежишь дома и ждешь помощи.
Я как онкобольная принимала таргетную терапию, в памятке у меня записано, что если поднимется температура, то необходимо срочно сдать общий анализ крови. Я сказала об этом врачу, но она проигнорировала. Потом по телефону я напомнила об этом, мне сказали, что не могут организовать сдачу анализа, потому что все медсестры заняты. Но у меня обязаны были взять кровь, ведь могут упасть показатели, а это угрожающее для жизни состояние.
В 27-й поликлинике не чувствуется организованной работы по ковиду, ведь если не успевают приехать, то можно хотя бы по телефону консультировать, добавить врачей, что-то делать, ведь было время подготовиться к третьей волне, а то к поликлинике присоединили кучу других поликлиник, а стало только хуже.
Вывод по горбольнице: конечно, долго ждешь, пока госпитализируют, сидишь без еды целый день, с температурой. Потом лежишь в коридоре. Но здесь лечат, отношение хорошее, кормят нормально. Врачи не виноваты, что мест нет, надо нашему Минздраву, вместо того чтобы отчитываться, что всё хорошо, организовать дополнительные места для ковидных пациентов, а то берут только тех, у кого сатурация ниже, а остальных отправляют домой. А сатурация при пневмонии в любой момент может упасть.
И ещё в публикациях на НГС читала, что замминистра Елена Аксенова сказала, что результаты мазка можно уточнить по телефону 112, в случае если прошло более 48 часов, а результат не сказали. Она, скорее всего, не знает, о чем говорит, потому что по этому номеру ничего не сообщают, говорят: «Звоните в поликлинику». У нас чиновники далеки от реальной жизни.
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