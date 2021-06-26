«Лежу в коридоре»: онкобольная сибирячка загремела с ковидом в госпиталь и рассказала, что там сейчас творится

В больнице от приезда до поднятия в отделение я провела примерно 9 часов — целый рабочий день, так как много пациентов. Пока я сидела, мне позвонили из поликлиники и сказали, что тест показал ковид. Очень плохо, что нет единой базы пациентов: поликлиника никуда их не передает, больница их не видит.



В больнице у меня тоже взяли мазок. Хорошо, что врач из поликлиники прислала мне на WhatsApp результат, сын распечатал и привез, потому что врачи в больнице не верят словам: им нужен распечатанный результат. Хорошо, если бы была единая база и врачи могли бы всё видеть.

Сейчас лежу в третьем корпусе на втором этаже в коридоре на кушетке, потому что мест нет, а пациентов всё больше и больше. Я рада и этому, потому что меня начали хотя бы лечить: температура спадает, и становится лучше.

«В основном лежат пожилые женщины»

По данным на 25 июня, в коридоре лежит около 11 человек. В основном это пожилые женщины, симптомы у всех примерно одинаковые: температура, кашель, одышка. Всех привезли на скорых. Много кому говорят, что у них положительный мазок на ковид. Сейчас многим уже сбили температуру, поэтому у них просто сильная слабость. У некоторых маски — дышат кислородом. Все лежат на животе или боку — так нужно.