Сезон ОРВИ не начался, а смертность уже бьет все рекорды. В ноябре люди начнут болеть микст-инфекциями (причем тут маски?)

Когда и почему они появляются

Главный врач сети многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Овсянникова рассказывает, что суперинфекция возникает на стадии выздоровления от одной инфекции — тогда происходит заражение другой инфекцией, что, в свою очередь, утяжеляет состояние пациента и приводит к неблагоприятным последствиям:



— Впервые об этом сказал главврач «Коммунарки», обозначив, что умирают не от ковида, а от суперинфекции, полученной в стационаре, и практически у нас нет на сегодняшний день средств, чтобы это победить. Говорить о том, что суперинфекцию вызывает коктейль вирусов, пока преждевременно. Однако не подлежит сомнению то, что в больницах встречается суперинфекция, природа которой не вирусная, а бактериальная.



То есть речь идет о внутрибольничных инфекциях, которые прикрепляются к пациентам с ковидом. Для них характерна устойчивость к антибиотикам.



— Увлечение бесконтрольным приемом антибактериальных препаратов привело к тому, что всё больше и больше микроорганизмов стали нечувствительны к антибиотикам. В ситуации нынешней пандемии это особенно ярко проявилось. Заражение госпитальной инфекцией сводит к минимуму усилия врачей при лечении коронавирусной инфекции. Врачи сумели отыграть у вируса жизнь за счет разработки более действенных протоколов лечения, изменения временных рекомендаций. Но порой проигрывают суперинфекциям. Статистика показывает, что как раз за последние полгода увеличилась частота заражения бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, — объясняет Татьяна Овсянникова.