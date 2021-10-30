Сезон ОРВИ не начался, а смертность уже бьет все рекорды. В ноябре люди начнут болеть микст-инфекциями (причем тут маски?)

Новосибирские врачи рассказали, опасно ли сочетание гриппа и ковида
В Новосибирске мало кто носит маски, особенно не для галочки, а осенью, в преддверии сезона ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, люди рискуют получить комбинацию коронавируса и гриппа. К тому же, распространены и другие варианты сочетаний различных инфекций. А в стационарах, как говорят специалисты, люди зачастую умирают не от ковида, а от суперинфекции. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, что это такое и какие сочетания инфекций наиболее опасны. Подробности — в материале.
Что такое суперинфекция, микст-инфекция и коинфекция
Для начала давайте разберемся, чем отличаются термины, обозначающие сочетание инфекций.
Вирусолог Сергей Нетёсов говорит, что микст-инфекции — обычное дело, которое наблюдается десятилетиями:
— Всё новое — это хорошо забытое старое. Когда наступает сезон острых респираторных инфекций, то примерно на 40% — это смешанные инфекции, то есть заражение происходит одновременно несколькими вирусами. А суперинфекция — это другое: когда на одну инфекцию позже накладывается какая-то еще.
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь», поясняет, что, по сути, микст-инфекция и коинфекция — синонимы, но первая — более широкое понятие. При микст-инфекции могут сочетаться бактерии и вирусы, бактерии и грибы. А коинфекция — сочетание одних видов, например, только вирусов — гриппа и ковида. При микст-инфекции или коинфекции происходит параллельное заражение разными видами вирусов, а при суперинфекции идет последовательное заражение сначала одним, потом другим, которое в итоге утяжеляет течение обоих.
Когда и почему они появляются
Главный врач сети многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Овсянникова рассказывает, что суперинфекция возникает на стадии выздоровления от одной инфекции — тогда происходит заражение другой инфекцией, что, в свою очередь, утяжеляет состояние пациента и приводит к неблагоприятным последствиям:
— Впервые об этом сказал главврач «Коммунарки», обозначив, что умирают не от ковида, а от суперинфекции, полученной в стационаре, и практически у нас нет на сегодняшний день средств, чтобы это победить. Говорить о том, что суперинфекцию вызывает коктейль вирусов, пока преждевременно. Однако не подлежит сомнению то, что в больницах встречается суперинфекция, природа которой не вирусная, а бактериальная.
То есть речь идет о внутрибольничных инфекциях, которые прикрепляются к пациентам с ковидом. Для них характерна устойчивость к антибиотикам.
— Увлечение бесконтрольным приемом антибактериальных препаратов привело к тому, что всё больше и больше микроорганизмов стали нечувствительны к антибиотикам. В ситуации нынешней пандемии это особенно ярко проявилось. Заражение госпитальной инфекцией сводит к минимуму усилия врачей при лечении коронавирусной инфекции. Врачи сумели отыграть у вируса жизнь за счет разработки более действенных протоколов лечения, изменения временных рекомендаций. Но порой проигрывают суперинфекциям. Статистика показывает, что как раз за последние полгода увеличилась частота заражения бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, — объясняет Татьяна Овсянникова.
Совмещаются ли грипп и ковид
Часть вирусологов говорят, что грипп и коронавирус не могут жить в одном организме одномоментно, другие утверждают, что это возможно. Для определения кто прав должно пройти больше времени, уверена Татьяна Овсянникова.
— Вообще вирусы конкурируют между собой, и бактерии и вирусы тоже конкуренты. Но иногда мы видим совмещение вирусной инфекции с бактериальной, но не у всех. А вот сочетание гриппа и ковида я ни разу не встречала. Больше вероятность присоединения бактериальной инфекции при подключении гормональной терапии и в стационарах. Поэтому там сразу подключают антибиотик, — прокомментировала терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Непомнящих.
Андрей Поздняков уточняет, что согласно рекомендациям Минздрава РФ, все подозрительные случаи обследуются на ковид и на другие вирусы, включая вирус гриппа:
— Однако доказанных методом ПЦР случаев сочетания ковида и гриппа массово не отмечается. В различных источниках, в том числе зарубежных, не описано случаев течения двух коинфекций (или микст-инфекций) и двух суперинфекций. Поэтому теоретизировать можно как угодно, но доказательности пока очень мало.
Терапевт Варвара Веретюк при этом замечает, что в ее практике был такой пациент в 2020 году, в самом начале пандемии: у него было подтверждено и наличие вируса гриппа, и коронавирусная инфекция:
— В том случае течение было средней тяжести, кислородная терапия не понадобилась. Но были трудности при диагностике — это был конец марта 2020 года, пандемию только объявили, при этом случаев гриппа в Новосибирске было немало.
Терапевт напоминает, что клиническая картина и у гриппа, и у ковида может быть схожа: повышение температуры тела выше
— В литературе описаны клинические случаи, когда коронавирус и грипп сопутствовали. Есть мнение, что в таком случае течение болезни может быть более тяжелым. Существует два варианта такого «партнерства»: коинфекция — это наличие одновременно нескольких возбудителей дыхательных инфекций, например, коронавирус и грипп, и суперинфекция — это присоединение одного микроба уже на фоне имеющейся инфекции. Например, у человека был ковид, и он на фоне этого заразился возбудителем другой инфекции. По данным некоторых исследований, у пациентов с коинфекцией и суперинфекцией выше риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов, чем у тех, кто имеет только инфекцию, вызванную коронавирусом SARS-CoV2. В этой же работе указывалось, что вирусные коинфекции выявлялись в 10%, а суперинфекции — в 4% случаев, — приводит данные Варвара Веретюк.
Но, с другой стороны, говорит терапевт, существуют и наблюдения, когда один вирус «конкурирует» с другим, например, вирус гриппа и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Когда повышается заболеваемость РСВ, заболеваемость гриппом снижается, и наоборот.
— Период наблюдения за коронавирусной инфекцией пока еще недостаточно велик, и мы всё еще накапливаем данные. Тем не менее грипп не исчез, и наши коллеги за рубежом уже выделяют его у больных респираторными инфекциями. Принимая во внимание, что вакцинация против гриппа, по данным больших исследований, связана со снижением на 40% риска смерти и инфаркта у людей с ишемической болезнью сердца, целесообразно защитить себя от этой инфекции.
Какое сочетание инфекций опаснее и кто подвержен риску
Самое опасное сочетание, подчеркивает Андрей Поздняков, — это SARS-COV-2 и бактериальная инфекция — в латентном, хроническом, вялотекущем и других вариантах:
— Таких сочетаний масса — наслоение или активация бактериальной флоры утяжеляет течение ковида и требует корректировки терапии, в том числе увеличивает вероятность неблагоприятного исхода.
Большая вероятность развития суперинфекций, говорит Андрей Поздняков, у тех, кто не соблюдает противоэпидемиологические меры и игнорирует вакцинацию. Люди с любыми иммунодефицитными состояниями также в группе риска. Опосредованное значение, по его словам, имеют фоновая патология, а также возраст.
Сергей Нетёсов убежден, что смешанные инфекции ничего нового нам не принесут по сравнению с тем, что принесла «дельта».
— Суперинфекции уже гуляли в 2020 году — осенью, зимой и весной. Но тогда все дружно испугались и носили маски, а в этом году обезумели и не носят, несмотря на совершенно жуткую заболеваемость. Все должны носить маски — и вакцинированные, и невакцинированные! Я не знаю, как еще эту информацию более ясными словами донести до людей. Сезон респираторных инфекций начнется примерно через три недели, а у нас уже сейчас смертность бьет рекорды.
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— А сейчас непристегнутых таксистов почти нет. Знаете, почему? Я думаю, что они в большей своей части погибли и никогда больше никому не расскажут о своей ошибке. Так вот, я уже устал людям повторять о необходимости ношения масок. Опасаюсь, что история с непристегнутыми таксистами повторяется сейчас с масками, — приводит аналогию вирусолог.
Ношение масок, по его мнению, помогло в прошлом году избежать распространения гриппа:
— Знаете, почему в 2020 году не было гриппа? Ходит какая-то дурацкая идея, что коронавирус вытеснил вирус гриппа. А ведь они друг друга не «знают» и используют разные рецепторы для входа в клетку. Так что они там не толкаются. Просто все в прошлом году носили маски, а сейчас не носят. Поэтому нужно, просто необходимо носить маски и вакцинироваться. Но у нас взрослые люди ведут себя как дети: пока правительство не начало всех шлепать, бить по попе — вводить обязательную вакцинацию — мало было желающих. Сейчас пошли. Я постановления правительства воспринимаю именно так, и, на мой взгляд, другого пути у нас в России нет.
Если у вас ковид сочетался с другой инфекцией, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
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