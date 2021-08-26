«Нужно перестать врать»: Профессор Власов о том, как заставить россиян вакцинироваться и почему прививка от гриппа — афера

«Единственный смысл прививки от гриппа — дать денег производителям»

— Сейчас людей призывают делать прививки от гриппа. Главный аргумент еще прошлого года — двойное заражение гриппом и ковидом протекает очень тяжело. При этом в мире были зафиксировано всего несколько таких случаев, а ковид повсеместно вытеснил грипп. В таком случае зачем делать еще прививку и от гриппа?



— Гриппа нет с начала 2020 года, и все разговоры о тяжелом течении двойной инфекции — гриппа и ковида — это всё, как говорит наш президент, «ковыряние из носа». Никакого отношения к реальной жизни это не имеет. Единственный смысл у всей этой аферы — дать денег производителям гриппозной вакцины.



— В России огромное количество людей, не желающих прививаться от ковида. Это не классические антипрививочники. Люди не доверяют тому, что вакцина действительно безопасна. Что власть сделала неправильно в организации кампании по массовой вакцинации?



— Я думаю, что основная ошибка была в том, что на русский народ смотрели как обычно: что он съест все, что предложат. А если сам не съест, то мы заставим. Но в результате получился такой вялый гражданский протест, заключающийся главным образом в защите себя и семьи.



— Что нужно сделать, чтобы люди пошли и сделали прививку?



— В первую очередь, нужно перестать врать — о том, сколько людей заболевает, сколько умирает. Нужно регистрировать поствакцинальные осложнения, публиковать статистику. У нас в стране осложнения после ковидной вакцинации не регистрируются, не анализируются и не публикуются.



— Каким новым знанием — о профессии, людях, мире — вы обогатились за время эпидемии?

