Как привитым и переболевшим получить QR-код в Новосибирске без «Госуслуг» — два простых варианта

С 8 ноября в Новосибирской области начнет действовать система QR-кодов при посещении крупных культурных и спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Рассказываем, как еще, кроме личного кабинета на «Госуслугах», можно получить этот код.

QR-код появляется на «Госуслугах» автоматически у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией и обращался к врачу, и у тех, кто прошел вакцинацию (если препарат двухкомпонентный, то только после второй дозы).