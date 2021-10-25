Как привитым и переболевшим получить QR-код в Новосибирске без «Госуслуг» — два простых варианта

С 8 ноября в Новосибирской области начнет действовать система QR-кодов при посещении крупных культурных и спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Рассказываем, как еще, кроме личного кабинета на «Госуслугах», можно получить этот код.
QR-код появляется на «Госуслугах» автоматически у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией и обращался к врачу, и у тех, кто прошел вакцинацию (если препарат двухкомпонентный, то только после второй дозы).
Если у вас нет доступа к «Госуслугам» или нет телефона, который позволяет зайти на этот сайт, то, как объяснили НГС в пресс-службе Министерства цифрового развития и связи, вы можете показать бумажный сертификат о профилактической прививке от
Такую справку или отметку в прививочном сертификате можно получать двумя способами: при вакцинации (нужно попросить медиков выдать справку) или позже обратиться в поликлинику, в которой вы ставили прививку.
Если вы еще не прошли вакцинацию, то можно предъявить отрицательный ПЦР-тест на ковид — он действителен в течение трех календарных дней с момента исследования.
Если вы переболели коронавирусом и с момента выздоровления еще не прошло полгода, то можете предоставить подтверждающую справку.
— Такую справку может дать участковый терапевт. Ему необходимо предоставить документ, подтверждающий перенесенный коронавирус. Например, тот, который выдают при выписке из стационара, — уточнили в Минздраве.
А если вы лечились амбулаторно, то всё еще проще — подтверждающие документы есть у вас в карточке в поликлинике.
— Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации — при наличии медицинской справки. Медотвод может быть как абсолютным, так и временным, — прокомментировали в Министерстве цифрового развития и связи.
Помимо самого кода, нужно предъявлять документ, удостоверяющий личность. А если возникают какие-то сложности в получении QR-кода, то нужно обращаться по номеру 122.
Ранее мы рассказывали, кого и в каком случае в Новосибирске могут отстранить от работы из-за отсутствия QR-кода.