«Меня правда отстранят от работы?»: отвечаем на вопросы о срочной массовой вакцинации и QR-кодах в Новосибирске

К 21 ноября власти хотят вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек, которые попадают под постановление.

— Система здравоохранения региона готова для реализации этого решения. Минздравом НСО развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, 28 мобильных пунктов, а 97 медицинских мобильных бригад готовы выезжать для осуществления вакцинации на предприятиях, — сообщили в пресс-службе губернатора.

Министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что более 772 тысяч человек уже привито первым компонентом, а более 724 тысяч жителей региона закончили полный курс:

— Остатков вакцин — более 400 тысяч доз. Этого хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление главного санитарного врача. Здравоохранение готово вакцинировать всех желающих. Для того чтобы исполнить постановление, необходимо выйти на уровень вакцинации — 10 тысяч человек в сутки.

Ранее губернатор региона Андрей Травников говорил, что «Спутника» хватит даже в том случае, если спрос вырастет в 10–20 раз, а если будет ажиотажный спрос на вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», то, возможно, будут ограничения.