«Меня правда отстранят от работы?»: отвечаем на вопросы о срочной массовой вакцинации и QR-кодах в Новосибирске

1
Какие штрафы будут за отсутствие
QR-кода?
Люди, не прошедшие вакцинацию в установленные сроки, должны быть отстранены от работы, а за нарушение постановления работодателям грозит ответственность в соответствии с КоАП РФ — штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей. Об этом сообщила Лада Самойлова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.
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2
Правда могут отстранить от работы?
Да.
— Любой человек может отказаться от прививки, но есть ограничения для отдельных категорий граждан, которые сейчас определены в постановлении. По сути, работодатель должен отстранить такого человека от работы, перевести его на дистанционный режим. Здесь форма определяется исходя из особенностей работы. Но данный человек не должен осуществлять свою работу непосредственно на рабочем месте, — передает пресс-служба губернатора и правительства слова Лады Самойловой
О том, кто именно должен обязательно привиться от ковида, читайте тут.
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3
Можно ли при обязательной вакцинации ставить однокомпонентную вакцину?
Да, можно ставить любую вакцину против коронавируса, которая зарегистрирована в РФ и есть в наличии.
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4
Хватит ли всем вакцин?
К 21 ноября власти хотят вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек, которые попадают под постановление.
— Система здравоохранения региона готова для реализации этого решения. Минздравом НСО развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, 28 мобильных пунктов, а 97 медицинских мобильных бригад готовы выезжать для осуществления вакцинации на предприятиях, — сообщили в пресс-службе губернатора.
Министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что более 772 тысяч человек уже привито первым компонентом, а более 724 тысяч жителей региона закончили полный курс:
— Остатков вакцин — более 400 тысяч доз. Этого хватит для иммунизации тех категорий, которые попадают под постановление главного санитарного врача. Здравоохранение готово вакцинировать всех желающих. Для того чтобы исполнить постановление, необходимо выйти на уровень вакцинации — 10 тысяч человек в сутки.
Ранее губернатор региона Андрей Травников говорил, что «Спутника» хватит даже в том случае, если спрос вырастет в 10–20 раз, а если будет ажиотажный спрос на вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», то, возможно, будут ограничения.
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5
Как быть, если сотрудник переболел коронавирусом, но официально этот диагноз не был поставлен?
По результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от
Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не являются основанием для получения сертификата о перенесенном
При наличии противопоказаний к вакцинации вопрос о получении медотвода решается в индивидуальном порядке с лечащим врачом.
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6
После перенесенного коронавируса еще не прошло полгода, прививку надо ставить?
Если человек переболел коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев, он может получить сертификат о перенесенном заболевании на портале госуслуг. По прошествии полугода необходимо вакцинироваться. Перед прививкой нужно проконсультироваться с врачом.
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7
Как можно записаться на прививку?
1. В личном кабинете на портале «Госуслуги».
2. На сайте электронной регистратуры reg.nso.ru.
3. По единому телефону 124.
4. Чат-бот «Мое здоровье НСО» (@NSO124_bot) в Telegram.
5. Непосредственно в медучреждении, пункте вакцинации.
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8
Куда обращаться, если возникли проблемы с получением кода?
Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что при возникновении любых вопросов с получением QR-кода можно обращаться на горячую линию по номеру 122.
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9
Что еще можно показать, кроме QR-кода?
Помимо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, можно предоставить бумажный сертификат о профилактической прививке от
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10
А если все сотрудники заболеют? Можно ли продлить сроки вакцинации?
В постановлении главного санитарного врача информации об этом нет, указаны только конкретные сроки его исполнения.
Журналист НГС направил запрос в Роспотребнадзор региона, чтобы уточнить этот момент и узнать, что делать людям, у которых, например, временное обострение хронического заболевания или ОРВИ и они по объективным причинам не могут привиться.
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