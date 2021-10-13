В НСО ввели обязательную вакцинацию для части жителей. Всем ли хватит вакцины?

Власти Новосибирской области считают, что региону хватит вакцин от коронавируса на тот случай, если темпы вакцинации вырастут из-за новых ограничительных мер.

— Если будет ажиотажный спрос на вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», то, возможно, будут ограничения. « Спутника V » и «Спутника Лайт» достаточно, — заявил сегодня, 13 октября , губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.

Глава региона уточнил, «Спутника» хватит даже в том случае, если спрос вырастет в 10–20 раз.