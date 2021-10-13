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Тема дняНовые подробности про QR-коды. Отвечает губернатор
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В НСО ввели обязательную вакцинацию для части жителей. Всем ли хватит вакцины?

Губернатор НСО Андрей Травников назвал число новосибирцев, которым нужно будет сделать прививку

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Вакцины от центра «Гамалеи» в регионе достаточно

Вакцины от центра «Гамалеи» в регионе достаточно

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В Новосибирской области могут ввести ограничения на две вакцины от ковида

Власти Новосибирской области считают, что региону хватит вакцин от коронавируса на тот случай, если темпы вакцинации вырастут из-за новых ограничительных мер.

— Если будет ажиотажный спрос на вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», то, возможно, будут ограничения. «Спутника V» и «Спутника Лайт» достаточно, — заявил сегодня, 13 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.

Глава региона уточнил, «Спутника» хватит даже в том случае, если спрос вырастет в 10–20 раз.

НГС вел онлайн-трансляцию с пресс-конференции губернатора. Он ответил на вопросы о пандемии, которые возникли после новых противоэпидемических мер. Читайте всё самое главное со встречи в нашем материале.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Накануне стало известно, что в области начнет действовать система QR-кодов, необходимая для посещения крупных мероприятий и общественных мест. Мы собрали всё, что о ней известно, в шести карточках, а также опубликовали список сфер, сотрудники которых должны пройти обязательную вакцинацию.

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Андрей Травниковвакцинация от коронавируса
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