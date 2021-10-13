В НСО ввели обязательную вакцинацию для части жителей. Всем ли хватит вакцины?

В Новосибирской области могут ввести ограничения на две вакцины от ковида
Власти Новосибирской области считают, что региону хватит вакцин от коронавируса на тот случай, если темпы вакцинации вырастут из-за новых ограничительных мер.
— Если будет ажиотажный спрос на вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», то, возможно, будут ограничения. «
Глава региона уточнил, «Спутника» хватит даже в том случае, если спрос вырастет в 10–20 раз.
НГС вел онлайн-трансляцию с пресс-конференции губернатора. Он ответил на вопросы о пандемии, которые возникли после новых противоэпидемических мер. Читайте всё самое главное со встречи в нашем материале.
Накануне стало известно, что в области начнет действовать система QR-кодов, необходимая для посещения крупных мероприятий и общественных мест. Мы собрали всё, что о ней известно, в шести карточках, а также опубликовали список сфер, сотрудники которых должны пройти обязательную вакцинацию.