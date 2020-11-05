Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов заразился коронавирусом — сейчас он в больнице. Информацию об этом сообщил источник НГС.

То, что чиновник действительно ушел на больничный, подтвердили в администрации.

— С сегодняшнего дня Юрий Федорович находится официально на больничном. Диагноз сообщать мы не имеем права, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

В конце сентября стало известно, что заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка был госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус.