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Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов заразился коронавирусом

Официально чиновник ушел на больничный

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По данным источника НГС, чиновник сейчас находится в больнице

По данным источника НГС, чиновник сейчас находится в больнице

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Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов заразился коронавирусом — сейчас он в больнице. Информацию об этом сообщил источник НГС.

То, что чиновник действительно ушел на больничный, подтвердили в администрации.

— С сегодняшнего дня Юрий Федорович находится официально на больничном. Диагноз сообщать мы не имеем права, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

В конце сентября стало известно, что заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка был госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус.

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Ранее Минздрав региона объяснял, что госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией происходит только по показаниям:

— Сейчас приоритет при госпитализации — необходимость ИВЛ, кислородной поддержки. Это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью.

Обычно такое состояние здоровья приходится на четвертую стадия заболевания — это крайне тяжелое течение. Сегодня НГС рассказывал, как отличить легкую стадию коронавирусной инфекции от тяжелой и очень тяжелой.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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